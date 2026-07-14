Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилди
Россия Федерацияси ҳудудида йирик технологик платформалар ва сервислар фаолиятида жиддий муаммолар юзага келди. Хусусан, Apple компаниясининг расмий сайти, дастурчилар орасида машҳур бўлган GitHub ресурси ҳамда Google қидирув тизими фойдаланувчилар учун вақтинча ёпиқ қолди. Ушбу ҳолат рақамли инфратузилманинг барқарорлиги борасида хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС ахборот агентлиги берган маълумотларга кўра, фойдаланувчилар сайтларга киришга уринишганда саҳифалар юкланмаслиги ёки браузерда уланиш хатоси ҳақида хабарлар пайдо бўлишига дуч келишган. Носозликлар нафақат стационар компьютерларда, балки мобил қурилмалар ва турли интернет провайдерлар тармоқларида ҳам кузатилгани вазиятнинг глобал характерга эга эканлигидан далолат беради.
Технологик гигантлар ва очиқ кодли платформалар нишондаДунёдаги энг йирик очиқ кодли дастурий таъминот омбори ҳисобланган GitHub платформасининг ишламай қолиши дастурчилар ва IT-мутахассислар учун кутилмаган зарба бўлди. Кўплаб лойиҳалар ва автоматлаштирилган тизимлар ушбу сервис билан узвий боғлиқ бўлгани сабабли, иш жараёнларида тўхталишлар юзага келди. Apple сайтидаги муаммолар эса фойдаланувчиларнинг техник кўмак ва янги маҳсулотлар ҳақидаги маълумотларга киришини чеклаб қўйди.
Шу билан бирга, "Сбой.рф" мониторинг хизмати Google сервисларига нисбатан ҳам юзлаб шикоятлар келиб тушганини қайд этди. Фойдаланувчилар асосан қидирув тизимининг секин ишлаши ёки умуман очилмаслигидан шикоят қилишган. Бу каби ҳолатлар одатда техник профилактика ёки ташқи чекловлар натижасида юзага келиши мумкин, бироқ ҳозирча расмий идоралар томонидан аниқ сабаблар кўрсатилмади.
iXBT.com нашрининг таҳририяти вазиятни ўрганиб, маълум вақт ўтгач сервислар VPN хизматларисиз ҳам қайта ишлай бошлаганини маълум қилди. Бу узилишларнинг вақтинчалик характерга эга бўлганини кўрсатмоқда. Шунга қарамай, бундай носозликлар Россиядаги интернет-фойдаланувчилар учун биринчи марта кузатилаётгани йўқ.
Минтақавий таъсир ва хавфсизлик масалалариЎзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун Россиядаги технологик узилишлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Сабаби, кўплаб минтақавий сервислар ва транзит интернет каналлари Россия инфратузилмаси билан боғланган. Ҳозирча мамлакатимизда Apple ёки Google хизматлари билан боғлиқ оммавий муаммолар қайд этилмаган бўлса-да, мутахассислар фойдаланувчиларга муҳим маълумотларни захиралаб боришни тавсия этишмоқда.
Ҳозирги вақтда барча хизматлар штат режимида ишлаётгани айтилмоқда. Экспертлар фикрича, бундай узилишлар техник хатолар, киберҳужумлар ёки тармоқ фильтрларини синовдан ўтказиш жараёнлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Воқеалар ривожи технологик мустақиллик ва глобал сервислар барқарорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
…