Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаман

·0·Спорт
Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаман

Испаниянинг Барселона жамоаси дарвозабони Войцех Шенсни ўз фаолиятидаги кутилмаган ва оғриқли ҳақиқатларни очиқлади. Полшалик посбоннинг маълум қилишича, у ўн йилдан ортиқ вақтдан бери ҳар бир сейвни кучли жисмоний азоб билан амалга ошириб келмоқда. Бу ҳолат унинг Лондоннинг Арсенал клубидаги ёшлик йилларида олган оғир жароҳати билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 2008-йилда Арсенал машғулот залида юз берган нохуш ҳодиса Шенснининг ҳар икки қўли синишига сабаб бўлган эди. Ўшандан бери ўтган вақт давомида у Рома ва Ювентус каби гранд клубларда тўп сурган бўлса-да, сурункали оғриқлар уни бир лаҳза ҳам тарк этмаган. Дарвозабоннинг таъкидлашича, айнан шу жисмоний қийноқлар Евро-2024дан сўнг фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарорига асосий сабаб бўлган.

Кундалик ҳаётдаги қийинчиликлар

Шенсни ўзининг собиқ жамоадоши Грзегорз Крйчовиак билан суҳбатда Барселона таркибидаги машғулотлар ва ўйинлар у учун қанчалик қимматга тушаётганини сўзлаб берди. "Тўпни оғриқсиз ушлаш мен учун имконсиз. Фаолиятим давомида бирорта ҳам зарбани ҳеч нарсани ҳис қилмасдан қайтарганимни эслай олмайман. Шунчаки, мен бу ёқиmsиз туйғуга ўрганиб қолганман", — дейди тажрибали дарвозабон.

Маълум бўлишича, оғриқлар фақат майдон билан чекланиб қолмайди. Машғулотлардан сўнг қўллардаги яллиғланиш ва чарчоқ шунчалик кучайиб кетадики, ҳатто оддий маиший юмушларни бажариш ҳам имконсизга айланади. Шенсни баъзида ўз қўлқопларини ёрдаmsиз ечолмаслигини тан олди.

"Баъзида қўлқопдаги ёпишқоқ тасмани (Велкро) ўзим еча олмайман ва кимдандир ёрдам сўрашга мажбур бўламан. Қўлимда сув идишини ҳам тутиб туролмайман ёки унинг қопқоғини очишга кучим етмайди. Қўлларим ўзига келиши учун камида бир соат вақт керак бўлади", — дея қўшимча қилди у.

Руҳий босим ва оилавий муносабатлар

Жисмоний азоблардан ташқари, Войцех Шенсни ўзининг отаси, собиқ профессионал дарвозабон Маций Шенсни билан бўлган мураккаб муносабатларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, болалиги отасининг уйга қайтишидан қўрқиш ҳисси билан ўтган, бу эса унинг руҳий ҳолатига ўз таъсирини ўтказмай қолмаган.

Эслатиб ўтамиз, Барселона асосий дарвозабони Марк-Андре тер Стеген жиддий жароҳат олганидан сўнг, каталонияликлар раҳбарияти Шенснини нафақадан қайтишга кўндирган эди. Ҳозирда у Ханси Флик қўл остида ўзининг спорт формасини тиклаш ва жамоага ёрдам беришда давом этмоқда, бироқ ҳар бир муваффақиятли ҳаракат ортида улкан жисмоний чидамлилик ётибди.

БарселонаВойцех ШенсниАрсеналФутболЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрБугун, 17:30Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Бугун, 17:01Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Бугун, 16:53Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди