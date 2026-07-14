Жеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келди

·30·Маданият
Жеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келди

Актёр Жеки Чан янги фильм суратга олиш ишлари учун Қозоғистоннинг Манғистау вилоятига келди.

Манғистау вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибай "Илоҳий зирҳ 4: Ультиматум" халқаро фильми ижодий гуруҳини қабул қилди. Ушбу лойиҳа доирасида фильмнинг асосий саҳналаридан бири Бозжира водийсида суратга олиниши режалаштирилган.

Қилибай бундай даражадаги халқаро лойиҳа минтақанинг туристик салоҳиятини кўрсатиш, инвестиция жалб қилиш ва Манғистауни ташқи бозорда танитиш учун янги имкониятлар очишини таъкидлади.

Жеки Чан қабул учун миннатдорлик билдирди. У Манғистаунинг табиий манзаралари кино учун ўзига хос имкониятларга эга эканини айтди.

Лойиҳа Қозоғистон Маданият ва ахборот вазирлиги кўмагида амалга оширилмоқда.

Жеки ЧанҚозоғистонМанғистауНурдаулет КилибайБозжира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Бугун, 13:19Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Бугун, 13:13Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Бугун, 11:45Бугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кунБугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кунБугун, 11:27Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиШоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиБугун, 05:25Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Бугун, 04:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди