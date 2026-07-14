«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди

·68·Спорт
«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди

Испания футболида ҳақиқий вулқон уйғонди. Мадриднинг «Реал» клуби Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА)га расмий мурожаат йўллаб, ўз тарихидаги энг кескин талаблардан бирини илгари сурди. «Қаймоқранглилар» азалий рақиби «Барселона»ни Хосе Мария Энрикес Негрейра фаолият юритган даврда қўлга киритган барча совринларидан маҳрум этишни сўрамоқда.

Zamin.uz ушбу шов-шувли мурожаат тафсилотлари ва футбол оламини ларзага солаётган «Негрейра иши»нинг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.

«Реал Мадрид»нинг УЕФАга кутилмаган мурожаати

Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган хабарга кўра, «Реал» раҳбарияти «Барселона»га қарши курашни янги босқичга олиб чиқди. Мадридликлар УЕФАдан каталонияликларнинг 2001 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда қўлга киритган барча кубокларини бекор қилишни талаб қилмоқда.

Бунга асосий сабаб сифатида ушбу йиллар давомида Испания Ҳакамлар техник қўмитаси вице-президенти бўлиб ишлаган Хосе Мария Энрикес Негрейра атрофидаги коррупцион можаролар кўрсатилган.

«Негрейра иши» нима ўзи?

Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда «Барселона» клубига нисбатан тизимли равишда пора бериш билан боғлиқ айбловлар қўйилган эди.

Оммавий ахборот воситаларининг тергов маълумотларига таяниб ёзишича, 2001–2018 йиллар оралиғида «Барселона» раҳбарияти турли воситачи компаниялар орқали ҳакамлар қўмитаси мутасаддиси Негрейранинг ҳисоб рақамларига миллионлаб евро пул ўтказиб келган. Мадрид клубининг фикрича, бу тўловлар учрашувларда ҳакамлар қарорларининг «Барселона» фойдасига чиқарилишини таъминлашга қаратилган.

Хавф остида қолган 30 дан ортиқ соврин

Агар УЕФА «Реал»нинг ушбу талабини қондирса, бу жаҳон футболи тарихидаги энг йирик жазо ва мисли кўрилмаган сенсацияга айланади. Чунки Негрейра даврида «Барселона» ўз тарихидаги энг муваффақиятли ва олтин даврини бошдан кечирган эди.

Айнан 2001–2018 йилларда «кўк-анорранглилар» томонидан қўлга киритилган ва ҳозирда бекор қилиниши сўралаётган асосий совринлар:

Мусобақа тури

Қўлга киритилган совринлар сони

Ла Лига (Испания чемпионлиги)

9 марта чемпионлик

УЕФА Чемпионлар Лигаси

4 марта ғолиблик

Бошқа кубоклар (Қирол кубоги ва ҳ.к.)

17 тадан ортиқ соврин

Умумий совринлар сони

30 дан ортиқ кубок

Бугунги ҳолат: Рақобат майдондан ташқарида ҳам қизғин

Можаролар қанчалик кучли бўлмасин, бу икки гранд ўртасидаги майдондаги кураш сусайгани йўқ. Куни кеча якунланган 2025/2026 йилги мавсум натижаларига кўра, вазият қуйидагича кўриниш олган:

  • «Барселона» — мавсумни аъло даражада ўтказиб, Испания Ла Лигасининг амалдаги чемпиони бўлиб турибди.

  • «Реал Мадрид» — кучли курашда чемпионликни бой бериб, мавсумни иккинчи ўринда якунлади.

Майдондаги баҳсларда имкониятни бой берган «Реал» эндиликда адолатни суд заллари ва халқаро спорт ташкилотлари даражасида тиклашга ҳаракат қилмоқда. Агар УЕФА ушбу мурожаатни жиддий ўрганиб чиқса, нафақат «Барселона», балки бутун Европа футболининг яқин тарихи бутунлай қайта ёзилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиАнглия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиБугун, 18:55Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаЧелси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаБугун, 18:53Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиМанчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиБугун, 18:1513 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқадиБугун, 17:23Мбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир борМбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир борБугун, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди