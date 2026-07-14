Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?

·52·Жамият
Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?

Навоийда НКМК заводидан таркибида қимматбаҳо металл бўлган маъданли қумни олиб чиқишга уринган ишчига нисбатан суд ҳукми ўқилди. Суд ҳужжатига кўра, у олтин таркибли бўтанани гилам бўлакларига шимдириб, завод ҳудудидан олиб чиқмоқчи бўлган.

Ҳодиса 2-сонли ГМЗда содир бўлган

Суд ҳукмига кўра, 36 ёшли Ҳ.О. НКМК Марказий кон бошқармасига қарашли 2-сонли гидрометаллургия заводи майдалаш цехида тегирмон машинисти вазифасида ишлаган.

Ҳодиса 20 март куни содир бўлган. Маълум қилинишича, ишчи таркибида қимматбаҳо металл бўлган бўтанани 2 та гилам бўлагига тўйинтириш орқали олиб чиқиб кетишга уринган.

Бироқ завод тартибот бўлими ходимлари унинг ҳаракатларидан шубҳаланган ва пакет текширилганда ҳолат фош бўлган.

Гилам бўлакларидан нима топилди?

Текширув давомида гилам бўлакларидан 4 килограммдан ортиқ маъданли қум аниқланган.

Ушбу қум таркибида 18,44 грамм олтин ва 4 грамм кумуш бўлгани маълум қилинди. Олтин қиймати 35 миллион сўм, кумуш қиймати эса 120 минг сўм деб баҳоланган.

Аниқланган ашё

Миқдор

Баҳоланган қиймат

Олтин

18,44 грамм

35 млн сўм

Кумуш

4 грамм

120 минг сўм

Маъданли қум

4 кгдан ортиқ

қимматбаҳо металл таркибли

Бу рақамлар ҳодиса миқёсан катта кўринмаслиги мумкинлигини, аммо гап қимматбаҳо металл ва саноат хавфсизлиги ҳақида кетаётганини кўрсатади.

Судда айбига иқрор бўлган

Ҳ.О. судда айбига иқрор бўлган. У кўрсатмасида 20 март куни смена асосида ишга келгани, белгиланган тегирмонлар олдига боргани ва 29-сонли тегирмоннинг пастки қуйилиш қувурлари қопқоқларини очганини айтган.

Унинг сўзларига кўра, у ерга 2 дона гилам бўлагини қўйган. Смена якунида эса гилам бўлакларини олиб, целлофан пакетга солган.

“Уларни олиб кетаётган вақтимда қаршимдан завод тартибот бўлими ходимлари чиқиб қолди. Уларни кўришим билан қўлимдаги пакетни ён томонга ташладим”, — деган у суддаги кўрсатмасида.

Шундан сўнг ходимлар пакетни очиб кўрган ва ички ишлар органларига хабар берилган.

“Оиламда ягона боқувчиман”

Судда Ҳ.О. оилавий ва моддий шароити оғирлигини, оилада ягона боқувчи эканини билдириб, енгиллик сўраган.

Бу ҳолат суд томонидан жазо тайинлашда инобатга олинган бўлиши мумкин. Чунки суд якунида унга озодликдан маҳрум қилиш эмас, жарима жазоси тайинланган.

Суд қандай қарор чиқарди?

Жиноят ишлари бўйича Томди туман суди Ҳ.О.ни Жиноят кодексининг 25,169-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятни содир этишда айбли деб топган.

Яъни иш ўғирликка суиқасд сифатида баҳоланган.

Суд ҳукми билан унга БҲМнинг 10 баравари — 4 миллион 120 минг сўм миқдорида жарима жазоси тайинланган.

Нега бу ҳолат катта эътибор тортди?

НКМК Ўзбекистондаги энг йирик саноат корхоналаридан бири ҳисобланади. Компания расмий маълумотларига кўра, у олтин ишлаб чиқариш бўйича жаҳондаги етакчи компаниялар тўртлигига киради ва қазиб олишдан қайта ишлашгача бўлган тўлиқ саноат занжирига эга.

Шунинг учун бундай корхоналарда ҳар бир грамм қимматбаҳо металл қатъий ҳисобда бўлади. Ишлаб чиқариш жараёнидаги майда кўринган қоидабузарлик ҳам иқтисодий хавфсизлик, ички назорат ва ишонч масаласига бориб тақалади.

Оддий тилда айтганда, бу ерда “озгина олиб чиқмоқчи бўлган” деган қараш ишламайди. Қимматбаҳо металл билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракат қонун олдида жиддий баҳоланади.

Ички назорат иш бердими?

Ҳодисанинг фош бўлиши заводдаги тартибот ва назорат тизими ишлаганини кўрсатади. Судда келтирилган кўрсатмага кўра, ишчи ходимларни кўрган заҳоти пакетни ташлаб юборган, бу эса шубҳани янада кучайтирган.

Катта саноат объектларида хавфсизлик фақат ташқи қўриқлашдан иборат эмас. У ходимлар ҳаракати, ишлаб чиқариш чиқиндилари, маъдан, хомашё ва тайёр маҳсулот айланмасини назорат қилиш билан ҳам боғлиқ.

Бир пакет ортидаги катта сабоқ

Бу воқеа нафақат бир ишчининг жавобгарликка тортилиши, балки саноат корхоналарида ички интизом ва ишонч қанчалик муҳимлигини ҳам кўрсатади.

Судда айбланувчи моддий аҳволи оғирлигини айтган. Аммо моддий қийинчилик қонунбузарликни оқламайди. Айниқса, гап давлат ва мамлакат иқтисодиёти учун стратегик аҳамиятга эга қимматбаҳо ресурслар ҳақида кетганда.

Энди асосий савол шу: йирик саноат корхоналарида бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун назоратни кучайтириш керакми ёки ходимлар билан ижтимоий ишлаш тизимини ҳам кучайтириш зарурми?

НавоиНавоий кон-металлургия комбинати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБугун, 19:15Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Бугун, 18:10Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБугун, 18:08Сув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиСув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиБугун, 15:50Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиТошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиБугун, 13:55Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди