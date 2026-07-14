Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)
10 июль куни никоҳ тўйи бўлиб ўтган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Аббос Файзуллаев орадан кўп ўтмай машғулотларни бошлаб юборди. Футболчининг машғулот жараёнидан олинган видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Кадрларда ҳали тўйи бўлганига икки-уч кун бўлган футболчининг жамоаси билан бирга машғулотларда фаол иштирок этаётгани акс этган. Бу ҳолат унинг янги мавсум ва бўлажак учрашувларга жиддий тайёргарлик кўраётганидан дарак бермоқда.
Видео қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кўпчилик Аббоснинг профессионаллиги, масъулият ҳисси ва интизомини олқишлаган. Айрим фойдаланувчилар эса ёш куёвга бироз дам олиб, оиласи билан вақт ўтказишни тавсия қилган.
Шунга қарамай, футболчининг тўйдан сўнг дарҳол машғулотларга қайтгани кўплаб мухлислар томонидан спортга бўлган садоқати ва масъулиятли ёндашувининг яна бир исботи сифатида баҳоланмоқда.
…