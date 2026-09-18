Гукеш 2700 ELO чегарасидан пастга шўнғиди: Нодирбек Ёқуббоев унинг ортидан қувмоқда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-турида Д. Гукеш индонезиялик Сатриа Дута Саҳаяга қарши дуранг ўйнаб, жонли ЭЛО рейтинги 2699,5 га тушиб, сўнгги тўрт йиллик фаолиятида илк бор «2700 клуби»дан пастга қулади.
- Айни пайтда у дунёнинг жонли рейтингида 32-поғонани банд этиб турибди, 2024 йил октябрида эса 2794 ЭЛО билан энг юқори чўққини забт этган эди.
Самарқандда старт олган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси дастлабки турлардан чинакам сенсацияларга бой бўлмоқда. Мусобақанинг 2-турида Ҳиндистон миллий терма жамоаси Индонезия устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида оғир ғалабани қўлга киритган бўлса-да, 4-тахтада кутилмаган натижа қайд этилди: амалдаги жаҳон чемпиони Д. Гукеш индонезиялик Сатриа Дута Саҳаяга қарши баҳсда муроса кўчасини танлади. Ушбу кутилмаган дуранг ортидан ҳиндистонлик суперюлдузнинг жонли ELO рейтинги 3,5 баллга қисқариб, 2699,5 кўрсаткичига тушиб қолди. Бу эса Гукешнинг сўнгги тўрт йиллик фаолияти давомида илк бор элита ҳисобланган «2700 клуби»дан пастга қулаши бўлди.
Айни пайтда у дунёнинг жонли рейтингида 32-поғонани банд этиб турибди. Ваҳоланки, истеъдодли гроссмейстер 2024 йилнинг октябрь ойида ўз карьерасидаги энг юқори — 2794 ELO чўққисини забт этган эди. Энг эътиборли жиҳати, 2-турда ажойиб ғалабага эришиб рейтингига +13,1 балл қўшган Ўзбекистон терма жамоаси етакчиларидан бири Нодирбек Ёқуббоев (2698,1) амалдаги жаҳон чемпионига жуда яқинлашиб, уни 33-ўринда таъқиб этмоқда.
Хўш, Самарқанддаги тахталарда Гукешнинг ўйини нега қовушмади, 2699,5 даражасига тушиб қолиш унинг жаҳон тожи учун курашига қандай таъсир қилади ва Ёқуббоев Гукешдан ўзиб кета оладими?
«3,5 баллик йўқотиш ва Самарқанд сенсацияси»: 2-тур хроникаси
Индонезияга қарши баҳс ва Гукешнинг рейтингидаги кескин ўзгаришлар:
Индонезияга қарши мураккаб баҳс: Ҳиндистон 2,5 : 1,5 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, уларнинг асосий юлдузи Сатриа Дута Саҳая мудофаасини ёриб ўта олмади;
4 йил ичидаги илк пасайиш: Д. Гукешнинг 2700 дан пастга тушиши (2699,5) сўнгги тўрт йил ичидаги энг паст кўрсаткич бўлди;
Чўққидан 32-ўринга: 2024 йил октябрида 2794 ELO билан чўққида юрган шахматчи бугун дунё рейтингида 32-поғонага тушиб кетди;
Босим остидаги ўйин: 4-тахтада нисбатан камроқ рейтингга эга рақиб билан дуранг ўйнаш кучли гроссмейстерлар рейтингига қаттиқ зарба беради.
«Ёқуббоев чемпионнинг ортидан бормоқда»: Жонли рейтингдаги ҳолат
Самарқанд Олимпиадасининг 2-туридан кейинги FIDE жонли рейтинги тартиби:
32-ўрин: Д. Гукеш (Ҳиндистон) — 2699,5 (-3,5);
33-ўрин: Нодирбек Ёқуббоев (Ўзбекистон) — 2698,1 (+13,1);
34-ўрин: Веселин Топалов (Болгария) — 2695,0;
35-ўрин: Ван Хао (Хитой) — 2694,0;
36-ўрин: Сантош Гужрати Видит (Ҳиндистон) — 2693,6 (-3,4).
Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Ёқуббоевнинг навбатдаги муваффақиятли пардаси уни дунёнинг энг кучли гроссмейстеридан атиги 1,4 балл ортда қолдириб, уни қувиб ўтиш учун реал имконият яратди.
Шахмат экспертлари ва таҳлилчилар хулосаси
Мутахассисларнинг Гукеш инқирози бўйича баҳоси:
Жаҳон чемпионлиги босими: Тожни қўлга киритгандан кейинги юқори психологик босим ва рақибларнинг унга қарши икки карра диққат билан тайёрланиши ёш шахматчига руҳий юклама бермоқда;
Олимпиада форматининг ўзига хослиги: Жамоавий баҳсларда фақат индивидуал эмас, балки умумий тактика учун хавфсиз дурангга рози бўлиш шахсий рейтингга жиддий путур етказиши мумкин;
Ўзбекистон шахматчиларининг шиддати: Мезбон сифатида дона сураётган вакилларимизнинг кўтаринки кайфияти дунёнинг гранд спортчиларини ҳам ортда қолдириш имконини намоён этмоқда.
Самарқанддаги 46-Олимпиада ҳали энди қизимоқда ва Д. Гукешнинг ушбу тарихий омадсизлиги қолган турлардаги рақобатни янада шиддатли тус олишига замин яратди.
Сизнингча, Д. Гукеш Самарқанддаги кейинги турларда ўз ўйинини топиб, яна «2700 клуби»га ва дунёнинг кучли ўнталигига қайта оладими? Вакилимиз Нодирбек Ёқуббоев амалдаги жаҳон чемпионини рейтингда ортда қолдириб, кучли 30 таликка кира оладими? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанддаги ушбу шахмат драмаси таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…