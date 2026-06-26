Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)
Актёр Бобур Йўлдошев “Жадид” кўрсатувида меҳмон бўлиб, нега тўйларда деярли чиқиш қилмаслиги ҳақида самимий фикрларини билдирди.
Суҳбат давомида бошловчи ундан: “Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаган?” дея сўради.
Актёрнинг айтишича, у ёшлигида бир неча маротаба тўйларда иштирок этган, бироқ кейинчалик бу йўлдан воз кечган.
“Чиққанман. Тахминан 27 ёшларимда чиққанман. Кўп эмас, кўпи билан ўнта тўйда қатнашган бўлсам керак, балки ундан ҳам камдир. Лекин тўйларга чиқиш менинг ишим эмас”, — деди Бобур Йўлдошев.
Актёр бунинг асосий сабаби отасининг берган насиҳати бўлганини ҳам айтиб ўтди.
“Дадам: 'Сени кўриш учун одамлар театрга чипта олиб келиши керак эмас', дер эдилар. Бир куни мени тўйда кўриб қолиб: 'Ўғлим, энди тўйга чиқма. Кимдир сени таклиф қилса, менга айт. Ўша берадиган пулни мен бераман, фақат тўйларда чиқиш қилма', деганлар”, — дея хотирлади актёр.
Мазкур суҳбат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар Бобур Йўлдошевнинг санъатга бўлган садоқати ва отасининг қарашларини юқори баҳолашди. Изоҳларда актёрнинг истеъдоди, театрга бўлган ҳурмати ва принципиал позицияси эътироф этилган.
…