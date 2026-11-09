Тошкентда “закладка”чи эр-хотин ва наркотармоқ фош этилди, гиёҳванд моддалар мусодара қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари Тошкент шаҳри ва вилоятида гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатиш билан шуғулланган уюшган гуруҳ фаолиятига чек қўйди.
- Махсус амалиёт давомида Сергели туманида 1996 ва 1999 йилда туғилган эр-хотин, 1987 йилда туғилган интернет-дўкон ташкилотчиси ҳамда Қибрай туманидаги шериклари қўлга олинди.
Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари ҳамкорлигида Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудида кенг қамровли тезкор тадбирлар ўтказилди. Махсус амалиёт натижасида гиёҳвандлик воситаларини «закладка» (яшириб кетиш) усулида тарқатиш билан шуғулланган уюшган гуруҳ фаолиятига чек қўйилди.
Қўлга олинганлар орасида Сергели тумани бўйлаб гиёҳванд моддаларни тарқатиб юрган ёш эр-хотин ҳамда яширин интернет-дўконни бошқарган муқаддам судланган шахслар бор.
Сергелидаги «Spark»дан Мирзо Улуғбекдаги яширин лабораториягача
Тезкор тадбирлар бир нечта йўналишда амалга оширилиб, тармоқнинг асосий бўғинлари фош этилди:
«Spark»даги эр-хотин: Сергели туманида 1996 ва 1999 йилда туғилган эр-хотин ўз автомашинасида «закладка»ларни жойлаштириш вақтида ашёвий далиллар билан ушланди;
Интернет-дўкон ташкилотчиси: Гуруҳнинг асосий фаолиятини мувофиқлаштирган, 1987 йилда туғилган ва муқаддам судланган интернет-дўкон маъмури ҳамда унинг шериклари ҳибсга олинди;
Ашёвий далиллар омбори: Мирзо Улуғбек туманидаги хонадонлардан бири текширилганда, тарқатишга тайёрлаб қўйилган катта миқдордаги оғир гиёҳвандлик ва синтетик моддалар топилди. Жумладан, иккита пластик идишга жойланган «опий» ва қадоқланган моддалар олинди;
Қибрайдаги навбатдаги бўғин: Шунингдек, Тошкент вилоятининг Қибрай туманида ҳам худди шу тармоққа алоқадор бўлган яна бир «закладчик» қўлга олиниб, унинг машинасидан «гашиш» моддаси мусодара қилинди.
Мусодара қилинган моддалар ва махсус ускуналар
Номи / Модда тури
Миқдори
Хавфлилик даражаси / Изоҳ
«Опий» экстракти
2 килограмм
Оғир гиёҳвандлик моддаси
«Гашиш»
550 грамм (+40 г)
Хонадон ва автомобиллардан топилган
«Мефедрон»
100 грамм
Ўта хавфли синтетик наркотик
Қадоқлаш воситалари
1000 дона зип-пакет
Дозаларга ажратиш учун мўлжалланган
Ўлчов ускуналари
Электрон тарозилар
Аниқ граммларни ўлчаш учун махсус жиҳозлар
26 300 дозанинг олди олинди ва жиноий жавобгарлик
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг маълум қилишича, ўтказилган мазкур кечиктириб бўлмас операция туфайли қора бозорга ва ёшлар қўлига етиб бориши мумкин бўлган 26 300 доза гиёҳвандлик воситасининг тарқатилиши бартараф этилди.
Мазкур барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ушбу яширин тармоқнинг бошқа аъзолари ва гиёҳвандлик воситаларининг республика ҳудудига кириб келиш йўлларини аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…