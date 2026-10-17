Тошкент вилоятида 15 кг оғир гиёҳвандлик воситаси мусодара қилинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент вилоятида ўтказилган тадбирлар натижасида жами 15 килограмм гиёҳвандлик воситалари муомаладан олинди.
- Жумладан, Тошкент–Андижон трассасида 13 кг «гашиш»ни олмоқчи бўлган трансмиллий гуруҳ ушланди.
- Шунингдек, Бўка туманида 2 кг «опий»ни 20 минг долларга сотмоқчи бўлган наркосавдогарлар қўлга олинди.
- Ушбу ҳолатлар юзасидан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчилар қамоққа олинди.
Тошкент вилоятида ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳамкорлигида ўтказилган кенг қамровли махсус тадбирлар давомида трансмиллий жиноий гуруҳлар томонидан олиб кирилган катта миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйилди.
Ички ишлар вазирлиги Тезкор-қидирув департаменти, Давлат хавфсизлик хизмати ва Божхона қўмитаси ходимлари томонидан жами 15 килограмм оғир наркотик воситалари муомаладан олинди ва тахминан 75 минг доза заҳри қотилнинг аҳоли орасида тарқалишининг олди олинди.
Тошкент–Андижон трассасидаги 13 кг «гашиш» ва яширин хуфия жой
Биринчи тезкор тадбир доирасида қўшни республикадан контрабанда йўли билан келтирилган гиёҳванд моддани олишга уринган трансмиллий гуруҳ фош этилди:
Жиноий гуруҳ таркиби: Гуруҳга етакчилик қилган, муқаддам фирибгарлик (168-модда) ва алимент тўлашдан бўйин товлаш (122-модда) билан судланган шахс 1985 ва 1973 йилларда туғилган шериклари билан бирга ҳаракатланган;
Қўлга олиш жараёни: Гумонланувчилар Tico русумли автомашинада Тошкент–Андижон магистрал йўлига келиб, йўл четидаги хуфия жойга яшириб кетилган 13 килограмм «гашиш» моддасини қабул қилиб олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.
Бўка туманидаги савдо: 20 минг долларга 2 кг «опий»
Вилоят ҳудудида ўтказилган иккинчи тезкор тадбирда наркосавдогарлар ўртасидаги тўғридан-тўғри битимга чек қўйилди:
Наркосавдо олди-сотдиси: Бўка туманида 1972 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаро 1976 йилда туғилган шеригига 2 килограмм «опий» моддасини сотмоқчи бўлган;
Келишилган нарх: Томонлар ушбу заҳарли моддани 20 000 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида тадбир иштирокчилари томонидан қўлга олинди.
Қатъий жазо чоралари ва қамоқ
Ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан оғир жазо чоралари назарда тутилган жиноят иши қўзғатилди:
Жиноят моддаси: Мазкур иккала ҳолат бўйича Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди (Гиёҳвандлик воситаларини жуда кўп миқдорда ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда олиш, сақлаш ва ўтказиш) билан жиноят иши очилди;
Эҳтиёт чораси: Ушбу модда бўйича айбланган шахсларга 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин. Барча гумонланувчилар процессуал тартибда тўлиқ қамоққа олинди, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…