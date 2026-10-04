Генерал-майор Талъат Сатторов 71 ёшида вафот этди

·64·Жамият
Генерал-майор Талъат Сатторов 71 ёшида вафот этди

1986 йилда Гдлян бошчилигидаги тергов гуруҳи томонидан «Пахта иши» доирасида ҳибсга олиниб, қарийб уч йил қамоқда бўлган ва кейинчалик оқланган истеъфодаги генерал-майор Талъат Сатторов 71 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Qalampir хабар берди.

Талъат Сатторов 1955 йил 10 сентябрда Самарқанд шаҳрида туғилган. У меҳнат фаолиятини Тошкент шаҳар ИИБ Жиноят қидирув бўлимида оддий милиционер сифатида бошлаган. 1982 йилда ИИВ Тошкент олий мактабини тамомлаб, ички ишлар органларининг турли хизматларида фаолият юритган.

1986 йилда Гдлян бошчилигидаги тергов гуруҳи томонидан ҳибсга олинган Сатторов қарийб уч йил қамоқда бўлган. Кейинчалик иш Олий судда қайта кўриб чиқилиб, унга нисбатан оқлов ҳукми чиқарилган. Етказилган моддий ва маънавий зарар қопланган ҳамда у ички ишлар органларига хизматга тикланган.

Мустақиллик йилларида Талъат Сатторов Сирдарё тумани ИИБ бошлиғи, вилоят ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари, шунингдек, Бухоро, Наманган, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари ИИБ бошлиғи лавозимларида ишлаган.

2005 йилда II даражали «Шон-шараф» ордени билан тақдирланган Сатторовга 2010 йилда генерал-майор махсус унвони берилган. У 2013 йилда ички ишлар органларидан нафақага чиққан.

Талъат СатторовГдлян бошчилигиПахта ишиИИБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда майор чўкаётган болани қутқариб қолдиҚашқадарёда майор чўкаётган болани қутқариб қолди24 май 19:32Дарёга тушиб кетган 9 ёшли бола майор томонидан сақлаб қолиндиДарёга тушиб кетган 9 ёшли бола майор томонидан сақлаб қолинди24 май 14:44Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмди21 июн 20:48Собиқ вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев гаров эвазига озод этилдиСобиқ вазир ўринбосари Бекмурод Абдуллаев гаров эвазига озод этилди16 апрел 19:55Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиҲиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиКеча 20:133 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилдиКеча 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди