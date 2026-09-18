Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этди
Осиё ўйинларининг футбол дастуридан ўрин олган навбатдаги муҳим тўқнашувда Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ҳақиқий маҳорат ва метин ирода намойиш этди. Мусобақанинг 2-тури доирасида Кувайт U-23 жамоасига қарши саф тортган ҳамюртларимиз рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмай, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув қаҳрамонига айланган истеъдодли ҳужумчи Сардор Баҳромов ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилди: у 6 ва 36-дақиқаларда совуққонлик билан иккита ажойиб тўп киритиб, жамоамизга қимматли уч очкони тақдим этди.
Бироқ иккинчи тайм бошида терма жамоамиз жиддий синовга дуч келди — 48-дақиқада бош ҳакам томонидан Рўзибой Файзуллаев майдондан четлатилди ва вакилларимиз деярли бутун бўлим давомида бир киши кам бўлиб ўйнашга мажбур бўлди. Шунга қарамай, темир мудофаа ва тактик интизом эвазига дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди. Энди Ўзбекистон U-23 термаси гуруҳ босқичининг сўнгги — 3-турида Вьетнам билан тўқнаш келади ва мазкур ҳал қилувчи баҳс 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 10:00 да старт олади.
Хўш, Сардор Баҳромовнинг порлаши ортида қандай сир ётибди, қизил карточкадан сўнг мураббийлар штаби қандай тактик ўзгаришларни амалга оширди ва Вьетнамга қарши жангда бизга нима керак?
«Баҳромовнинг бенефиси ва 42 дақиқалик камчиликдаги жанг»: Баҳс хроникаси
Кувайт ва Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг асосий тафсилотлари:
6-дақиқа — Баҳромовдан тезкор гол (0:1): Вакилларимиз учрашувни кескин босим билан бошлаб, Баҳромовнинг чаққон ҳаракати эвазига ҳисобни тез очди;
36-дақиқа — Дубл ва устунликни мустаҳкамлаш (0:2): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Сардор яна бир бор ўз маҳоратини намойиш этиб, иккинчи тўпни рақиб тўрига жойлади;
48-дақиқа — Файзуллаевнинг қизил карточкаси: Иккинчи бўлим стартида ҳакам Рўзибой Файзуллаевни баҳсли вазиятда майдондан четлатди ва ўйин динамикаси кескин ўзгарди;
10 кишилик қаҳрамонлик: Камчиликда қолган вакилларимиз рақибнинг барча кетма-кет штурмларини қайтариб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди.
«Интизом ва тактик мослашув»: Мураббийлар штабининг ҳал қилувчи қадамлари
Ўзбекистон U-23 термасининг майдондаги кураши ва муҳим жиҳатлари:
Босим остида совуққонлик: 42 дақиқадан ортиқ вақт давомида сон жиҳатдан кам бўлиб ҳаракат қилиш футболчилардан улкан жисмоний ва психологик чидамлиликни талаб этди;
Мудофаа мустаҳкамлиги: Кувайтлик футболчиларнинг қанотлардан уюштирган хавфли узатмалари ва узоқдан берган зарбалари ҳимоячиларимиз ва посбонимиз томонидан бехато бартараф этилди;
Баҳромовнинг юқори самарадорлиги: Ўйиндаги яратилган вазиятлардан максимал фойдаланиш кўрсаткичи жамоанинг асосий ютуғи бўлди.
22 сентябрь — Вьетнамга қарши ҳал қилувчи жанг: Турнир истиқболлари
Гуруҳдаги вазият ва мутахассислар хулосаси:
Ишончли 6 очко ва плей-офф: Кувайт устидан қозонилган ғалаба терма жамоамизнинг гуруҳдан чиқиш имкониятларини деярли 100 фоизга етказди;
Гуруҳ пешқадамлиги масаласи: 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 10:00 да бошланадиган Вьетнам билан баҳс гуруҳда 1-ўринни эгаллаш ва плей-оффда қулайроқ рақибга тўқнаш келиш нуқтаи назаридан муҳимдир;
Йўқотишлар ва қайта тикланиш: Рўзибой Файзуллаевнинг дисквалификацияси мураббийлар штабини таркибда мажбурий ўзгаришлар қилишга ва ярим ҳимоя марказига янги кучларни жалб этишга ундайди.
Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг Кувайт устидан эришган ушбу ишончли ғалабаси ёшларимизнинг Осиё ўйинларида юқори мақсадлар ва медаллар учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, 10 киши бўлиб қолган терма жамоамизнинг Кувайтга қарши ғалабани сақлаб қолгани жамоанинг чемпионлик руҳиятидан дарак берадими? 22 сентябрь куни Вьетнамга қарши кечадиган муҳим баҳсда вакилларимиздан қандай ҳисоб кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг ушбу ёрқин муваффақияти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…