ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!

·5·Жамият
ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғона ва Наманган вилоятларида ДХХ, ИИВ ва Божхона идоралари ҳамкорлигида ўтказилган учта махсус амалиёт натижасида жами 2,6 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди.
  • Ушбу тадбирлар давомида Кобалт автомашинасидан 1 кг, «ВAZ-2103» машинасидан 995 грамм ҳамда Наманган шаҳридаги хонадон ертўласидан 648 грамм гиёҳвандлик воситаси топилди.
  • Ҳозирда мазкур жиноий тармоқнинг барча аъзолари қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Фарғона водийси ҳудудида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий контрабандасига қарши кураш доирасида кенг кўламли тезкор тадбирлар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари томонидан Ички ишлар ҳамда Божхона идоралари билан ҳамкорликда амалга оширилган учта кетма-кет махсус амалиёт натижасида жами 2,6 килограммдан ортиқ «гашиш» гиёҳвандлик моддаси қора бозорга чиқиб кетишининг олди олинди. Тезкор ҳаракатлар давомида юкхонасида заҳри қотил яширилган Cobalt русумли автомашина ЙПХ масканида қўлга олинган бўлса, Чуст туманида «ВАЗ-2103» машинасидан йирик миқдордаги модда топилди, Наманган шаҳридаги хонадон ертўласидан эса минглаб долларлик савдо занжири фош этилди. Ҳозирда мазкур жиноий тармоқнинг барча аъзолари қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

«ЙПХ масканидаги тўсиқ, ертўладаги омбор ва 5 минг долларлик битим»: Амалиётнинг 5 та асосий нуқтаси

ДХХ, ИИВ ва Божхона органлари томонидан ўтказилган махсус тадбирларнинг энг муҳим расмий далиллари:

  • Жами 2,6 кг «гашиш» мусодара қилинди: Водий бўйлаб ўтказилган учта тезкор босқичда йирик партиядаги заҳри қотил муомаладан чиқарилди;

  • «Поп» масканидаги Cobalt тўхтатилди: «Фарғона – Тошкент» йўналишида кетаётган Чирчиқ шаҳрида яшовчи 1995 йилда туғилган ҳайдовчи юкхонасидан 1 кг гиёҳвандлик воситаси топилди;

  • Чустдаги рейд ва муқаддам судланган шахс: Янги Наманган туманида яшовчи, муқаддам жазо ўтаган 1987 йилги фуқарога тегишли «ВАЗ-2103» салонидан 995 грамм модда олинди;

  • Хонадон ертўласи ва сотувчининг қўлга олиниши: Наманган шаҳридаги уй ертўласидан 648 грамм модда топилиб, уни 5 000 АҚШ долларига сотган шерик ҳам тезкорлик билан ушланди;

  • Жиноят ишлари ва қамоқ чоралари: Барча ҳолатлар юзасидан тегишли моддалар билан жиноят ишлари қўзғатилиб, гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланмоқда.

ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!

Водий бўйлаб ўтказилган тезкор рейдлар: Ҳудудлар, транспортлар ва мусодара кўрсаткичлари

ДХХ ва ҳамкор идоралар томонидан аниқланган жиноий ҳолатлар таснифи:

Тезкор тадбир босқичлари

Ҳудуд ва манзил

Гумонланувчилар ва транспорт

Мусодара қилинган модда ва далиллар

1-босқич: Трассадаги назорат

Поп тумани, «Наманган» ЙПХ маскани

Чирчиқ шаҳрида яшовчи (1995 й.т.), Cobalt русумли автомашина

1 кг «гашиш» моддаси (автомашина юкхонасидан)

2-босқич: Чустдаги махсус рейд

Чуст тумани ҳудуди

Янги Наманган туманида яшовчи, муқаддам судланган (1987 й.т.), «ВАЗ-2103»

995 гр «гашиш» моддаси (машина салонидан)

3-босқич: Хонадон ва таъминотчи

Наманган шаҳри ва Янги Наманган тумани

1975 й.т. харидор ва уни 5000 долларга сотган 1972 й.т. шериги

648 гр «гашиш» (ертўладан), 5 минг АҚШ долларилик битим далили

Жами кўрсаткич

Фарғона ва Наманган вилоятлари

4 нафар қонунбузар процессуал ушланди

2 кг 643 гр «гашиш» моддаси мусодара қилинди

Ҳуқуқ-тартибот ва хавфсизлик экспертизаси: Нега водий йўналишида назорат кучайтирилмоқда?

Криминологлар, тезкор хизмат фахрийлари ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Транзит занжирларини узиш тактикаси»: «Фарғона – Тошкент» трассаси ва довон йўллари наркокурьерлар томонидан пойтахтга заҳри қотил етказиб беришнинг асосий йўналиши ҳисобланади; ДХХ ва ИИВ органларининг чегара ва довон олди масканларидаги ҳушёрлиги бундай логистик тармоқларни илдизи билан кесиб ташламоқда;

  • Рецидив жиноятчиликнинг хавфи: Чустда қўлга олинган шахснинг муқаддам судлангани гиёҳвандлик бизнеси ортида турганлар жазони ўтаб чиққан фуқароларни яна жиноятга тортишга уринаётганини кўрсатади; бу эса ушбу тоифадаги шахслар устидан маъмурий ва пробация назоратини янада кучайтиришни талаб қилади;

  • Маҳаллий яширин тармоқларни йўқ қилиш: Наманган шаҳридаги хонадон ертўласида аниқланган модда ва уни 5 минг долларга сотган таъминотчининг зудлик билан занжир бўйлаб фош этилиши ҳуқуқ-тартибот органларининг нафақат майда истеъмолчиларни, балки ушбу савдодан катта фойда кўраётган асосий савдогарларни ушлашга қаратилган стратегияси тўлиқ иш бераётганини тасдиқлайди.

Сизнингча, гиёҳвандлик воситалари контрабандаси ва савдоси билан шуғулланувчи шахсларга нисбатан жазо чораларини янада кучайтириш керакми? Маҳалла ва хонадонларда яширин қолаётган бундай хавфларни ўз вақтида аниқлашда жамоатчилик назоратининг ўрни қандай бўлиши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамият хавфсизлиги йўлидаги ушбу муҳим тезкор таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

ДХХФарғона водийсиГиёҳвандликНаманган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)4 сентябр 15:45Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15Қибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқландиҚибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқланди25 сентябр 22:12Сурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилиндиСурхондарёда 3 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди22 август 17:15Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)