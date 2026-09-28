ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғона ва Наманган вилоятларида ДХХ, ИИВ ва Божхона идоралари ҳамкорлигида ўтказилган учта махсус амалиёт натижасида жами 2,6 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди.
- Ушбу тадбирлар давомида Кобалт автомашинасидан 1 кг, «ВAZ-2103» машинасидан 995 грамм ҳамда Наманган шаҳридаги хонадон ертўласидан 648 грамм гиёҳвандлик воситаси топилди.
- Ҳозирда мазкур жиноий тармоқнинг барча аъзолари қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Фарғона водийси ҳудудида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий контрабандасига қарши кураш доирасида кенг кўламли тезкор тадбирлар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари томонидан Ички ишлар ҳамда Божхона идоралари билан ҳамкорликда амалга оширилган учта кетма-кет махсус амалиёт натижасида жами 2,6 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик моддаси қора бозорга чиқиб кетишининг олди олинди. Тезкор ҳаракатлар давомида юкхонасида заҳри қотил яширилган Cobalt русумли автомашина ЙПХ масканида қўлга олинган бўлса, Чуст туманида «ВАЗ-2103» машинасидан йирик миқдордаги модда топилди, Наманган шаҳридаги хонадон ертўласидан эса минглаб долларлик савдо занжири фош этилди. Ҳозирда мазкур жиноий тармоқнинг барча аъзолари қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
«ЙПХ масканидаги тўсиқ, ертўладаги омбор ва 5 минг долларлик битим»: Амалиётнинг 5 та асосий нуқтаси
ДХХ, ИИВ ва Божхона органлари томонидан ўтказилган махсус тадбирларнинг энг муҳим расмий далиллари:
Жами 2,6 кг «гашиш» мусодара қилинди: Водий бўйлаб ўтказилган учта тезкор босқичда йирик партиядаги заҳри қотил муомаладан чиқарилди;
«Поп» масканидаги Cobalt тўхтатилди: «Фарғона – Тошкент» йўналишида кетаётган Чирчиқ шаҳрида яшовчи 1995 йилда туғилган ҳайдовчи юкхонасидан 1 кг гиёҳвандлик воситаси топилди;
Чустдаги рейд ва муқаддам судланган шахс: Янги Наманган туманида яшовчи, муқаддам жазо ўтаган 1987 йилги фуқарога тегишли «ВАЗ-2103» салонидан 995 грамм модда олинди;
Хонадон ертўласи ва сотувчининг қўлга олиниши: Наманган шаҳридаги уй ертўласидан 648 грамм модда топилиб, уни 5 000 АҚШ долларига сотган шерик ҳам тезкорлик билан ушланди;
Жиноят ишлари ва қамоқ чоралари: Барча ҳолатлар юзасидан тегишли моддалар билан жиноят ишлари қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланмоқда.
Водий бўйлаб ўтказилган тезкор рейдлар: Ҳудудлар, транспортлар ва мусодара кўрсаткичлари
ДХХ ва ҳамкор идоралар томонидан аниқланган жиноий ҳолатлар таснифи:
Тезкор тадбир босқичлари
Ҳудуд ва манзил
Гумонланувчилар ва транспорт
Мусодара қилинган модда ва далиллар
1-босқич: Трассадаги назорат
Поп тумани, «Наманган» ЙПХ маскани
Чирчиқ шаҳрида яшовчи (1995 й.т.), Cobalt русумли автомашина
1 кг «гашиш» моддаси (автомашина юкхонасидан)
2-босқич: Чустдаги махсус рейд
Чуст тумани ҳудуди
Янги Наманган туманида яшовчи, муқаддам судланган (1987 й.т.), «ВАЗ-2103»
995 гр «гашиш» моддаси (машина салонидан)
3-босқич: Хонадон ва таъминотчи
Наманган шаҳри ва Янги Наманган тумани
1975 й.т. харидор ва уни 5000 долларга сотган 1972 й.т. шериги
648 гр «гашиш» (ертўладан), 5 минг АҚШ долларилик битим далили
Жами кўрсаткич
Фарғона ва Наманган вилоятлари
4 нафар қонунбузар процессуал ушланди
2 кг 643 гр «гашиш» моддаси мусодара қилинди
Ҳуқуқ-тартибот ва хавфсизлик экспертизаси: Нега водий йўналишида назорат кучайтирилмоқда?
Криминологлар, тезкор хизмат фахрийлари ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:
«Транзит занжирларини узиш тактикаси»: «Фарғона – Тошкент» трассаси ва довон йўллари наркокурьерлар томонидан пойтахтга заҳри қотил етказиб беришнинг асосий йўналиши ҳисобланади; ДХХ ва ИИВ органларининг чегара ва довон олди масканларидаги ҳушёрлиги бундай логистик тармоқларни илдизи билан кесиб ташламоқда;
Рецидив жиноятчиликнинг хавфи: Чустда қўлга олинган шахснинг муқаддам судлангани гиёҳвандлик бизнеси ортида турганлар жазони ўтаб чиққан фуқароларни яна жиноятга тортишга уринаётганини кўрсатади; бу эса ушбу тоифадаги шахслар устидан маъмурий ва пробация назоратини янада кучайтиришни талаб қилади;
Маҳаллий яширин тармоқларни йўқ қилиш: Наманган шаҳридаги хонадон ертўласида аниқланган модда ва уни 5 минг долларга сотган таъминотчининг зудлик билан занжир бўйлаб фош этилиши ҳуқуқ-тартибот органларининг нафақат майда истеъмолчиларни, балки ушбу савдодан катта фойда кўраётган асосий савдогарларни ушлашга қаратилган стратегияси тўлиқ иш бераётганини тасдиқлайди.
Сизнингча, гиёҳвандлик воситалари контрабандаси ва савдоси билан шуғулланувчи шахсларга нисбатан жазо чораларини янада кучайтириш керакми? Маҳалла ва хонадонларда яширин қолаётган бундай хавфларни ўз вақтида аниқлашда жамоатчилик назоратининг ўрни қандай бўлиши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият хавфсизлиги йўлидаги ушбу муҳим тезкор таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…