Чирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилди
Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида Howo юк машинасига уланган ярим тиркама ажралиб чиқиб, йўл четидаги хонадонга урилди. Ҳодисада ҳеч ким жабрланмади.
Маълум қилинишича, воқеа 10 сентябрь куни соат 16:00 атрофида шаҳарнинг Садриддин Айний кўчасида содир бўлган. 1977 йилда туғилган ҳайдовчи Howo русумли юк машинасини бошқариб кетаётган вақтда унга уланган ярим тиркама техник сабабга кўра ажралиб чиққан. Шундан сўнг тиркама йўл четидаги хонадонга бориб урилган.
Ҳодиса оқибатида йўлда транспорт ҳаракати вақтинча чекланган ва автомобиллар учун айланма йўналиш ташкил этилган. Кейинчалик йўл ҳаракати тўлиқ тикланган.
Қайд этилишича, ҳодиса оқибатида фуқароларнинг соғлиғига зарар етмаган. Хонадонга етказилган зарар қонунчиликда белгиланган тартибда қопланиши маълум қилинган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан Чирчиқ шаҳар ИИБ томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…