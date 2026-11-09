Тошкентда “закладка”чи эр-хотин ва наркотармоқ фош этилди, гиёҳванд моддалар мусодара қилинди

·40·Жамият
Тошкентда “закладка”чи эр-хотин ва наркотармоқ фош этилди, гиёҳванд моддалар мусодара қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари Тошкент шаҳри ва вилоятида гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатиш билан шуғулланган уюшган гуруҳ фаолиятига чек қўйди.
  • Махсус амалиёт давомида Сергели туманида 1996 ва 1999 йилда туғилган эр-хотин, 1987 йилда туғилган интернет-дўкон ташкилотчиси ҳамда Қибрай туманидаги шериклари қўлга олинди.

Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари ҳамкорлигида Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудида кенг қамровли тезкор тадбирлар ўтказилди. Махсус амалиёт натижасида гиёҳвандлик воситаларини «закладка» (яшириб кетиш) усулида тарқатиш билан шуғулланган уюшган гуруҳ фаолиятига чек қўйилди.

Қўлга олинганлар орасида Сергели тумани бўйлаб гиёҳванд моддаларни тарқатиб юрган ёш эр-хотин ҳамда яширин интернет-дўконни бошқарган муқаддам судланган шахслар бор.

Сергелидаги «Spark»дан Мирзо Улуғбекдаги яширин лабораториягача

Тезкор тадбирлар бир нечта йўналишда амалга оширилиб, тармоқнинг асосий бўғинлари фош этилди:

  • «Spark»даги эр-хотин: Сергели туманида 1996 ва 1999 йилда туғилган эр-хотин ўз автомашинасида «закладка»ларни жойлаштириш вақтида ашёвий далиллар билан ушланди;

  • Интернет-дўкон ташкилотчиси: Гуруҳнинг асосий фаолиятини мувофиқлаштирган, 1987 йилда туғилган ва муқаддам судланган интернет-дўкон маъмури ҳамда унинг шериклари ҳибсга олинди;

  • Ашёвий далиллар омбори: Мирзо Улуғбек туманидаги хонадонлардан бири текширилганда, тарқатишга тайёрлаб қўйилган катта миқдордаги оғир гиёҳвандлик ва синтетик моддалар топилди. Жумладан, иккита пластик идишга жойланган «опий» ва қадоқланган моддалар олинди;

  • Қибрайдаги навбатдаги бўғин: Шунингдек, Тошкент вилоятининг Қибрай туманида ҳам худди шу тармоққа алоқадор бўлган яна бир «закладчик» қўлга олиниб, унинг машинасидан «гашиш» моддаси мусодара қилинди.

Мусодара қилинган моддалар ва махсус ускуналар

Номи / Модда тури

Миқдори

Хавфлилик даражаси / Изоҳ

«Опий» экстракти

2 килограмм

Оғир гиёҳвандлик моддаси

«Гашиш»

550 грамм (+40 г)

Хонадон ва автомобиллардан топилган

«Мефедрон»

100 грамм

Ўта хавфли синтетик наркотик

Қадоқлаш воситалари

1000 дона зип-пакет

Дозаларга ажратиш учун мўлжалланган

Ўлчов ускуналари

Электрон тарозилар

Аниқ граммларни ўлчаш учун махсус жиҳозлар

26 300 дозанинг олди олинди ва жиноий жавобгарлик

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг маълум қилишича, ўтказилган мазкур кечиктириб бўлмас операция туфайли қора бозорга ва ёшлар қўлига етиб бориши мумкин бўлган 26 300 доза гиёҳвандлик воситасининг тарқатилиши бартараф этилди.

Мазкур барча ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ушбу яширин тармоқнинг бошқа аъзолари ва гиёҳвандлик воситаларининг республика ҳудудига кириб келиш йўлларини аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ИИВДХХГиёҳвандликка қарши курашТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 соатлик пойлов ва қочиб қутулган жабрланувчи: Тошкентдаги одам ўғирлаш тафсилотлари4 соатлик пойлов ва қочиб қутулган жабрланувчи: Тошкентдаги одам ўғирлаш тафсилотлари6 ноябр 11:04Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди18 сентябр 23:1219 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди5 июл 20:39Тошкентда сохта ҳужжатлар билан олийгоҳга киритиш ваъдаси фош этилдиТошкентда сохта ҳужжатлар билан олийгоҳга киритиш ваъдаси фош этилди25 сентябр 22:14Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушланди16 июн 17:24Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари16 август 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади