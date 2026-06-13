Ҳосила Раҳимова аёлларга муҳим маслаҳат берди
Хонанда Ҳосила Раҳимовага интервю давомида: “Аёл учун ҳаётда энг муҳими нима? Ўз ўрнини топиши учун аёлларга нима деган бўлардингиз?” деган савол берилди.
У ҳеч иккиланмасдан шундай жавоб берди: “Энг муҳими — аёл ўзини-ўзи яхши кўриши керак. Ҳар бир воқеани хайрли деб қабул қилиб, шукр қилишни ўрганиш лозим. Қолган барча нарса эса ўз вақтида, ўз ўрнида ҳал бўлиб кетади.”
Суҳбат давомида ундан яна: “Сизнинг кучли аёл эканлигингиз билинади, нима сизни доим олдинга юришга мажбур қилади?” дея сўралди. Хонанда бу саволга ҳам самимий жавоб берди: “Табиатан шунақаман. Отам менга шундай тарбия берганлар — доим ўзинг оёқда туришга ўрган, деганлар.”
Ҳосила Раҳимованинг бу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор қозониб, кўплаб аёллар учун мотивацияга айланди.
…