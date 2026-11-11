Карлсендан самимий эътироф: Магнус машғулотлар учун нега айнан Абдусатторовни танлади?
Сайёранинг энг кучли шахматчиси, кўп карра жаҳон чемпиони Магнус Карлсен яқинда Испанияда ўтказилган ёпиқ машғулот йиғинида шерик сифатида нега айнан Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси Нодирбек Абдусатторовни танлагани сабабларини очиқлади. ChessBase Nepal манбаси берган маълумотларга кўра, норвегиялик суперюлдуз ушбу ҳамкорликнинг нафақат спорт, балки шахсий ва психологик жиҳатлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтган.
Онлайн ўйинлар зарари ва Абдусатторовнинг профессионал мақоми
Карлсеннинг таъкидлашича, сўнгги пайтларда шахматчилар орасида интернет орқали, эркин форматларда ўйнаш оммалашгани ўйинга бўлган жиддийликни сусайтириб, зарарли одатларни шакллантириши мумкин. Шу сабабли норвегиялик гроссмейстер классик тахта қаршисида ўтириб, ҳақиқий чуқур таҳлил ва максимал босим остидаги позицион рақобатни қайта ҳис қилиш учун кучли спарринг-шерик излаган.
Танловнинг нега айнан ўзбекистонлик ёш вундеркиндга тушгани ҳақида гапирар экан, Карлсен бу қарор бир жиҳатдан тасодифий бўлганини, бироқ инсоний жиҳатдан ниҳоятда тўғри чиққанини айтди:
«Нодирбек жуда ёқимтой, камтар ва мулойим инсон. Уни шахсан яқиндан билиш ажойиб. Ҳаттоки менинг ўғлим ҳам Нодирбекни жуда ёқтириб қолди ва улар тез тил топишишди».
Испаниядаги мазкур муҳим тайёргарлик жараёнида Карлсеннинг доимий бош мураббийи ва маслаҳатчиси Петер Хейне Нильсен ҳамда инглиз гроссмейстери Дэвид Хауэлл ҳам иштирок этган.
Мезон / Кўрсаткич
Испания йиғини ва Будапешт супертурнири тафсилоти
Асосий иштирокчилар
Магнус Карлсен (Норвегия) ва Нодирбек Абдусатторов (Ўзбекистон)
Йиғин мақсади
Онлайн чалғишлардан қочиш, чуқур таҳлил ва жонли тахта қаршисидаги профессионализм
Карлсен штаби
Петер Хейне Нильсен (бош маслаҳатчи), Дэвид Хауэлл (гроссмейстер)
Жорий мусобақа
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Будапешт, Венгрия)
Мусобақа муддати
10–20 ноябрь, 2026 йил
Умумий соврин жамғармаси
650 000 АҚШ доллари
Ўйин форматлари
Блиц, рапид ва тезкор классик (учкураш тизими)
Ноёб жиҳати
Эркаклар билан тенгма-тенг кураш олиб бораётган Бибисара Асаубаева (Қозоғистон)
«Дунёнинг 1-рақамли шахматчиси билан ёнма-ён машғулот ўтказиш — Абдусатторовнинг глобал элитадаги ўрни аллақачон энг юқори чўққига чиққанининг яққол исботидир».
Будапештда 650 минг долларлик катта баҳс
Испаниядаги самарали йиғиндан сўнг ҳар икки гроссмейстер тўғридан-тўғри Венгрия пойтахти Будапештга йўл олишди. Айни кунларда у ерда 650 минг долларлик улкан соврин жамғармасига эга Total Chess World Championship Tour Pilot мусобақаси қизғин давом этмоқда.
Будапештдаги кураш чинакам универсал шахмат қиролини аниқлаб беради — гроссмейстерлар кетма-кет блиц, рапид ва тезкор классика йўналишларида ўз маҳоратларини синамоқдалар. Мусобақада Марказий Осиёдан эркаклар ўртасида Нодирбек Абдусатторов, аёллар ўртасида эса икки карра блиц бўйича жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева умумий жадвалда тенгма-тенг беллашмоқда.
Сизнингча, Магнус Карлсен билан бир майдонда ўтган қўшма машғулотлар Нодирбек Абдусатторовни яқин йилларда жаҳон тожи учун асосий даъвогарга айлантира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…