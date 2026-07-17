“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
Турк сериаллари мухлислари узоқ кутган янгилик ниҳоят тасдиқланди. Бир пайтлар миллионлаб томошабинлар қалбидан жой олган “Севги изтироби” сериалининг бош қаҳрамонлари — Бурак Ўзчивит, Неслиҳан Атагул ва Каан Урганчиўғли янги “Орамиздаги олов” номли лойиҳа орқали яна бир экран асарида бирлашмоқда.
Сериал ижодкорлари томонидан илк расмий постер тақдим этилиши билан лойиҳа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мухлислар севимли актёрларни яна бирга кўриш имкониятидан мамнунлигини билдириб, янги сериал ҳақида минглаб изоҳлар қолдирмоқда.
Ҳозирча сюжет тафсилотлари тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, лойиҳа ҳиссиётларга бой драматик воқеалар, мураккаб тақдирлар ва кутилмаган бурилишларга бой бўлиши айтилмоқда. Шу боис сериал турк кино ихлосмандлари орасида энг кутилаётган лойиҳалардан бирига айланган.
Маълумотларга кўра, “Орамиздаги олов” сериалининг премьераси 2026 йилда бўлиб ўтади. Мутахассислар актёрлар таркиби ва кучли ижодий жамоа сабаб лойиҳа йилнинг энг шов-шувли турк сериалларидан бирига айланиши мумкинлигини таъкидламоқда.
…