Наманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетди

·40·Жамият
Наманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетди

Наманган вилоятининг Чуст туманида 66 ёшли аёл хонадонидаги 4 метр чуқурликдаги қудуққа тушиб кетди. У ФВВ қутқарувчилари томонидан хавфсиз тарзда олиб чиқилди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 12 сентябрь куни соат 06:46 да «Хўжаобод» МФЙ, Муқимий кўчасидаги хонадонлардан бирида содир бўлган. Аёл қудуққа эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.

«112» тизими орқали хабар келиб тушгач, қутқарув бўлинмалари воқеа жойига тезкор етиб бориб, 66 ёшли аёлни қудуқдан олиб чиққан ва тиббиёт ходимларига топширган.

ФВВ маълумотига кўра, аёлнинг аҳволи яхши. Ҳодиса оқибатида у тан жароҳати олмаган.

Хўжаобод МФЙФВВ қутқарувчилариқудуқга тушиб кетишНаманган вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиУрганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиБугун, 15:46Чирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиЧирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиБугун, 15:29Истанбулда икки ўзбекистонлик аёлни ўлдирган шахсларга суд ҳукми ўқилдиИстанбулда икки ўзбекистонлик аёлни ўлдирган шахсларга суд ҳукми ўқилдиБугун, 14:05Бухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБугун, 13:57Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиБугун, 12:29Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди