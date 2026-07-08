Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?
Актриса Зендаянинг «Одиссея» фильми премьерасида намоён бўлган образи мода оламида энг кўп муҳокама қилинаётган кўринишлардан бирига айланди.
6 июль куни Лондонда бўлиб ўтган жаҳон премьерасида Зендая Schiaparelli мода уйининг 2026–2027 йил куз-қиш Haute Couture коллекциясига мансуб эксклюзив либосни танлади.
Ушбу образнинг энг эътиборли жиҳати шундаки, либос айнан ўша куни эрталаб Париждаги Haute Couture Fashion Week подиумида илк бор намойиш этилган эди. Актрисанинг машҳур стилисти Ло Роуч намойишни олдинги қатордан кузатган ва подиумдан тушган либосни рекорд даражада қисқа вақт ичида Лондонга етказишга муваффақ бўлган.
Либос оқ чинни эффектини берувчи силикон корсаж ҳамда оқ рангдан кумуш тусга ўтувчи ялтироқ этакдан иборат бўлиб, уни Schiaparelli креатив директори Дэниел Розберри яратган. Ноодатий дизайн ва нафис деталлар уйғунлиги туфайли мазкур образ мода ихлосмандлари ва экспертлар томонидан катта қизиқиш билан муҳокама қилинмоқда.
…