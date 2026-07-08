«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...
Мадриднинг «Реал» клуби яримҳимоячи Жуд Беллингем билан амалдаги келишувни узайтиришни режалаштирмоқда.
TEAMtalk нашри маълумотига кўра, мадридликлар англиялик футболчига янги, узоқ муддатли шартнома таклиф қилиш ниятида. Унинг маоши ҳам сезиларли даражада оширилиши мумкин.
Беллингемнинг ўйини раҳбариятни ишонтирди
Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти Беллингемнинг ўтган мавсумдаги барқарор ўйинлари ва жаҳон чемпионатидаги чиқишидан мамнун.
Шу боис клуб уни жамоанинг келажакдаги асосий фигураларидан бири сифатида кўрмоқда ва шартномани янада яхшилашга тайёр.
Маоши 24,3 миллион еврогача ошиши мумкин
Айтилишича, мадридликлар Беллингемнинг йиллик маошини 18,2 миллион евродан 24,3 миллион еврогача оширишга тайёр.
Агар келишув амалга ошса, 23 ёшли футболчи «Реал» таркибида энг кўп маош оладиган ўйинчилардан бирига айланиши мумкин.
Ўтган мавсумдаги натижалари
Беллингем ўтган мавсумда барча мусобақаларни ҳисобга олганда 40 та ўйинда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда яримҳимоячи:
8 та гол урди;
5 та голли узатма амалга оширди.
Бу кўрсаткичлар унинг нафақат марказдаги фаоллиги, балки ҳужумдаги самарадорлигини ҳам кўрсатиб берди.
Амалдаги шартнома 2029 йилгача
Ҳозирда Жуд Беллингемнинг «Реал» билан шартномаси 2029 йилнинг ўрталаригача амал қилади.
Шунга қарамай, Мадрид клуби уни янада узоқ муддатга сақлаб қолиш ва жамоадаги мақомини мустаҳкамлаш ниятида. Беллингем атрофидаги бу ҳаракатлар «Реал» келажак лойиҳасини айнан у каби ёш юлдузлар асосида қурмоқчи эканини кўрсатмоқда.
…