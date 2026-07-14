Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлида

·27·Спорт
Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлида

Лондоннинг Челси клуби янги бош мураббийи Хаби Алонсо жамоа таркибини кучайтириш борасида илк маслаҳатларни ола бошлади. Клуб афсонаси Жимми Флойд Ҳасселбайнк испаниялик мутахассисга Англия терма жамоаси ҳимоячиси Жон Стоунзни эркин агент сифатида қўлга киритишни тавсия қилди. Бу қадам ёш таркибга эга бўлган "аристократлар" учун тажриба ва етакчилик қобилиятини қўшиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хаби Алонсо душанба куни Лиам Розениор ўрнига Челси бош мураббийи сифатида расман таништирилди. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 10-ўринни эгаллаган жамоа учун бу тайинлов янги давр ибтидоси сифатида кўрилмоқда. Мураббийга трансферлар масаласида кенг ваколатлар берилгани унинг таркибни ўз қарашларига мослаб шакллантиришига имкон яратади.

Тажриба ва жисмоний ҳолат мувозанати

Ҳасселбайнкнинг фикрича, Жон Стоунзнинг Манчестер Сити билан шартномаси якунлангани Челси учун айни муддао. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ҳужумчи ҳимоячининг жароҳатларга мойиллиги ҳақидаги хавотирларни рад этиб, келаси мавсумдаги енгилроқ тақвим Лондон клуби фойдасига ишлашини таъкидлаган.

"Мен Алонсонинг Жон Стоунзни олиб келишини жуда хоҳлардим. Кўпчилик унинг тез-тез жароҳат олишини айтиши мумкин, аммо Челси келаси мавсумда Еврокубокларда ўйнамайди. Бу эса ҳафтада фақат бир марта майдонга тушишни англатади", — дейди Ҳасселбайнк WhоСкоред нашрига берган интервюсида.

Ҳасселбайнкнинг ҳисоб-китобларига кўра, камроқ ўйинлар сони Стоунзга тикланиш учун кўпроқ вақт беради ва у камида 30 та учрашувда юқори даражадаги ўйин намойиш эта олади. Бу эса ёш ҳимоячилар учун ҳақиқий ўрнак бўлиши мумкин.

Трансфер бозоридаги мақсадлар

Хаби Алонсо жамоага келиши билан таркибни тажрибали ўйинчилар билан тўлдириш ҳаракатини бошлаган. Маълумотларга кўра, у аввалроқ Гранит Жака номзодини кўриб чиққан эди, бироқ швейцариялик ярим ҳимоячи Сандерлендда қолишга қарор қилди. Шу сабабли, Стоунз каби кўплаб совринлар ютган ҳимоячи Алонсо учун асосий нишонга айланиши мумкин.

Челси раҳбарияти ва янги мураббий олдида турган асосий вазифа — жамоанинг ҳимоя чизиғидаги барқарорликни тиклашдир. Жон Стоунзнинг тўп билан ишлаш маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти Хаби Алонсонинг тактик схемаларига тўлиқ мос келади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Лондон клуби ҳимояси янги босқичга кўтарилиши шубҳасиз.

ЧелсиХаби АлонсоЖон СтоунзТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиРоналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиБугун, 19:51Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиАнглия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиБугун, 18:55«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилдиБугун, 18:40Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиМанчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди