Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)
10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчилари учун унутилмас сана бўлди. Шу куни нафақат Аббосбек Файзуллаев, балки терма жамоа ярим ҳимоячиси Акмал Мозговой ҳам никоҳ тўйини ўтказди.
Ижтимоий тармоқларда ҳар икки футболчининг тўйидан олинган видеолар кенг тарқалиб, мухлислар эътиборини тортмоқда. Маълум бўлишича, Аббосбек Файзуллаев Нисобону билан, Акмал Мозговой эса Мадина билан оила қурган.
Тўй маросимларида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг футболчилари ҳам иштирок этган. Айрим футболчилар Акмал Мозговойнинг тўйида қатнашган бўлса, бошқалари Аббосбек Файзуллаевнинг тўйига ташриф буюрган.
Тарқалган видеолардан ҳар икки тўй миллий анъаналар руҳида, кўтаринки кайфият ва самимий муҳитда ўтгани кўринади. Куёв-келинларнинг, меҳмонларнинг қувончи ва футболчиларнинг бир-бирини табриклаётгани акс этган лавҳалар мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари изоҳларда ҳар икки ёш оилани табриклаб, уларга узоқ умр, бахт-саодат ва аҳил-иноқ ҳаёт тилашмоқда.
…