ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур ютубер МрБеастънинг Бухоро ва Хива шаҳарларига шахсий ташрифи Самарқанддаги тартибсизликлар сабабли бекор қилинди.
- Блогернинг ўзи келмайди, фақат унинг тасвирга олиш гуруҳи ва транспорт воситалари етиб келган.
- Ички ишлар органлари вакили Улуғбек Шукуруллаев фуқароларни интернетдаги ёлғон хабарларга ишонмасликка ва тўпланмасликка чақирди.
Самарқанд шаҳрида юз берган кутилмаган шов-шув ва тартибсизликлардан сўнг, жаҳонга машҳур ютубер MrBeast (Жимми Дональдсон)нинг Бухоро ва Хива шаҳарларига шахсий ташрифи расман бекор қилинди. Шаҳарларга фақат блогернинг махсус тасвирга олиш гуруҳи ва транспорт воситалари етиб келган бўлиб, MrBeast’нинг ўзи шахсан бу ерларга келмайди.
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган «MrBeast бугун Бухорода» мазмунидаги асоссиз хабарлар ортидан ички ишлар органлари вакиллари фуқароларга расмий мурожаат йўллади.
ИИБ ходимидан расмий тушунтириш: «Ўзлари келмаганлар, тўпланиш шарт эмас»
Бухоро вилояти Ички ишлар бошқармаси масъул ходими Улуғбек Шукуруллаев фуқаролар ва шаҳар меҳмонларига махсус видеомурожаат орқали вазиятга ойдинлик киритди:
Шахсий ташриф рад этилди: «Мр. Беаст Бухорога келмаганлар ўзлари шахсан. Аксинча, уларнинг жамоалари, транспорт воситалари етиб келган ва тарихий обидалар ҳамда диққатга сазовор жойларда съёмка ишларини олиб боришмоқда», — дея таъкидлади расмий вакил;
Фейк хабарларга ишонмаслик чақириғи: Жамоатчиликдан интернетдаги «MrBeast Бухорога келди» деган ёлғон хабарларни тарқатмаслик ва мухлислар орасида сунъий ажиотаж яратмаслик сўралди;
Арк атрофидаги хавотир: Арк қўрғони ва бошқа тарихий манзиллар атрофида блогерни кўриш илинжида тўпланаётган фуқароларга у ерда ютубернинг ўзи йўқлиги ва хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш зарурлиги эслатилди.
Самарқанддаги хаосдан чиқарилган хулоса
Ташкилотчилар ва хавфсизлик тузилмалари бу қарорни Самарқанд шаҳридаги тажрибадан келиб чиққан ҳолда қабул қилган:
Оломоннинг олдини олиш: Самарқандда болалар ва ўсмирларнинг кўчаларга оқиб чиқиши, машиналар ортидан қувиши ва тиқилинч ҳолатлари кузатилган эди;
Жамоат тартиби устувор: Бухоро ва Хиванинг тор кўчалари, тарихий обидалари хавфсизлиги ҳамда пиёдалар ҳаракати издан чиқмаслиги учун блогер жамоатчилик билан тўғридан-тўғри учрашишдан воз кечган.
Ҳуқуқ-тартибот органлари аҳолидан ва ёшлардан тартиб-интизомни сақлашни, асоссиз миш-мишларга ишониб кўчаларда тиқилинч ва сунъий навбатлар юзага келтирмасликни қатъий сўрамоқда.
Изоҳлар 0
…