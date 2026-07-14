БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторида

·20·Жамият
БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторида

Ер силкинишлари барча табиий офатлар ичида энг кўп ўлимга сабаб бўлувчи омил бўлиб қолмоқда. БМТ томонидан эълон қилинган янги мақолада Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари Жанубий Кавказ мамлакатлари қаторида жуда юқори сейсмик хавфли зонага киритилди.

Zamin.uz ушбу хавотирли баёнот ва олимларнинг халқаро миқёсдаги хулосаларини тақдим этади.

Энг кўп ўлимга сабаб бўлаётган офат

Сўнгги чорак асрдаги рақамлар вазият нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. БМТ маълумотларига кўра, 2000 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда табиий офатлар оқибатида юз берган барча ўлим ҳолатларининг ярмидан кўпи айнан зилзилалар ҳиссасига тўғри келган. Бугунги кунда Европа ва унга чегарадош минтақаларда миллионлаб инсонлар кучли ер силкинишларига бардош бера олмайдиган эски ёки сифатсиз биноларда яшашда ва тиббий ёрдам олишда давом этмоқда.

Марказий Осиё ва Фарғона водийси хавф остида

Европа ва Марказий Осиё минтақасида дунёнинг иккита энг йирик сейсмик белбоғи жойлашган бўлиб, хавф даражаси география бўйича қуйидагича тақсимланган:

  • Ўта юқори хавфли ҳудудлар: Қирғизистон ва Тожикистоннинг деярли бутун ҳудуди.

  • Юқори хавфли туманлар: Қозоғистон, Туркманистон ва Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари (Жанубий Кавказ давлатлари билан бир қаторда).

  • Фарғона водийси — «ўта заиф» зона: Бир вақтнинг ўзида уч давлат — Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон ҳудудини қамраб олган ҳамда қарийб 11 миллион аҳоли истиқомат қиладиган Фарғона водийси сейсмик жиҳатдан энг заиф ва хавфли нуқта сифатида алоҳида қайд этилган.

Истанбул учун 60 фоизлик таҳдид

Минтақадаги яна бир энг катта хавотир уйғотаётган нуқта — Туркиянинг Истанбул шаҳридир. 15 миллиондан ортиқ аҳоли яшайдиган бу мегаполис дунёдаги энг фаол Шимолий Анадолу ёриғи устида жойлашган.

Олимларнинг прогнози: 2025 йилги тадқиқотларга кўра, Мармар денгизи остида тахминан 7 магнитудали вайронкор зилзила келтириб чиқаришга қодир ёриқ қисми аниқланган. Яқин ўн йилликларда Истанбул ҳудудида бундай даҳшатли ҳодисанинг юз бериш эҳтимоли 40 фоиздан 60 фоизгача баҳоланмоқда.

Шифохоналарни асраб қолиш: Тайёргарлик кўриш тиклашдан арзон

2023 йилда Туркия ва Сурияда юз берган даҳшатли зилзилалар асосий сабоқни кўрсатди: фалокатдан кейинги илк дақиқаларда шифохоналарнинг қуламай, ўз фаолиятини давом эттириши минглаб одамлар ҳаётини сақлаб қолади. Агар тиббиёт муассасалари ишдан чиқса, жабрланганлар ҳаётий зарур ёрдамсиз қолишади.

ЖССТ экспертлари тиббиёт инфратузилмасини зилзилага чидамли қилиш офат оқибатларини бартараф этишдан кўра анча арзонга тушишини ҳисоблаб чиқишди:

  • Янги шифохона қуришда: Сейсмик мустаҳкамлик талабларини ҳисобга олиш умумий лойиҳа қийматини атиги 4 фоиздан камроққа оширади.

  • Мавжуд биноларни модернизация қилиш: Эски тиббиёт масканлари биноларини мустаҳкамлаш уларнинг умумий қийматининг бор-йўғи 1 фоизи атрофида маблағ талаб этади. Бу эса зилзиладан кейин уларнинг бутун қолишини сезиларли даражада оширади.

БМТ мутахассисларининг таъкидлашича, навбатдаги табиий офат қачон юз беришини кутмасдан, тиббий инфратузилмани мустаҳкамлаш, шошилинч тиббий ёрдам бригадаларини доимий шай ҳолатда сақлашни, мунтазам ўқув машғулотлари ўтказишни ҳамда аҳолининг энг заиф қатламлари — кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ҳимоя қилиш тизимини ҳозирдан яратиш зарур.

Бирлашган Миллатлар ТашкилотиФарғона водийсиЎзбекистонИстанбулТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Бугун, 18:49Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Бугун, 18:10Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБугун, 18:08Сув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиСув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиБугун, 15:50Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиТошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиБугун, 13:55Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди