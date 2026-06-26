Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)

·2·Маданият
Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)

Актёр Бобур Йўлдошев “Жадид” кўрсатувида меҳмон бўлиб, нега тўйларда деярли чиқиш қилмаслиги ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Суҳбат давомида бошловчи ундан: “Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаган?” дея сўради.

Актёрнинг айтишича, у ёшлигида бир неча маротаба тўйларда иштирок этган, бироқ кейинчалик бу йўлдан воз кечган.

“Чиққанман. Тахминан 27 ёшларимда чиққанман. Кўп эмас, кўпи билан ўнта тўйда қатнашган бўлсам керак, балки ундан ҳам камдир. Лекин тўйларга чиқиш менинг ишим эмас”, — деди Бобур Йўлдошев.

Актёр бунинг асосий сабаби отасининг берган насиҳати бўлганини ҳам айтиб ўтди.

“Дадам: 'Сени кўриш учун одамлар театрга чипта олиб келиши керак эмас', дер эдилар. Бир куни мени тўйда кўриб қолиб: 'Ўғлим, энди тўйга чиқма. Кимдир сени таклиф қилса, менга айт. Ўша берадиган пулни мен бераман, фақат тўйларда чиқиш қилма', деганлар”, — дея хотирлади актёр.

Мазкур суҳбат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар Бобур Йўлдошевнинг санъатга бўлган садоқати ва отасининг қарашларини юқори баҳолашди. Изоҳларда актёрнинг истеъдоди, театрга бўлган ҳурмати ва принципиал позицияси эътироф этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамадаБугун, 09:34Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиКеча, 20:40Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Кеча, 19:10Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Кеча, 16:31Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Кеча, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...