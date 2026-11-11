Радарлар сезмайди: Хитой сирли GJ-11 дронининг зарба берган видеосини эълон қилди

2 дақиқа ўқиш66
Радарлар сезмайди: Хитой сирли GJ-11 дронининг зарба берган видеосини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой ҳарбий-ҳаво кучлари илк бор ГЖ-11 "Шарп Сворд" жанговар дронининг ички тузилиши ва нишонга зарба бериш жараёнини акс эттирувчи кадрларни намойиш этди.
  • Стелс технологияси асосида яратилган ушбу аппарат душман радарларидан яшириниш учун махсус қоплама ва фюзеляж остидаги яширин қурол бўлинмалари билан жиҳозланган.

Хитой ҳарбий-ҳаво кучлари ўз тарихида илк бор дунё эътиборини тортган ўта махфий ва радарларга сезилмайдиган GJ-11 "Sharp Sword" («Ўткир қилич») жанговар дронининг ички тузилиши ҳамда унинг аниқ нишонга зарба берганини акс эттирувчи кадрларни расман намойиш этди. CCTV телеканали орқали тарқатилган ушбу видео глобал ҳарбий экспертлар ва технологик ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотди.

Стелс технологияси ва яширин қурол бўлинмалари

Намойиш этилган кадрларга кўра, қанотсиз учувциз аппарат дизайни ва конструкцион ечимлари бўйича дунёдаги энг илғор стелс (кўринмас) технологияларга асосланган. Дроннинг муҳим техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • Ички қурол бўлинмалари: Аппаратнинг пастки қисмида, асосий қўниш ғилдираклари орасида тишсимон қиррали махсус қопқоқли иккита яширин бўлинма жойлашган бўлиб, улар ракета ва бомбаларни радарлардан яширган ҳолда олиб юришга мўлжалланган.

  • Стелс материаллари: Дроннинг ташқи юзаси душман радари тўлқинларини тўлиқ ютадиган махсус қоплама билан ишланган. Шунингдек, радиолокацион аниқлашни максимал даражада камайтириш мақсадида двигатель газ чиқариш қисми ҳам алоҳида ҳимоя қилинган.

Техник параметрлар

GJ-11 "Sharp Sword" дронининг хусусиятлари

Аппарат тури

Радарларга сезилмас зарбдор стелс-дрон (УUAВ)

Қурол жойлашуви

Фюзеляж остидаги махсус тишсимон ички бўлинмалар

Бошқарув тизими

Ердаги махсус марказлардан операторлар томонидан бошқарув

Тайёргарлик вақти

Жанговар вазифаларга тайёргарлик 6 соатдан бир неча кунгача давом этади

Жанговар синовлар

CCTV орқали булутли об-ҳавода нишонни муваффақиятли ургани кўрсатилди

«GJ-11 каби стелс-дронларнинг очиқ тарзда қурол қўллаши — Хитойнинг ҳарбий авиация соҳасида технологик жиҳатдан янги босқичга кўтарилганини англатади».

Жанговар синовлар ва иккинчи уринишдаги аниқлик

Хитой марказий телевидениеси томонидан эълон қилинган кадрларда дроннинг реал жанг шароитига яқин муҳитдаги синовлари тасвирланган. Хусусан, булутли об-ҳаво шароитида амалга оширилган синовлар вақтида аппарат иккинчи уринишдаёқ белгиланган нишонни юқори аниқлик билан йўқ қилгани кўрсатилган.

Мутахассисларнинг қайд этишича, бундай аппаратларни бошқариш ва уларга жанг олдидан тайёргарлик кўриш катта вақт талаб этади — мутахассисларнинг тайёргарлик жараёни одатда 6 соатдан бошланиб, айрим мураккаб шароитларда бир неча кунгача давом этиши мумкин. Ушбу дроннинг оммавий равишда намойиш этилиши глобал мудофаа бозорида кучлар мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Сизнингча, Хитойнинг янги стелс-дрони радарларни четлаб ўтиб, замонавий ҳаво мудофаа тизимларини мағлуб эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Техно янгиликлари