Электр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқда
Ўзбекистонда аномал иссиқ электр энергияси истеъмолини рекорд даражага олиб чиқди. 13 июль куни республика бўйича суткалик электр истеъмоли 278,6 миллион кВт·соатга етиб, ёзги мавсум учун янги юқори кўрсаткич қайд этилди.
Бир кунда 278,6 миллион кВт·соат сарфланди
Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, 13 июль куни мамлакатда электр энергияси истеъмоли 278,6 миллион кВт·соатни ташкил этди.
Бу ўтган ёзги мавсумда қайд этилган энг юқори кўрсаткичдан 6 миллион кВт·соатга кўп. Фоиз ҳисобида эса ўсиш 2,2 фоизни ташкил қилган.
Аввалги ёзги рекорд 2025 йил 18 июль куни қайд этилган эди. Ўшанда республика бўйича бир суткада 272,6 миллион кВт·соат электр энергияси истеъмол қилинган.
Рекорд ортида нима турибди?
Асосий сабаб — жазирама иссиқ.
Ҳаво ҳарорати кескин кўтарилганда кондиционер, вентилятор, совиткич ва бошқа маиший техника воситаларига талаб ортади. Бу эса бир вақтнинг ўзида миллионлаб хонадон, офис, дўкон ва ишлаб чиқариш объектларида электр тармоғига катта юк тушишига олиб келади.
Оддий қилиб айтганда, ҳар бир уйда кондиционер ишлаганда, бутун республика миқёсида бу энергетика тизими учун улкан синовга айланади.
Ишлаб чиқариш истеъмолдан юқори бўлди
13 июль куни суткалик электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 281,5 миллион кВт·соатни ташкил этди.
Бу кўрсаткич шу куни қайд этилган 278,6 миллион кВт·соатлик истеъмолдан юқори бўлган.
Кўрсаткич
Миқдор
13 июль кунги истеъмол
278,6 млн кВт·соат
13 июль кунги ишлаб чиқариш
281,5 млн кВт·соат
2025 йилги аввалги ёзги рекорд
272,6 млн кВт·соат
Фарқ
+6 млн кВт·соат
Ўсиш
+2,2%
Бу рақамлар энергетика тизими юқори юклама шароитида ишлаётганини кўрсатади.
Янги рекордлар яна бўлиши мумкин
Вазирлик яқин кунларда ҳаво ҳарорати янада кўтарилиши мумкинлигини инобатга олиб, электр энергияси истеъмоли ва энергетика тизими юкламаси бўйича янги рекордлар қайд этилиши эҳтимолини билдирди.
Бу эса тармоқлар учун хавфсиз ишлаш, аварияларнинг олдини олиш ва ҳудудларда электр таъминотини барқарор ушлаб туриш масаласини янада муҳимлаштиради.
Айрим ҳудудларда техник носозликлар сабаб қисқа муддатли узилишлар кузатилиши мумкинлиги ҳам истисно эмас.
Нега ёзда электр юкламаси кескин ошади?
Ёзги мавсумда электр истеъмоли асосан совитиш ускуналари ҳисобига кўтарилади. Айниқса, кундузги ва кечки вақтларда тармоққа тушадиган юклама юқори бўлади.
Энг кўп электр сарфлайдиган омиллар:
• кондиционерларнинг узоқ вақт ишлаши;
• савдо ва хизмат кўрсатиш объектларида совитиш тизимлари;
• музлаткич ва совиткичларнинг кучайтирилган режими;
• ишлаб чиқариш корхоналарида ёзги юклама;
• кечки вақтда аҳоли истеъмолининг бир вақтда ошиши.
Шунинг учун жазирама кунларда электр энергиясидан оқилона фойдаланиш фақат тежамкорлик эмас, балки умумий тизим барқарорлигига ҳам таъсир қилади.
Хонадонлар нима қилиши мумкин?
Энергетика тизимидаги юкламани камайтиришда аҳоли ҳам муҳим роль ўйнайди. Айниқса, энг юқори истеъмол соатларида ортиқча ускуналарни бир вақтда ишлатмаслик тармоққа тушадиган босимни камайтиради.
Фойдали тавсиялар:
Тавсия
Нима беради?
Кондиционерни 24–26 даражага қўйиш
электр сарфини камайтиради
Кераксиз чироқларни ўчириш
ортиқча юкламани пасайтиради
Кир ювиш ва дазмоллашни кечроқ вақтга қолдириш
пик соатда юкни камайтиради
Совиткич эшигини кўп очмаслик
компрессор ишини енгиллаштиради
Бир вақтда кўп техника ишлатмаслик
ички тармоқни ҳам ҳимоя қилади
Бу майда ҳаракатлар алоҳида олинганда кичик кўринади. Аммо миллионлаб истеъмолчилар шундай йўл тутса, умумий тизимга сезиларли ёрдам бўлади.
Иссиқ фақат одамларни эмас, тармоқни ҳам чарчатади
Аномал иссиқ кунларда электр тармоқлари, трансформаторлар ва кабеллар ҳам юқори юклама остида ишлайди. Бу эса техник носозликлар хавфини оширади.
Шу сабабли энергетика корхоналари кучайтирилган иш режимига ўтказилгани, авария-таъмирлаш бригадалари ҳудудларда навбатчилик асосида иш олиб бораётгани маълум қилинди.
Бундай кунларда энг муҳим вазифа — истеъмолчиларни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш ва эҳтимолий носозликларни тезкор бартараф этиш.
Рекорд — огоҳлантирувчи сигнал
13 июль куни қайд этилган 278,6 миллион кВт·соатлик истеъмол рекорди фақат статистика эмас. Бу мамлакат энергетика тизими ёзги иссиқ шароитида қандай катта босим остида ишлаётганини кўрсатувчи сигнал.
Ишлаб чиқариш ҳажми истеъмолдан юқори бўлгани яхши хабар. Аммо ҳаво ҳарорати яна кўтарилса, юклама ҳам ошиши мумкин.
Энди асосий савол шу: жазирама давом этса, Ўзбекистон энергетика тизими навбатдаги рекорд юкламаларни ҳам барқарор кўтара оладими?
…