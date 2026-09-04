Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилди

·10·Техно
Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилди

Корея энергетика тадқиқотлари институти (КИEР) мутахассислари перовскит ва СИГС (мис-индий-галлий селениди) асосидаги тандем қуёш элементлари самарадорлиги бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ишланманинг сертификатланган фойдали иш коэффициенти (ФИШ) 26,7 фоизни ташкил этган бўлиб, лаборатория синовларида бу кўрсаткич 27 фоизга етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур юқори натижа Германиянинг Фраунофсер номидаги Қуёш энергетикаси тизимлари институти (Фраунҳофер ИСE) томонидан расман тасдиқланди. Шундан сўнг ушбу ютуқ тадқиқот қуёш элементлари самарадорлиги бўйича халқаро жадвалга киритилди. Эслатиб ўтамиз, ушбу технология бўйича аввалги жаҳон рекорди 26,3 фоизга тенг эди.

Технологиянинг ишлаш принципи ва афзалликлари

Янги ишланма икки қатламли юпқа парда кўринишидаги қуёш элементидан иборат. Унинг юқори перовскит қатлами қуёш спектрининг энг энергияга бой қисми бўлган ультрабинафша ва кўк нурларни ютади. Пастки СИГС қатлами эса узунроқ тўлқинларни, жумладан, яқин инфрақизил диапазонни электр энергиясига айлантиради.

Спектрнинг бундай тақсимланиши анъанавий бир қатламли қуёш элементларига қараганда анча кўп электр энергияси олиш имконини беради. Шунга қарамай, бундай тандем тизимлардаги асосий муаммолардан бири материаллар орасидаги чегара ҳудудида энергия йўқотилиши ва ишлаб чиқариш жараёнида сезгир қатламларнинг шикастланиши ҳисобланади.

КИEР жамоаси янги ҳимоя интерфейс қатлами ҳамда такомиллаштирилган шаффоф юқори электрод ёрдамида ушбу муаммонинг ечимини топди. Бу бир вақтнинг ўзида электр йўқотишларини камайтириш ва ёрдамчи қатламлар томонидан нур ютилишини қисқартириш имконини берди.

Истиқболлар ва келгусидаги режалар

Ҳозирча рекорд майдони 1 квадрат сантиметрдан кичик бўлган лаборатория элементида ўрнатилди. Бундай юқори самарадорликни тўлиқ ҳажмли қуёш панелларига татбиқ этиш анча мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда, шунинг учун технологияни масштаблаш асосий муҳандислик масалаларидан биридир. Таққослаш учун, майдони 1 квадрат сантиметрдан ошувчи тандем перовскит-СИГС элементлари учун аввалги энг яхши натижа 25,5 фоизни ташкил этган эди.

Мазкур технологиянинг асосий афзаллиги юқори самарадорлик, кичик вазн ва эгилувчанликнинг ўзаро уйғунлигидадир. Шу сабабли бундай қуёш элементларини нафақат энергетика, балки бинолар фасадлари, транспорт воситалари ва космик аппаратларга интеграция қилиш учун ҳам қўллаш кўзда тутилган. Кейинги босқичда КИEР саноат ҳамкорлари билан биргаликда кичик лаборатория ечимларидан тўлиқ ўлчамли тижорат қуёш модулларини яратишга ўтишни режалаштирмоқда.

Қуёш энергиясиПеровскитЯнги технологияЭлмЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиNvidia Windows-ПК бозори учун RTX Spark платформасини тақдим этдиКеча, 23:50Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Кеча, 22:08Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояVivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимояКеча, 21:56TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонКеча, 21:27NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаКеча, 20:57Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди