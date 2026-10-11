ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди

·134·Жамият
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур ютубер МрБеастънинг Бухоро ва Хива шаҳарларига шахсий ташрифи Самарқанддаги тартибсизликлар сабабли бекор қилинди.
  • Блогернинг ўзи келмайди, фақат унинг тасвирга олиш гуруҳи ва транспорт воситалари етиб келган.
  • Ички ишлар органлари вакили Улуғбек Шукуруллаев фуқароларни интернетдаги ёлғон хабарларга ишонмасликка ва тўпланмасликка чақирди.

Самарқанд шаҳрида юз берган кутилмаган шов-шув ва тартибсизликлардан сўнг, жаҳонга машҳур ютубер MrBeast (Жимми Дональдсон)нинг Бухоро ва Хива шаҳарларига шахсий ташрифи расман бекор қилинди. Шаҳарларга фақат блогернинг махсус тасвирга олиш гуруҳи ва транспорт воситалари етиб келган бўлиб, MrBeast’нинг ўзи шахсан бу ерларга келмайди.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган «MrBeast бугун Бухорода» мазмунидаги асоссиз хабарлар ортидан ички ишлар органлари вакиллари фуқароларга расмий мурожаат йўллади.

ИИБ ходимидан расмий тушунтириш: «Ўзлари келмаганлар, тўпланиш шарт эмас»

Бухоро вилояти Ички ишлар бошқармаси масъул ходими Улуғбек Шукуруллаев фуқаролар ва шаҳар меҳмонларига махсус видеомурожаат орқали вазиятга ойдинлик киритди:

  • Шахсий ташриф рад этилди: «Мр. Беаст Бухорога келмаганлар ўзлари шахсан. Аксинча, уларнинг жамоалари, транспорт воситалари етиб келган ва тарихий обидалар ҳамда диққатга сазовор жойларда съёмка ишларини олиб боришмоқда», — дея таъкидлади расмий вакил;

  • Фейк хабарларга ишонмаслик чақириғи: Жамоатчиликдан интернетдаги «MrBeast Бухорога келди» деган ёлғон хабарларни тарқатмаслик ва мухлислар орасида сунъий ажиотаж яратмаслик сўралди;

  • Арк атрофидаги хавотир: Арк қўрғони ва бошқа тарихий манзиллар атрофида блогерни кўриш илинжида тўпланаётган фуқароларга у ерда ютубернинг ўзи йўқлиги ва хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш зарурлиги эслатилди.

Самарқанддаги хаосдан чиқарилган хулоса

Ташкилотчилар ва хавфсизлик тузилмалари бу қарорни Самарқанд шаҳридаги тажрибадан келиб чиққан ҳолда қабул қилган:

  • Оломоннинг олдини олиш: Самарқандда болалар ва ўсмирларнинг кўчаларга оқиб чиқиши, машиналар ортидан қувиши ва тиқилинч ҳолатлари кузатилган эди;

  • Жамоат тартиби устувор: Бухоро ва Хиванинг тор кўчалари, тарихий обидалари хавфсизлиги ҳамда пиёдалар ҳаракати издан чиқмаслиги учун блогер жамоатчилик билан тўғридан-тўғри учрашишдан воз кечган.

Ҳуқуқ-тартибот органлари аҳолидан ва ёшлардан тартиб-интизомни сақлашни, асоссиз миш-мишларга ишониб кўчаларда тиқилинч ва сунъий навбатлар юзага келтирмасликни қатъий сўрамоқда.

MrBeastБухороХиваИчки ишлар бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?9 октябр 21:03MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлдиMrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлдиБугун 15:22MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)Кеча 20:19MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?Кеча 10:52MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)9 октябр 20:49MrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиMrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлди9 октябр 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди