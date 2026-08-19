Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилди

·3·Жамият
Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилди
Қисқача

Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 35 ёшли эркак таниши бўлган аёлга Telegram орқали ҳақоратли хабарлар ва порнографик мазмундаги сурат юборгани учун жавобгарликка тортилди. У аёл билан 2015 йилдан буён ёзишиб келган, кейинчалик эса шилқимлик қилган. Суд эркакни базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари, яни 12 миллион 360 минг сўм миқдорида жаримага тортди.

Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 35 ёшли эркак таниши бўлган аёлга Telegram орқали ҳақоратли хабарлар ёзиб, номақбул сурат юборгани учун жавобгарликка тортилди.

Маълум бўлишича, эркак 2015 йилдан буён таниш бўлган аёл билан Telegram орқали ёзишиб келган. Кейинчалик у аёлга ҳақоратли мазмундаги хабарлар юбориб, шилқимлик қилган. Шунингдек, унга порнографик мазмундаги сурат ҳам жўнатган.

Суд мажлисида аёл эркакнинг бундай хатти-ҳаракатлари биринчи марта содир бўлмаганини билдирган. У суддан ҳолатга ҳуқуқий баҳо бериб, қонуний чора кўришни сўраган.

Суд иш материалларини кўриб чиқиб, эркакни базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари миқдорида жаримага тортган. Жарима 12 миллион 360 минг сўмни ташкил этган.

Мазкур ҳолат интернет мессенжерларидан фойдаланишда ҳам бошқа шахсларнинг шаъни, қадр-қиммати ва шахсий дахлсизлигига ҳурмат билан муносабатда бўлиш зарурлигини яна бир бор кўрсатади.

ТелеграмДеҳқонободҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Бугун, 15:04Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиКеча, 20:271 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошландиКеча, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди