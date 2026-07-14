Жазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикади

·23·Ўзбекистон
Жазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикади

Тошкентда кузатилаётган аномал иссиқ об-ҳаво метрополитен ҳаракатига ҳам таъсир кўрсатмоқда. “Тошкент метрополитени” маълум қилишича, юқори ҳарорат туфайли ерусти метро йўналишларида поездлар тезлиги вақтинча чекланади.

Расмий маълумотга кўра, 15 июлдан бошлаб ерусти йўналишларидаги темир йўл релслари ҳарорати 55 даражадан ошиб кетаётгани сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилади. Шу муносабат билан ҳар куни соат 18:00 гача поездлар тезлиги 60 км/соатдан 40 км/соатга туширилади.

Мазкур ўзгаришлар йўловчилар учун поездлар ҳаракат интервалига ҳам таъсир қилиши мумкин. Хусусан, ерусти метро йўналишларида поездларни кутиш вақти айрим ҳолларда 14 дақиқагача чўзилиши эҳтимоли бор.

Метрополитен маъмурияти таъкидлашича, ушбу вақтинчалик чекловлар фақат ерусти йўналишларида ҳаракатланувчи поездларга тааллуқли. Ерости метро линиялари эса аввалги тартибда хизмат кўрсатишда давом этади.

Мутахассислар бундай чоралар юқори ҳарорат таъсирида релсларда юзага келиши мумкин бўлган техник носозликларнинг олдини олиш ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида жорий этилганини билдирмоқда.

ТошкентТошкент метрополитени
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиСергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиБугун, 16:53Декрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиДекрет пули ва касаллик нафақасини тўлаш тартиби ўзгардиБугун, 16:17ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқориЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқориБугун, 13:49Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиОлий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиБугун, 12:17Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиБугун, 12:09Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиАбитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди