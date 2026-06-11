Ричард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирди

·23·Маданият
Ричард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирди

Голливуд юлдузи Ричард Гир Норвегиянинг Осло шаҳрида бўлиб ўтган Озодлик форуми (Oslo Freedom Forum) доирасида венесуэла-норвегиялик ҳуқуқ ҳимоячиси Тором Ҳалворссен билан суҳбатда сиёсат, эркинлик ва инсоният келажагига доир қарашлари билан ўртоқлашди.

Актёр ўз нутқида бугунги дунёдаги вазиятдан хавотирда эканини билдириб, жамиятнинг сиёсий жараёнларга нисбатан бепарволиги жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, одамлар кўп ҳолларда муҳим воқеаларга етарлича эътибор қаратмайди ва бу эса турли хавфли жараёнларнинг кучайишига сабаб бўлади.

Ричард Гир, шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трамп ҳақида ҳам кескин фикрлар билдирган. Актёрнинг таъкидлашича, у атрофидаги инсонларни Трампнинг чиқишлари ва сиёсий фаолияти ҳақида огоҳлантириш учун етарлича ҳаракат қилмаганини ҳис қилади.

Унинг сўзларига кўра, Трамп президентлик фаолиятининг илк кунлариданоқ аввалги маъмурият ва жамият томонидан яратилган кўплаб ижобий натижаларни бекор қилишга киришган. Шу муносабат билан актёр одамларни ҳушёр бўлишга чақириб, демократия ва эркинликка таҳдид солувчи жараёнларга бефарқ қарамаслик лозимлигини таъкидлади.

“Олтин глобус” мукофоти соҳиби Германиядаги собиқ фашистлар концлагери — Дахауга қилган ташрифи ҳақида ҳам сўз юритди. Унинг айтишича, мазкур сафар давомида немис жамияти ва давлат тизимидаги ўзгаришлар қанчалик тез содир бўлгани ҳақидаги маълумотлар унда катта таассурот қолдирган.

Актёр тарихдан сабоқ чиқариш муҳимлигини таъкидлар экан, жамият бепарво бўлиб қолса, эркинлик ва қадриятларни жуда тез йўқотиб қўйиши мумкинлигини қайд этди. Шу билан бирга, у одамларни ўз атрофида содир бўлаётган воқеаларга бефарқ бўлмасликка ва фаол фуқаролик позициясини намоён этишга чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Кеча, 12:10Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Кеча, 11:22Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиФарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиКеча, 06:10«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди09.06, 17:01Жаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиЖаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт берди09.06, 16:16Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаФаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгача09.06, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди