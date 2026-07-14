Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солди

·51·Маданият
Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солди

Туркиялик машҳур актёр Бурак Ўзчивит Бодрумда оиласи билан дам олаётган вақтида папараццилар объективига тушди. Пляжда олинган суратлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, мухлислар ва интернет фойдаланувчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Кадрларда актёрнинг аввалги спортча қомати ўзгаргани, қорни катталашгани кўринган. Бу ҳолатдан сўнг айрим интернет фойдаланувчилари уни ўзини парвариш қилмаётгани ва ортиқча вазн тўплагани учун кескин танқид қилди.

Бурак Ўзчивитнинг пляждаги сурати мухлисларни баҳсга солди

Ижтимоий тармоқларда «Қани ўша идеал қомат?», «Ўзини бутунлай ташлаб қўйибди» каби изоҳлар кўпайди.

Бироқ актёрнинг мухлислари бу танқидларга қўшилмади. Уларнинг таъкидлашича, Бурак Ўзчивит ҳар йили таътил пайтида бироз вазн йиғади, аммо иш жараёни бошланиши билан қисқа вақт ичида яна аввалги жисмоний ҳолатига қайтади. Ўтган йил ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилган эди.

Айни пайтда ижтимоий тармоқларда баҳслар давом этмоқда. Айримлар машҳур инсонлар ҳамиша спорт формасида бўлиши кераклигини айтса, бошқалар вазннинг вақтинча ўзгариши табиий ҳол эканини таъкидламоқда.

Бурак ЎзчивитБодрум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқдаБугун, 19:14Жеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келдиЖеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келдиБугун, 13:27Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Бугун, 13:19Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Бугун, 13:13Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Бугун, 11:45Бугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кунБугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кунБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди