Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилди

·25·Техно
Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилди

Россия Федерацияси ҳудудида йирик технологик платформалар ва сервислар фаолиятида жиддий муаммолар юзага келди. Хусусан, Apple компаниясининг расмий сайти, дастурчилар орасида машҳур бўлган GitHub ресурси ҳамда Google қидирув тизими фойдаланувчилар учун вақтинча ёпиқ қолди. Ушбу ҳолат рақамли инфратузилманинг барқарорлиги борасида хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС ахборот агентлиги берган маълумотларга кўра, фойдаланувчилар сайтларга киришга уринишганда саҳифалар юкланмаслиги ёки браузерда уланиш хатоси ҳақида хабарлар пайдо бўлишига дуч келишган. Носозликлар нафақат стационар компьютерларда, балки мобил қурилмалар ва турли интернет провайдерлар тармоқларида ҳам кузатилгани вазиятнинг глобал характерга эга эканлигидан далолат беради.

Технологик гигантлар ва очиқ кодли платформалар нишонда

Дунёдаги энг йирик очиқ кодли дастурий таъминот омбори ҳисобланган GitHub платформасининг ишламай қолиши дастурчилар ва IT-мутахассислар учун кутилмаган зарба бўлди. Кўплаб лойиҳалар ва автоматлаштирилган тизимлар ушбу сервис билан узвий боғлиқ бўлгани сабабли, иш жараёнларида тўхталишлар юзага келди. Apple сайтидаги муаммолар эса фойдаланувчиларнинг техник кўмак ва янги маҳсулотлар ҳақидаги маълумотларга киришини чеклаб қўйди.

Шу билан бирга, "Сбой.рф" мониторинг хизмати Google сервисларига нисбатан ҳам юзлаб шикоятлар келиб тушганини қайд этди. Фойдаланувчилар асосан қидирув тизимининг секин ишлаши ёки умуман очилмаслигидан шикоят қилишган. Бу каби ҳолатлар одатда техник профилактика ёки ташқи чекловлар натижасида юзага келиши мумкин, бироқ ҳозирча расмий идоралар томонидан аниқ сабаблар кўрсатилмади.

iXBT.com нашрининг таҳририяти вазиятни ўрганиб, маълум вақт ўтгач сервислар VPN хизматларисиз ҳам қайта ишлай бошлаганини маълум қилди. Бу узилишларнинг вақтинчалик характерга эга бўлганини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, бундай носозликлар Россиядаги интернет-фойдаланувчилар учун биринчи марта кузатилаётгани йўқ.

Минтақавий таъсир ва хавфсизлик масалалари

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун Россиядаги технологик узилишлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Сабаби, кўплаб минтақавий сервислар ва транзит интернет каналлари Россия инфратузилмаси билан боғланган. Ҳозирча мамлакатимизда Apple ёки Google хизматлари билан боғлиқ оммавий муаммолар қайд этилмаган бўлса-да, мутахассислар фойдаланувчиларга муҳим маълумотларни захиралаб боришни тавсия этишмоқда.

Ҳозирги вақтда барча хизматлар штат режимида ишлаётгани айтилмоқда. Экспертлар фикрича, бундай узилишлар техник хатолар, киберҳужумлар ёки тармоқ фильтрларини синовдан ўтказиш жараёнлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Воқеалар ривожи технологик мустақиллик ва глобал сервислар барқарорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

AppleGoogleGitHubТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди