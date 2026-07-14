Минтақадаги энг қиммат бензин Ўзбекистондами? Ёқилғи нархи бўйича янги рейтинг
Ўзбекистонда АИ-95 маркали бензин нархи Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда. Нуфузли GlobalPetrolPrices порталининг 2026 йил 6 июль ҳолатига кўра эълон қилган янги маълумотлари буни яққол тасдиқламоқда. Қувонарли жиҳати, юртимиздаги нархлар жаҳондаги ўртача кўрсаткичдан паст, бироқ қўшниларимиз билан солиштирганда вазият анча фарқ қилади.
Zamin.uz республикадаги ва дунёдаги автомобил ёқилғиси нархларининг солиштирма таҳлилини тақдим этади.
Ўзбекистондаги ҳолат: Жаҳондан арзон, қўшнилардан қиммат
Рейтинг маълумотларига кўра, айни пайтда Ўзбекистонда 1 литр бензиннинг ўртача нархи 1,342 долларни ташкил этмоқда.
Агар ушбу рақамни глобал миқёс билан солиштирсак, юртимиздаги кўрсаткич нисбатан ҳамёнбоп:
Жаҳон бўйича ўртача нарх: 1 литр учун қарийб 1,46 доллар.
Ўзбекистон кўрсаткичи: Глобал ўртача даражадан паст.
Бироқ МДҲ ва Марказий Осиё ҳудудига назар ташласак, Ўзбекистон автомобил ёқилғиси энг қиммат бўлган давлатлар қаторидан жой олганини кўриш мумкин. Републикамизда 1 литр бензин Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Беларусь ва Озарбойжондагидан қимматроқ сотилмоқда.
Марказий Осиё ва МДҲ: Кимда бензин қанча?
Қўшни ва ҳамдўстлик давлатларида ёқилғи нархи Ўзбекистондагига қараганда анча арзон. Масалан, Туркманистонда бензин нархи дунёдаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлиб турибди.
Минтақа давлатларида 1 литр бензиннинг нархи (АҚШ долларида):
Давлат номи
1 литр бензин нархи ($)
0,430 доллар
Озарбойжон
0,676 доллар
Қозоғистон
0,687 доллар
Россия
0,940 доллар
Беларусь
0,942 доллар
Қирғизистон
1,016 доллар
Ўзбекистон
1,342 доллар
Дунёдаги энг арзон ва энг қиммат бензин қаерда?
Рейтингда дунё мамлакатларидаги кескин фарқлар ҳам акс этган. Айрим давлатларда ёқилғи нархи сувдан ҳам арзон бўлса, баъзи ҳудудларда оддий аҳоли учун бензин ҳақиқий ҳашамат ҳисобланади.
Мутлақ етакчилар (Энг арзон бензин):
Ливия: 1 литр ёқилғи атиги 0,02 доллар — бу дунёдаги энг паст кўрсаткич ва мутлақ рекорддир!
Эрон: 1 литр учун 0,03 доллар.
Венесуэла: 1 литр учун тахминан 0,04 доллар.
Аксинча, дунёнинг энг ривожланган ёки логистикаси қийин бўлган айрим ҳудудларида нархлар космик даражада юқори:
Гонконг: 1 литр бензин учун 4,06 доллар (жаҳондаги энг қиммат бензин).
Малави: 1 литр учун 3,23 доллар.
Дания: 1 литр учун 2,60 доллар.
Хулоса ўрнида айтганда, Ўзбекистон глобал қимматчиликдан узоқда бўлса-да, ички ва минтақавий бозорда бензин нархини арзонлаштириш ҳамда рақобатни ошириш масаласи маҳаллий ҳайдовчилар учун энг долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.
…