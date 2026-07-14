Минтақадаги энг қиммат бензин Ўзбекистондами? Ёқилғи нархи бўйича янги рейтинг

·31·Иқтисодиёт
Минтақадаги энг қиммат бензин Ўзбекистондами? Ёқилғи нархи бўйича янги рейтинг

Ўзбекистонда АИ-95 маркали бензин нархи Марказий Осиё ва МДҲ мамлакатлари орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда. Нуфузли GlobalPetrolPrices порталининг 2026 йил 6 июль ҳолатига кўра эълон қилган янги маълумотлари буни яққол тасдиқламоқда. Қувонарли жиҳати, юртимиздаги нархлар жаҳондаги ўртача кўрсаткичдан паст, бироқ қўшниларимиз билан солиштирганда вазият анча фарқ қилади.

Zamin.uz республикадаги ва дунёдаги автомобил ёқилғиси нархларининг солиштирма таҳлилини тақдим этади.

Ўзбекистондаги ҳолат: Жаҳондан арзон, қўшнилардан қиммат

Рейтинг маълумотларига кўра, айни пайтда Ўзбекистонда 1 литр бензиннинг ўртача нархи 1,342 долларни ташкил этмоқда.

Агар ушбу рақамни глобал миқёс билан солиштирсак, юртимиздаги кўрсаткич нисбатан ҳамёнбоп:

  • Жаҳон бўйича ўртача нарх: 1 литр учун қарийб 1,46 доллар.

  • Ўзбекистон кўрсаткичи: Глобал ўртача даражадан паст.

Бироқ МДҲ ва Марказий Осиё ҳудудига назар ташласак, Ўзбекистон автомобил ёқилғиси энг қиммат бўлган давлатлар қаторидан жой олганини кўриш мумкин. Републикамизда 1 литр бензин Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Беларусь ва Озарбойжондагидан қимматроқ сотилмоқда.

Марказий Осиё ва МДҲ: Кимда бензин қанча?

Қўшни ва ҳамдўстлик давлатларида ёқилғи нархи Ўзбекистондагига қараганда анча арзон. Масалан, Туркманистонда бензин нархи дунёдаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлиб турибди.

Минтақа давлатларида 1 литр бензиннинг нархи (АҚШ долларида):

Давлат номи

1 литр бензин нархи ($)

Туркманистон

0,430 доллар

Озарбойжон

0,676 доллар

Қозоғистон

0,687 доллар

Россия

0,940 доллар

Беларусь

0,942 доллар

Қирғизистон

1,016 доллар

Ўзбекистон

1,342 доллар

Дунёдаги энг арзон ва энг қиммат бензин қаерда?

Рейтингда дунё мамлакатларидаги кескин фарқлар ҳам акс этган. Айрим давлатларда ёқилғи нархи сувдан ҳам арзон бўлса, баъзи ҳудудларда оддий аҳоли учун бензин ҳақиқий ҳашамат ҳисобланади.

Мутлақ етакчилар (Энг арзон бензин):

  • Ливия: 1 литр ёқилғи атиги 0,02 доллар — бу дунёдаги энг паст кўрсаткич ва мутлақ рекорддир!

  • Эрон: 1 литр учун 0,03 доллар.

  • Венесуэла: 1 литр учун тахминан 0,04 доллар.

Аксинча, дунёнинг энг ривожланган ёки логистикаси қийин бўлган айрим ҳудудларида нархлар космик даражада юқори:

  • Гонконг: 1 литр бензин учун 4,06 доллар (жаҳондаги энг қиммат бензин).

  • Малави: 1 литр учун 3,23 доллар.

  • Дания: 1 литр учун 2,60 доллар.

Хулоса ўрнида айтганда, Ўзбекистон глобал қимматчиликдан узоқда бўлса-да, ички ва минтақавий бозорда бензин нархини арзонлаштириш ҳамда рақобатни ошириш масаласи маҳаллий ҳайдовчилар учун энг долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.

ЎзбекистонҚозоғистонРоссияТуркманистонОзарбайжон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 19:00Электр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқдаЭлектр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқдаБугун, 18:45Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етдиЎзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етдиБугун, 16:4915 июль учун валюта курслари эълон қилинди15 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:15Тўрт ойда парфюмерия импорти 1,3 млн долларга етдиТўрт ойда парфюмерия импорти 1,3 млн долларга етдиБугун, 13:40Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмга етдиЎзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмга етдиБугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда