Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома тузди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе узоқ йиллик ҳамкори Нике билан ҳамкорликни тўхтатиб, Швейсариянинг ОН спорт бренди билан янги узоқ муддатли шартнома имзолади.
- Бу келишувда Франсия футболи афсонаси Терри Анри муҳим рол ўйнаган, у яқин орада ОН компаниясининг футбол бўйича спорт директори лавозимига тайинланади.
Жаҳон футболи ва спорт маркетинги бозорида йилнинг энг йирик ва кутилмаган воқеаларидан бири содир бўлди. Мадриднинг «Реал» клуби ҳамда Франция миллий терма жамоасининг бош юлдузи Килиан Мбаппе узоқ йиллардан буён ўзининг бош техник ҳомийси бўлиб келган АҚШнинг гигант спорт бренди Nike билан расман ҳамкорликни тўхтатди. The Touchline нашри нуфузли The Athletic инсайдерларига таянган ҳолда тарқатган шов-шувли хабарга кўра, француз суперҳужумчиси Швейцариянинг тез ривожланаётган инновацион спорт бренди ON билан узоқ муддатли шартнома имзолади.
Энг қизиқ жиҳати — мазкур келишув ортида бевосита Франция футболи афсонаси Тьерри Анри тургани ойдинлашмоқда: яқин фурсатларда Анри Швейцария компаниясининг футбол бўйича спорт директори лавозимига расман тайинланиши кутилмоқда. Жорий 2026/2027 йилги мавсумда Мбаппе даҳшатли формада бўлиб, «қироллик клуби» либосида ўтказилган бор-йўғи 7 та учрашувда 8 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айни дамда португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринью бошқарувида Ла Лига турнир жадвалида пешқадам «Барселона»дан 3 очко ортда қолган ҳолда 2-поғонани банд этиб турган «қаймоқранглилар» 20 сентябрь куни сафарда ашаддий рақиб — «Атлетико Мадрид»га қарши ўта кескин ва муросасиз дербига киришади.
Хўш, Мбаппени Nike империясидан воз кечиб, Швейцария брендига ўтишга нима ундади, Тьерри Анри лойиҳада қандай инқилоб қилмоқчи ва 20 сентябрдаги дерби арафасида жамоадаги кайфият қандай?
«Nike билан якунланган эра ва Швейцария танлови»: Мбаппенинг ноодатий қарори
Спорт маркетингидаги тарихий бурилишнинг 4 та асосий жиҳати:
Nike билан узоқ йиллик алоқаларнинг узилиши: Ўзининг илк қадамларидан бошлаб Nike юзи бўлиб келган Килиан Мбаппе Америка бренди билан катта ҳамкорликни тўхтатиб, янги йўналишни танлади;
ON брендининг футболга кириб келиши: Авваллари югуриш ва теннис (Рожер Федерер лойиҳаси) йўналишида машҳур бўлган Швейцария компанияси футбол бозорига Мбаппедек дунёнинг 1-рақамли юлдузи орқали зарбдор қадам билан кирмоқда;
Тьерри Анрининг ҳал қилувчи роли: Яқин орада ON брендида футбол бўйича спорт директорига айланадиган Тьерри Анри Килианни ушбу стратегик ҳамкорликка кўндиришда бош фигура бўлди;
Шахсий бренд ва мустақиллик: Мбаппе шунчаки реклама юзи эмас, балки компаниянинг футбол сегменти ривожида тўғридан-тўғри улушдор ва марказий қаҳрамон мақомини олмоқда.
«7 ўйинда 8 та гол ва 2 та пас»: Мбаппенинг 2026/2027 мавсумидаги бенефиси
Француз ҳужумчисининг «Реал» сафидаги даҳшатли статистик кўрсаткичлари:
Мавсумдаги 8 та тўп: Мбаппе 2026/2027 йилги мавсумнинг дастлабки 7 та расмий учрашувида 8 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, «Пичичи» пойгасида яккапешқадам бўлиб турибди;
Командавий фойда: Ҳужумчи жамоадошларига 2 та аниқ голли узатма ошириб, жами 10 та голда бевосита иштирок этди;
Мареска ва Моуринью тизимига мослашув: Мадридга келган тажрибали мураббий Жозе Моуринью тактикасида Мбаппе асосий эркин ҳужумчи сифатида ҳар қандай мудофаани чилпарчин қилмоқда.
20 сентябрь — Мадрид дербиси: «Ванда Метрополитано»даги оловли жанг
Ла Лигадаги чемпионлик пойгаси ва навбатдаги тур интригаси:
«Барселона»ни таъқиб этиш: «Реал Мадрид» чемпионат жадвалида 2-ўринда бораётган бўлса-да, пешқадам каталонияликлардан бор-йўғи 3 очколик фарқ билан ортда қолмоқда;
«Атлетико»га қарши қийин сафар: 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган Мадрид дербисида «қаймоқранглилар» учун фақат ва фақат ғалаба керак, ҳар қандай очко йўқотиш фарқни ошириб юбориши мумкин;
Мбаппенинг дербидаги синови: Янги ҳомийлик шартномаси ва ажойиб голли серия фонида Килиан «Атлетико»нинг темир мудофаасини ёриб ўтишда жамоасининг бош қуролига айланади.
Килиан Мбаппенинг Nike тармоғидан чиқиб, Тьерри Анри етакчилигидаги ON брендига ўтиши футбол саноатида трансферлар фақат яшил майдонларда эмас, балки глобал брендлар ўртасида ҳам шиддат билан кечаётганини намойиш этди.
Сизнингча, Килиан Мбаппенинг Nike сингари дунё гигантидан воз кечиб, Швейцариянинг ON бренди билан шартнома имзолаши унинг молиявий ва медиа даражасига қандай таъсир кўрсатади? 20 сентябрь куни кечадиган «Атлетико»га қарши қайноқ Мадрид дербисида Жозе Моуринью шогирдлари ғалаба қозониб, пешқадам «Барселона»га етиб ола биладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу сенсацион бурилиш таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…