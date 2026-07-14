«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди
Испания футболида ҳақиқий вулқон уйғонди. Мадриднинг «Реал» клуби Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА)га расмий мурожаат йўллаб, ўз тарихидаги энг кескин талаблардан бирини илгари сурди. «Қаймоқранглилар» азалий рақиби «Барселона»ни Хосе Мария Энрикес Негрейра фаолият юритган даврда қўлга киритган барча совринларидан маҳрум этишни сўрамоқда.
Zamin.uz ушбу шов-шувли мурожаат тафсилотлари ва футбол оламини ларзага солаётган «Негрейра иши»нинг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.
«Реал Мадрид»нинг УЕФАга кутилмаган мурожаати
Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган хабарга кўра, «Реал» раҳбарияти «Барселона»га қарши курашни янги босқичга олиб чиқди. Мадридликлар УЕФАдан каталонияликларнинг 2001 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда қўлга киритган барча кубокларини бекор қилишни талаб қилмоқда.
Бунга асосий сабаб сифатида ушбу йиллар давомида Испания Ҳакамлар техник қўмитаси вице-президенти бўлиб ишлаган Хосе Мария Энрикес Негрейра атрофидаги коррупцион можаролар кўрсатилган.
«Негрейра иши» нима ўзи?
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда «Барселона» клубига нисбатан тизимли равишда пора бериш билан боғлиқ айбловлар қўйилган эди.
Оммавий ахборот воситаларининг тергов маълумотларига таяниб ёзишича, 2001–2018 йиллар оралиғида «Барселона» раҳбарияти турли воситачи компаниялар орқали ҳакамлар қўмитаси мутасаддиси Негрейранинг ҳисоб рақамларига миллионлаб евро пул ўтказиб келган. Мадрид клубининг фикрича, бу тўловлар учрашувларда ҳакамлар қарорларининг «Барселона» фойдасига чиқарилишини таъминлашга қаратилган.
Хавф остида қолган 30 дан ортиқ соврин
Агар УЕФА «Реал»нинг ушбу талабини қондирса, бу жаҳон футболи тарихидаги энг йирик жазо ва мисли кўрилмаган сенсацияга айланади. Чунки Негрейра даврида «Барселона» ўз тарихидаги энг муваффақиятли ва олтин даврини бошдан кечирган эди.
Айнан 2001–2018 йилларда «кўк-анорранглилар» томонидан қўлга киритилган ва ҳозирда бекор қилиниши сўралаётган асосий совринлар:
Мусобақа тури
Қўлга киритилган совринлар сони
Ла Лига (Испания чемпионлиги)
9 марта чемпионлик
УЕФА Чемпионлар Лигаси
4 марта ғолиблик
Бошқа кубоклар (Қирол кубоги ва ҳ.к.)
17 тадан ортиқ соврин
Умумий совринлар сони
30 дан ортиқ кубок
Бугунги ҳолат: Рақобат майдондан ташқарида ҳам қизғин
Можаролар қанчалик кучли бўлмасин, бу икки гранд ўртасидаги майдондаги кураш сусайгани йўқ. Куни кеча якунланган 2025/2026 йилги мавсум натижаларига кўра, вазият қуйидагича кўриниш олган:
«Барселона» — мавсумни аъло даражада ўтказиб, Испания Ла Лигасининг амалдаги чемпиони бўлиб турибди.
«Реал Мадрид» — кучли курашда чемпионликни бой бериб, мавсумни иккинчи ўринда якунлади.
Майдондаги баҳсларда имкониятни бой берган «Реал» эндиликда адолатни суд заллари ва халқаро спорт ташкилотлари даражасида тиклашга ҳаракат қилмоқда. Агар УЕФА ушбу мурожаатни жиддий ўрганиб чиқса, нафақат «Барселона», балки бутун Европа футболининг яқин тарихи бутунлай қайта ёзилиши мумкин.
…