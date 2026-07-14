Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солди
Туркиялик машҳур актёр Бурак Ўзчивит Бодрумда оиласи билан дам олаётган вақтида папараццилар объективига тушди. Пляжда олинган суратлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, мухлислар ва интернет фойдаланувчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Кадрларда актёрнинг аввалги спортча қомати ўзгаргани, қорни катталашгани кўринган. Бу ҳолатдан сўнг айрим интернет фойдаланувчилари уни ўзини парвариш қилмаётгани ва ортиқча вазн тўплагани учун кескин танқид қилди.
Ижтимоий тармоқларда «Қани ўша идеал қомат?», «Ўзини бутунлай ташлаб қўйибди» каби изоҳлар кўпайди.
Бироқ актёрнинг мухлислари бу танқидларга қўшилмади. Уларнинг таъкидлашича, Бурак Ўзчивит ҳар йили таътил пайтида бироз вазн йиғади, аммо иш жараёни бошланиши билан қисқа вақт ичида яна аввалги жисмоний ҳолатига қайтади. Ўтган йил ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилган эди.
Айни пайтда ижтимоий тармоқларда баҳслар давом этмоқда. Айримлар машҳур инсонлар ҳамиша спорт формасида бўлиши кераклигини айтса, бошқалар вазннинг вақтинча ўзгариши табиий ҳол эканини таъкидламоқда.
…