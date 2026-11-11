Радарлар сезмайди: Хитой сирли GJ-11 дронининг зарба берган видеосини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой ҳарбий-ҳаво кучлари илк бор ГЖ-11 "Шарп Сворд" жанговар дронининг ички тузилиши ва нишонга зарба бериш жараёнини акс эттирувчи кадрларни намойиш этди.
- Стелс технологияси асосида яратилган ушбу аппарат душман радарларидан яшириниш учун махсус қоплама ва фюзеляж остидаги яширин қурол бўлинмалари билан жиҳозланган.
Хитой ҳарбий-ҳаво кучлари ўз тарихида илк бор дунё эътиборини тортган ўта махфий ва радарларга сезилмайдиган GJ-11 "Sharp Sword" («Ўткир қилич») жанговар дронининг ички тузилиши ҳамда унинг аниқ нишонга зарба берганини акс эттирувчи кадрларни расман намойиш этди. CCTV телеканали орқали тарқатилган ушбу видео глобал ҳарбий экспертлар ва технологик ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотди.
Стелс технологияси ва яширин қурол бўлинмалари
Намойиш этилган кадрларга кўра, қанотсиз учувциз аппарат дизайни ва конструкцион ечимлари бўйича дунёдаги энг илғор стелс (кўринмас) технологияларга асосланган. Дроннинг муҳим техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
Ички қурол бўлинмалари: Аппаратнинг пастки қисмида, асосий қўниш ғилдираклари орасида тишсимон қиррали махсус қопқоқли иккита яширин бўлинма жойлашган бўлиб, улар ракета ва бомбаларни радарлардан яширган ҳолда олиб юришга мўлжалланган.
Стелс материаллари: Дроннинг ташқи юзаси душман радари тўлқинларини тўлиқ ютадиган махсус қоплама билан ишланган. Шунингдек, радиолокацион аниқлашни максимал даражада камайтириш мақсадида двигатель газ чиқариш қисми ҳам алоҳида ҳимоя қилинган.
Техник параметрлар
GJ-11 "Sharp Sword" дронининг хусусиятлари
Аппарат тури
Радарларга сезилмас зарбдор стелс-дрон (УUAВ)
Қурол жойлашуви
Фюзеляж остидаги махсус тишсимон ички бўлинмалар
Бошқарув тизими
Ердаги махсус марказлардан операторлар томонидан бошқарув
Тайёргарлик вақти
Жанговар вазифаларга тайёргарлик 6 соатдан бир неча кунгача давом этади
Жанговар синовлар
CCTV орқали булутли об-ҳавода нишонни муваффақиятли ургани кўрсатилди
«GJ-11 каби стелс-дронларнинг очиқ тарзда қурол қўллаши — Хитойнинг ҳарбий авиация соҳасида технологик жиҳатдан янги босқичга кўтарилганини англатади».
Жанговар синовлар ва иккинчи уринишдаги аниқлик
Хитой марказий телевидениеси томонидан эълон қилинган кадрларда дроннинг реал жанг шароитига яқин муҳитдаги синовлари тасвирланган. Хусусан, булутли об-ҳаво шароитида амалга оширилган синовлар вақтида аппарат иккинчи уринишдаёқ белгиланган нишонни юқори аниқлик билан йўқ қилгани кўрсатилган.
Мутахассисларнинг қайд этишича, бундай аппаратларни бошқариш ва уларга жанг олдидан тайёргарлик кўриш катта вақт талаб этади — мутахассисларнинг тайёргарлик жараёни одатда 6 соатдан бошланиб, айрим мураккаб шароитларда бир неча кунгача давом этиши мумкин. Ушбу дроннинг оммавий равишда намойиш этилиши глобал мудофаа бозорида кучлар мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
Сизнингча, Хитойнинг янги стелс-дрони радарларни четлаб ўтиб, замонавий ҳаво мудофаа тизимларини мағлуб эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…