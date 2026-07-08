Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёр
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз тарихида янги саҳифа очиш арафасида турибди. Жамоанинг собиқ мураббийи, футбол оламида "Махсус" (Те Специал Оне) лақаби билан танилган Жозе Моуринью яна "Сантяго Бернабеу"га қайтди. Португалиялик мутахассиснинг иккинчи бор Мадрид тахтига ўтириши нафақат мухлислар, балки соҳа мутахассислари орасида ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Флорентино Перезнинг бу қарори клубни яна Европа чўққисига олиб чиқиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалия терма жамоасининг собиқ аъзоси Жорге Андраде АС нашрига берган интервюсида Моуриньюнинг қайтишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, 63 ёшли мураббий ҳозирда ўз фаолиятидаги энг тажрибали ва мувозанатли даврни ўтказмоқда. Андраде Моуриньюни нафақат мураббий, балки ёш мутахассислар учун ҳақиқий "юлдуз" ва устоз сифатида таърифлади. Бу тайинлов ўтган мавсумда совринсиз қолган "қироллик клуби" учун ўзига хос туртки бўлиши кутилмоқда.
Юлдузлар билан ишлаш ва янги тактикаМоуриньюнинг Мадридга қайтиши Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби жаҳон даражасидаги юлдузларнинг келажаги билан чамбарчас боғлиқ. Айниқса, франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе билан ҳамкорлик кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Goal.com хабарига кўра, Моуринью Мбаппенинг терма жамоадаги ғолиблик руҳини Реал Мадридга кўчириб ўтказишни мақсад қилган. Мураббийнинг тактик интизоми ва қатъияти Мбаппенинг ҳужумдаги самарадорлигини янада ошириши мумкин.
Жамоанинг яна бир етакчиси Жуд Беллингем ҳам янги мураббий ҳақида ижобий фикр билдирган. Англиялик ярим ҳимоячи Жозе Моуриньюни топ-даражадаги мутахассис деб ҳисоблайди ва жамоага ғолиблик тажрибасига эга инсонлар келаётганидан мамнун. Моуринью келиши билан клубнинг трансфер сиёсатида ҳам ўзгаришлар кузатилмоқда — эндиликда узоқ муддатли лойиҳалардан кўра, тезкор натижа келтирадиган тажрибали ўйинчиларга эътибор кучайтирилган.
Жорге Андраденинг таъкидлашича, Моуриньюнинг матбуот ва мухлислар билан мулоқот қилиш услуби, ўзини тутиши Флорентино Перез учун сайлов кампаниясидаги энг катта ғалабалардан бири бўлди. "У мураббийлар учун илҳом манбаи. Жосе Мадридда биринчи марта ишлаган давридагидан (2010-2013) кўра кўпроқ завқ олиб ишлайди, чунки ҳозир у анча тажрибали", — дейди Андраде.
Чемпионлар лигаси — асосий мақсадРеал Мадрид учун ҳар доим энг муҳим соврин Чемпионлар лигаси бўлиб келган. Ўтган мавсумдаги омадсизликдан сўнг, Моуринью зиммасига айнан ушбу турнирда ғалаба қозониш вазифаси юкланган. Мутахассислар мураббийнинг ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни тиклаш қобилияти Мадрид клубини яна қитъанинг энг кучли жамоасига айлантиришига ишонишмоқда.
Моуриньюнинг қайтиши билан боғлиқ асосий кутилмалар қуйидагилардан иборат:
- Жамоада қатъий интизом ва ғолиблик менталитетини тиклаш;
- Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингемнинг салоҳиятини максимал даражада очиш;
- Қисқа муддат ичида Чемпионлар лигаси кубогини Мадридга қайтариш;
- Трансфер бозорида тажрибали ва тайёр юлдузларни таркибга жалб этиш.
…