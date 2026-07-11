Тейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олинди
Тейлор Свифт ва Тревис Келсининг Нью-Йоркдаги тўйи учун шаҳар рухсатномаси 160 минг доллардан ортиққа тушган. Нью-Йорк мэри Zohran Mamdani бу маблағ кўчаларни ёпиш, полициянинг қўшимча хизмати ва тадбир атрофидаги хавфсизлик чораларини қамраб олганини маълум қилган.
Мэрнинг айтишича, ушбу рухсатнома тўйдан бир неча кун олдин расмийлаштирилган. Журналистлар полиция ходимларининг қўшимча иш ҳақи бўйича савол берганда, Mamdani харажатлар шаҳар бюджети ҳисобидан эмас, Свифт томонидан тўланганини айтган.
Тўй Medison Square Garden’да ўтказилгани хабар қилинмоқда. Бундай йирик тадбир сабаб атрофдаги айрим кўчалар ёпилган, ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилган ва меҳмонлар ҳаракати учун алоҳида тартиб жорий этилган.
ОАВда маросим ёпиқ тарзда ташкил қилингани, унга машҳурлар ва яқинлар таклиф этилгани ёзилди. Айрим ҳисоб-китобларга кўра, бутун тадбир харажатлари бир неча ўн миллион долларга баҳоланган.
Шу тариқа, Нью-Йорк маъмурияти тўй учун сарфланган шаҳар ресурслари хусусий тўлов орқали қопланганини таъкидламоқда.
…