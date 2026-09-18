Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этди

·0·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этди

Осиё ўйинларининг футбол дастуридан ўрин олган навбатдаги муҳим тўқнашувда Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ҳақиқий маҳорат ва метин ирода намойиш этди. Мусобақанинг 2-тури доирасида Кувайт U-23 жамоасига қарши саф тортган ҳамюртларимиз рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмай, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув қаҳрамонига айланган истеъдодли ҳужумчи Сардор Баҳромов ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилди: у 6 ва 36-дақиқаларда совуққонлик билан иккита ажойиб тўп киритиб, жамоамизга қимматли уч очкони тақдим этди.

Бироқ иккинчи тайм бошида терма жамоамиз жиддий синовга дуч келди — 48-дақиқада бош ҳакам томонидан Рўзибой Файзуллаев майдондан четлатилди ва вакилларимиз деярли бутун бўлим давомида бир киши кам бўлиб ўйнашга мажбур бўлди. Шунга қарамай, темир мудофаа ва тактик интизом эвазига дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди. Энди Ўзбекистон U-23 термаси гуруҳ босқичининг сўнгги — 3-турида Вьетнам билан тўқнаш келади ва мазкур ҳал қилувчи баҳс 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 10:00 да старт олади.

Хўш, Сардор Баҳромовнинг порлаши ортида қандай сир ётибди, қизил карточкадан сўнг мураббийлар штаби қандай тактик ўзгаришларни амалга оширди ва Вьетнамга қарши жангда бизга нима керак?

«Баҳромовнинг бенефиси ва 42 дақиқалик камчиликдаги жанг»: Баҳс хроникаси

Кувайт ва Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари ўртасидаги учрашувнинг асосий тафсилотлари:

  • 6-дақиқа — Баҳромовдан тезкор гол (0:1): Вакилларимиз учрашувни кескин босим билан бошлаб, Баҳромовнинг чаққон ҳаракати эвазига ҳисобни тез очди;

  • 36-дақиқа — Дубл ва устунликни мустаҳкамлаш (0:2): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Сардор яна бир бор ўз маҳоратини намойиш этиб, иккинчи тўпни рақиб тўрига жойлади;

  • 48-дақиқа — Файзуллаевнинг қизил карточкаси: Иккинчи бўлим стартида ҳакам Рўзибой Файзуллаевни баҳсли вазиятда майдондан четлатди ва ўйин динамикаси кескин ўзгарди;

  • 10 кишилик қаҳрамонлик: Камчиликда қолган вакилларимиз рақибнинг барча кетма-кет штурмларини қайтариб, дарвозани дахлсиз сақлаб қолди.

«Интизом ва тактик мослашув»: Мураббийлар штабининг ҳал қилувчи қадамлари

Ўзбекистон U-23 термасининг майдондаги кураши ва муҳим жиҳатлари:

  • Босим остида совуққонлик: 42 дақиқадан ортиқ вақт давомида сон жиҳатдан кам бўлиб ҳаракат қилиш футболчилардан улкан жисмоний ва психологик чидамлиликни талаб этди;

  • Мудофаа мустаҳкамлиги: Кувайтлик футболчиларнинг қанотлардан уюштирган хавфли узатмалари ва узоқдан берган зарбалари ҳимоячиларимиз ва посбонимиз томонидан бехато бартараф этилди;

  • Баҳромовнинг юқори самарадорлиги: Ўйиндаги яратилган вазиятлардан максимал фойдаланиш кўрсаткичи жамоанинг асосий ютуғи бўлди.

22 сентябрь — Вьетнамга қарши ҳал қилувчи жанг: Турнир истиқболлари

Гуруҳдаги вазият ва мутахассислар хулосаси:

  • Ишончли 6 очко ва плей-офф: Кувайт устидан қозонилган ғалаба терма жамоамизнинг гуруҳдан чиқиш имкониятларини деярли 100 фоизга етказди;

  • Гуруҳ пешқадамлиги масаласи: 22 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 10:00 да бошланадиган Вьетнам билан баҳс гуруҳда 1-ўринни эгаллаш ва плей-оффда қулайроқ рақибга тўқнаш келиш нуқтаи назаридан муҳимдир;

  • Йўқотишлар ва қайта тикланиш: Рўзибой Файзуллаевнинг дисквалификацияси мураббийлар штабини таркибда мажбурий ўзгаришлар қилишга ва ярим ҳимоя марказига янги кучларни жалб этишга ундайди.

Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг Кувайт устидан эришган ушбу ишончли ғалабаси ёшларимизнинг Осиё ўйинларида юқори мақсадлар ва медаллар учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, 10 киши бўлиб қолган терма жамоамизнинг Кувайтга қарши ғалабани сақлаб қолгани жамоанинг чемпионлик руҳиятидан дарак берадими? 22 сентябрь куни Вьетнамга қарши кечадиган муҳим баҳсда вакилларимиздан қандай ҳисоб кутяпсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг ушбу ёрқин муваффақияти таҳлилини барча футбол ишқибозлари ва дўстларингизга улашинг!

Ўзбекистон U-23Кувайт U-23Сардор БаҳромовВьетнам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиБугун, 17:12Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиБугун, 16:30Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 14:38Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиЭнзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиБугун, 14:37Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаБугун, 14:31Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг