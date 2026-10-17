Тошкент вилоятида 15 кг оғир гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди (видео)

·33·Жамият
Тошкент вилоятида 15 кг оғир гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятида ўтказилган тадбирлар натижасида жами 15 килограмм гиёҳвандлик воситалари муомаладан олинди.
  • Жумладан, Тошкент–Андижон трассасида 13 кг «гашиш»ни олмоқчи бўлган трансмиллий гуруҳ ушланди.
  • Шунингдек, Бўка туманида 2 кг «опий»ни 20 минг долларга сотмоқчи бўлган наркосавдогарлар қўлга олинди.
  • Ушбу ҳолатлар юзасидан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчилар қамоққа олинди.

Тошкент вилоятида ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган кенг қамровли махсус тадбирлар давомида трансмиллий жиноий гуруҳлар томонидан олиб кирилган катта миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди.

Ички ишлар вазирлиги Тезкор-қидирув департаменти, Давлат хавфсизлик хизмати ва Божхона қўмитаси ходимлари томонидан жами 15 килограмм оғир наркотик воситалари муомаладан олинди ва тахминан 75 минг доза заҳри қотилнинг аҳоли орасида тарқалишининг олди олинди.

Тошкент–Андижон трассасидаги 13 кг «гашиш» ва яширин хуфия жой

Биринчи тезкор тадбир доирасида қўшни республикадан контрабанда йўли билан келтирилган гиёҳванд моддани олишга уринган трансмиллий гуруҳ фош этилди:

  • Жиноий гуруҳ таркиби: Гуруҳга етакчилик қилган, муқаддам фирибгарлик (168-модда) ва алимент тўлашдан бўйин товлаш (122-модда) билан судланган шахс 1985 ва 1973 йилларда туғилган шериклари билан бирга ҳаракатланган;

  • Қўлга олиш жараёни: Гумонланувчилар Tico русумли автомашинада Тошкент–Андижон магистрал йўлига келиб, йўл четидаги хуфия жойга яшириб кетилган 13 килограмм «гашиш» моддасини қабул қилиб олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.

Бўка туманидаги савдо: 20 минг долларга 2 кг «опий»

Вилоят ҳудудида ўтказилган иккинчи тезкор тадбирда наркосавдогарлар ўртасидаги тўғридан-тўғри битимга чек қўйилди:

  • Наркосавдо олди-сотдиси: Бўка туманида 1972 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаро 1976 йилда туғилган шеригига 2 килограмм «опий» моддасини сотмоқчи бўлган;

  • Келишилган нарх: Томонлар ушбу заҳарли моддани 20 000 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида тадбир иштирокчилари томонидан қўлга олинди.

Қатъий жазо чоралари ва қамоқ

Ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан оғир жазо чоралари назарда тутилган жиноят иши қўзғатилди:

  • Жиноят моддаси: Мазкур иккала ҳолат бўйича Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди (Гиёҳвандлик воситаларини жуда кўп миқдорда ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда олиш, сақлаш ва ўтказиш) билан жиноят иши очилди;

  • Эҳтиёт чораси: Ушбу модда бўйича айбланган шахсларга 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин. Барча гумонланувчилар процессуал тартибда тўлиқ қамоққа олинди, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Тошкент–Андижон трассасиТезкор-қидирув департаментиДавлат хавфсизлик хизматиНаркотик воситалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09Сурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилиндиСурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди22 август 17:15Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди5 август 22:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!9 август 16:17Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилди8 июн 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?