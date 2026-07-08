Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёр

·57·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёр

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз тарихида янги саҳифа очиш арафасида турибди. Жамоанинг собиқ мураббийи, футбол оламида "Махсус" (Те Специал Оне) лақаби билан танилган Жозе Моуринью яна "Сантяго Бернабеу"га қайтди. Португалиялик мутахассиснинг иккинчи бор Мадрид тахтига ўтириши нафақат мухлислар, балки соҳа мутахассислари орасида ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Флорентино Перезнинг бу қарори клубни яна Европа чўққисига олиб чиқиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалия терма жамоасининг собиқ аъзоси Жорге Андраде АС нашрига берган интервюсида Моуриньюнинг қайтишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, 63 ёшли мураббий ҳозирда ўз фаолиятидаги энг тажрибали ва мувозанатли даврни ўтказмоқда. Андраде Моуриньюни нафақат мураббий, балки ёш мутахассислар учун ҳақиқий "юлдуз" ва устоз сифатида таърифлади. Бу тайинлов ўтган мавсумда совринсиз қолган "қироллик клуби" учун ўзига хос туртки бўлиши кутилмоқда.

Юлдузлар билан ишлаш ва янги тактика

Моуриньюнинг Мадридга қайтиши Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби жаҳон даражасидаги юлдузларнинг келажаги билан чамбарчас боғлиқ. Айниқса, франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе билан ҳамкорлик кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабарига кўра, Моуринью Мбаппенинг терма жамоадаги ғолиблик руҳини Реал Мадридга кўчириб ўтказишни мақсад қилган. Мураббийнинг тактик интизоми ва қатъияти Мбаппенинг ҳужумдаги самарадорлигини янада ошириши мумкин.

Жамоанинг яна бир етакчиси Жуд Беллингем ҳам янги мураббий ҳақида ижобий фикр билдирган. Англиялик ярим ҳимоячи Жозе Моуриньюни топ-даражадаги мутахассис деб ҳисоблайди ва жамоага ғолиблик тажрибасига эга инсонлар келаётганидан мамнун. Моуринью келиши билан клубнинг трансфер сиёсатида ҳам ўзгаришлар кузатилмоқда — эндиликда узоқ муддатли лойиҳалардан кўра, тезкор натижа келтирадиган тажрибали ўйинчиларга эътибор кучайтирилган.

Жорге Андраденинг таъкидлашича, Моуриньюнинг матбуот ва мухлислар билан мулоқот қилиш услуби, ўзини тутиши Флорентино Перез учун сайлов кампаниясидаги энг катта ғалабалардан бири бўлди. "У мураббийлар учун илҳом манбаи. Жосе Мадридда биринчи марта ишлаган давридагидан (2010-2013) кўра кўпроқ завқ олиб ишлайди, чунки ҳозир у анча тажрибали", — дейди Андраде.

Чемпионлар лигаси — асосий мақсад

Реал Мадрид учун ҳар доим энг муҳим соврин Чемпионлар лигаси бўлиб келган. Ўтган мавсумдаги омадсизликдан сўнг, Моуринью зиммасига айнан ушбу турнирда ғалаба қозониш вазифаси юкланган. Мутахассислар мураббийнинг ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни тиклаш қобилияти Мадрид клубини яна қитъанинг энг кучли жамоасига айлантиришига ишонишмоқда.

Моуриньюнинг қайтиши билан боғлиқ асосий кутилмалар қуйидагилардан иборат:

  • Жамоада қатъий интизом ва ғолиблик менталитетини тиклаш;
  • Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингемнинг салоҳиятини максимал даражада очиш;
  • Қисқа муддат ичида Чемпионлар лигаси кубогини Мадридга қайтариш;
  • Трансфер бозорида тажрибали ва тайёр юлдузларни таркибга жалб этиш.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жозе Моуриньюнинг иккинчи миссияси Реал Мадрид учун янги даврнинг бошланишидир. Португалиялик мураббий ўзининг "олтин имконияти"дан фойдаланиб, Мадридни яна футбол оламининг марказига олиб чиқишга ҳаракат қилади.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеЖуде БеллингэмФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Бугун, 17:01Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Бугун, 16:53Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 16:35Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиГарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди