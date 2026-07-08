Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилди
Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида эркакдан қимматбаҳо телефон ва катта миқдорда пул талаб қилиб келган қиз товламачиликда айбдор деб топилди. Бу ҳақда суд ҳужжатларида маълум қилинган.
Маълумотларга кўра, томонлар 2025 йил октабр ойида Телеграм орқали танишган. Дастлаб қиз ҳар бир учрашув учун 1 миллион сўм сўраган. Кейинчалик улар бир неча бор учрашган ва эркак қизнинг банк картасига жами 2 миллион 800 минг сўм ўтказиб берган.
Орадан вақт ўтгач, қиз уларнинг шахсий учрашувларига оид видео ва аудиоёзувларни эркакнинг оила аъзолари ҳамда иш жойига тарқатиш билан таҳдид қилган. Эвазига у 1 600 АҚШ доллари қийматидаги iPhone 17 Pro Max телефонини олиб беришни талаб қилган. Эркак босим остида телефонни харид қилиб берган.
Шундан сўнг қиз ҳомиладор эканини айтиб, ҳомилани олдириш учун пул кераклигини баҳона қилиб, эркакдан яна 6 миллион 662 минг сўм олган. Бироқ бу билан ҳам чекланмай, ундан яна 1 000 АҚШ доллари, агар топа олмаса 1 500 АҚШ доллари беришини талаб қилган.
Доимий таҳдид ва босимлардан чарчаган эркак ички ишлар органларига мурожаат қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида қиз аввал қўлга киритган 4 миллион 500 минг сўмдан ташқари, махсус ишлов берилган 15 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
Суд қарорига кўра, қиз Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми (товламачилик) билан айбли деб топилиб, унга 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди. Шунингдек, жабрланувчига 19 миллион 500 минг сўм пул маблағи ҳамда iPhone 17 Pro Max телефони қайтарилгани, етказилган моддий зарар тўлиқ қоплангани қайд этилди.
…