Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!

·77·Спорт
Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-турида Д. Гукеш индонезиялик Сатриа Дута Саҳаяга қарши дуранг ўйнаб, жонли ЭЛО рейтинги 2699,5 га тушиб, сўнгги тўрт йиллик фаолиятида илк бор «2700 клуби»дан пастга қулади.
  • Айни пайтда у дунёнинг жонли рейтингида 32-поғонани банд этиб турибди, 2024 йил октябрида эса 2794 ЭЛО билан энг юқори чўққини забт этган эди.

Самарқандда старт олган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси дастлабки турлардан чинакам сенсацияларга бой бўлмоқда. Мусобақанинг 2-турида Ҳиндистон миллий терма жамоаси Индонезия устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида оғир ғалабани қўлга киритган бўлса-да, 4-тахтада кутилмаган натижа қайд этилди: амалдаги жаҳон чемпиони Д. Гукеш индонезиялик Сатриа Дута Саҳаяга қарши баҳсда муроса кўчасини танлади. Ушбу кутилмаган дуранг ортидан ҳиндистонлик суперюлдузнинг жонли ELO рейтинги 3,5 баллга қисқариб, 2699,5 кўрсаткичига тушиб қолди. Бу эса Гукешнинг сўнгги тўрт йиллик фаолияти давомида илк бор элита ҳисобланган «2700 клуби»дан пастга қулаши бўлди.

Айни пайтда у дунёнинг жонли рейтингида 32-поғонани банд этиб турибди. Ваҳоланки, истеъдодли гроссмейстер 2024 йилнинг октябрь ойида ўз карьерасидаги энг юқори — 2794 ELO чўққисини забт этган эди. Энг эътиборли жиҳати, 2-турда ажойиб ғалабага эришиб рейтингига +13,1 балл қўшган Ўзбекистон терма жамоаси етакчиларидан бири Нодирбек Ёқуббоев (2698,1) амалдаги жаҳон чемпионига жуда яқинлашиб, уни 33-ўринда таъқиб этмоқда.

Хўш, Самарқанддаги тахталарда Гукешнинг ўйини нега қовушмади, 2699,5 даражасига тушиб қолиш унинг жаҳон тожи учун курашига қандай таъсир қилади ва Ёқуббоев Гукешдан ўзиб кета оладими?

«3,5 баллик йўқотиш ва Самарқанд сенсацияси»: 2-тур хроникаси

Индонезияга қарши баҳс ва Гукешнинг рейтингидаги кескин ўзгаришлар:

  • Индонезияга қарши мураккаб баҳс: Ҳиндистон 2,5 : 1,5 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, уларнинг асосий юлдузи Сатриа Дута Саҳая мудофаасини ёриб ўта олмади;

  • 4 йил ичидаги илк пасайиш: Д. Гукешнинг 2700 дан пастга тушиши (2699,5) сўнгги тўрт йил ичидаги энг паст кўрсаткич бўлди;

  • Чўққидан 32-ўринга: 2024 йил октябрида 2794 ELO билан чўққида юрган шахматчи бугун дунё рейтингида 32-поғонага тушиб кетди;

  • Босим остидаги ўйин: 4-тахтада нисбатан камроқ рейтингга эга рақиб билан дуранг ўйнаш кучли гроссмейстерлар рейтингига қаттиқ зарба беради.

«Ёқуббоев чемпионнинг ортидан бормоқда»: Жонли рейтингдаги ҳолат

Самарқанд Олимпиадасининг 2-туридан кейинги FIDE жонли рейтинги тартиби:

  • 32-ўрин: Д. Гукеш (Ҳиндистон) — 2699,5 (-3,5);

  • 33-ўрин: Нодирбек Ёқуббоев (Ўзбекистон) — 2698,1 (+13,1);

  • 34-ўрин: Веселин Топалов (Болгария) — 2695,0;

  • 35-ўрин: Ван Хао (Хитой) — 2694,0;

  • 36-ўрин: Сантош Гужрати Видит (Ҳиндистон) — 2693,6 (-3,4).

Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!

Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Ёқуббоевнинг навбатдаги муваффақиятли пардаси уни дунёнинг энг кучли гроссмейстеридан атиги 1,4 балл ортда қолдириб, уни қувиб ўтиш учун реал имконият яратди.

Шахмат экспертлари ва таҳлилчилар хулосаси

Мутахассисларнинг Гукеш инқирози бўйича баҳоси:

  • Жаҳон чемпионлиги босими: Тожни қўлга киритгандан кейинги юқори психологик босим ва рақибларнинг унга қарши икки карра диққат билан тайёрланиши ёш шахматчига руҳий юклама бермоқда;

  • Олимпиада форматининг ўзига хослиги: Жамоавий баҳсларда фақат индивидуал эмас, балки умумий тактика учун хавфсиз дурангга рози бўлиш шахсий рейтингга жиддий путур етказиши мумкин;

  • Ўзбекистон шахматчиларининг шиддати: Мезбон сифатида дона сураётган вакилларимизнинг кўтаринки кайфияти дунёнинг гранд спортчиларини ҳам ортда қолдириш имконини намоён этмоқда.

Самарқанддаги 46-Олимпиада ҳали энди қизимоқда ва Д. Гукешнинг ушбу тарихий омадсизлиги қолган турлардаги рақобатни янада шиддатли тус олишига замин яратди.

Сизнингча, Д. Гукеш Самарқанддаги кейинги турларда ўз ўйинини топиб, яна «2700 клуби»га ва дунёнинг кучли ўнталигига қайта оладими? Вакилимиз Нодирбек Ёқуббоев амалдаги жаҳон чемпионини рейтингда ортда қолдириб, кучли 30 таликка кира оладими? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги ушбу шахмат драмаси таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиД. ГукешНодирбек ЁқуббоевСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиБугун, 21:00Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Кувайтни ишончли ҳисобда мағлуб этдиБугун, 20:34Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиБугун, 17:12Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиБугун, 16:30Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 14:38Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиЭнзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг