Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилди

·1·Жамият
Эркакни iPhone 17 Pro Max ва пул беришга мажбурлаган қизга ҳукм ўқилди

Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида эркакдан қимматбаҳо телефон ва катта миқдорда пул талаб қилиб келган қиз товламачиликда айбдор деб топилди. Бу ҳақда суд ҳужжатларида маълум қилинган.

Маълумотларга кўра, томонлар 2025 йил октабр ойида Телеграм орқали танишган. Дастлаб қиз ҳар бир учрашув учун 1 миллион сўм сўраган. Кейинчалик улар бир неча бор учрашган ва эркак қизнинг банк картасига жами 2 миллион 800 минг сўм ўтказиб берган.

Орадан вақт ўтгач, қиз уларнинг шахсий учрашувларига оид видео ва аудиоёзувларни эркакнинг оила аъзолари ҳамда иш жойига тарқатиш билан таҳдид қилган. Эвазига у 1 600 АҚШ доллари қийматидаги iPhone 17 Pro Max телефонини олиб беришни талаб қилган. Эркак босим остида телефонни харид қилиб берган.

Шундан сўнг қиз ҳомиладор эканини айтиб, ҳомилани олдириш учун пул кераклигини баҳона қилиб, эркакдан яна 6 миллион 662 минг сўм олган. Бироқ бу билан ҳам чекланмай, ундан яна 1 000 АҚШ доллари, агар топа олмаса 1 500 АҚШ доллари беришини талаб қилган.

Доимий таҳдид ва босимлардан чарчаган эркак ички ишлар органларига мурожаат қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида қиз аввал қўлга киритган 4 миллион 500 минг сўмдан ташқари, махсус ишлов берилган 15 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.

Суд қарорига кўра, қиз Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми (товламачилик) билан айбли деб топилиб, унга 3 йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди. Шунингдек, жабрланувчига 19 миллион 500 минг сўм пул маблағи ҳамда iPhone 17 Pro Max телефони қайтарилгани, етказилган моддий зарар тўлиқ қоплангани қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиҚаршида Nexia-2 газ баллони портлади: бир киши ҳалок бўлдиБугун, 14:31Сурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиСурхондарёда она 7-синф ўғлига машина бошқаришга рухсат бердиБугун, 13:56Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганТошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганБугун, 13:36Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 13:32Тошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиТошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиБугун, 13:29Отасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиОтасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди