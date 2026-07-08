Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаман
Испаниянинг Барселона жамоаси дарвозабони Войцех Шенсни ўз фаолиятидаги кутилмаган ва оғриқли ҳақиқатларни очиқлади. Полшалик посбоннинг маълум қилишича, у ўн йилдан ортиқ вақтдан бери ҳар бир сейвни кучли жисмоний азоб билан амалга ошириб келмоқда. Бу ҳолат унинг Лондоннинг Арсенал клубидаги ёшлик йилларида олган оғир жароҳати билан боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 2008-йилда Арсенал машғулот залида юз берган нохуш ҳодиса Шенснининг ҳар икки қўли синишига сабаб бўлган эди. Ўшандан бери ўтган вақт давомида у Рома ва Ювентус каби гранд клубларда тўп сурган бўлса-да, сурункали оғриқлар уни бир лаҳза ҳам тарк этмаган. Дарвозабоннинг таъкидлашича, айнан шу жисмоний қийноқлар Евро-2024дан сўнг фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарорига асосий сабаб бўлган.
Кундалик ҳаётдаги қийинчиликларШенсни ўзининг собиқ жамоадоши Грзегорз Крйчовиак билан суҳбатда Барселона таркибидаги машғулотлар ва ўйинлар у учун қанчалик қимматга тушаётганини сўзлаб берди. "Тўпни оғриқсиз ушлаш мен учун имконсиз. Фаолиятим давомида бирорта ҳам зарбани ҳеч нарсани ҳис қилмасдан қайтарганимни эслай олмайман. Шунчаки, мен бу ёқиmsиз туйғуга ўрганиб қолганман", — дейди тажрибали дарвозабон.
Маълум бўлишича, оғриқлар фақат майдон билан чекланиб қолмайди. Машғулотлардан сўнг қўллардаги яллиғланиш ва чарчоқ шунчалик кучайиб кетадики, ҳатто оддий маиший юмушларни бажариш ҳам имконсизга айланади. Шенсни баъзида ўз қўлқопларини ёрдаmsиз ечолмаслигини тан олди.
"Баъзида қўлқопдаги ёпишқоқ тасмани (Велкро) ўзим еча олмайман ва кимдандир ёрдам сўрашга мажбур бўламан. Қўлимда сув идишини ҳам тутиб туролмайман ёки унинг қопқоғини очишга кучим етмайди. Қўлларим ўзига келиши учун камида бир соат вақт керак бўлади", — дея қўшимча қилди у.
Руҳий босим ва оилавий муносабатларЖисмоний азоблардан ташқари, Войцех Шенсни ўзининг отаси, собиқ профессионал дарвозабон Маций Шенсни билан бўлган мураккаб муносабатларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, болалиги отасининг уйга қайтишидан қўрқиш ҳисси билан ўтган, бу эса унинг руҳий ҳолатига ўз таъсирини ўтказмай қолмаган.
Эслатиб ўтамиз, Барселона асосий дарвозабони Марк-Андре тер Стеген жиддий жароҳат олганидан сўнг, каталонияликлар раҳбарияти Шенснини нафақадан қайтишга кўндирган эди. Ҳозирда у Ханси Флик қўл остида ўзининг спорт формасини тиклаш ва жамоага ёрдам беришда давом этмоқда, бироқ ҳар бир муваффақиятли ҳаракат ортида улкан жисмоний чидамлилик ётибди.
…