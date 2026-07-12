Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)
Хонанда Хуршид Расулов мухлислари интиқлик билан кутган “Эсингдаму” номли янги қўшиғи ва унга ишланган видеоклип бугун, 12 июль куни соат 18:00 да санъаткорнинг расмий YouTube каналида премьера қилинди.
Хонанда янги ижод маҳсули ҳақида аввалроқ ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали хабар берган эди. Премьерадан олдин эълон қилинган қисқа видеолавҳалар тингловчилар орасида катта қизиқиш уйғотиб, қўшиқнинг тўлиқ талқинига бўлган қизиқишни янада оширганди.
Премьера эълон қилинганидан сўнг “Эсингдаму” қисқа вақт ичида кўплаб томошаларни жамлашга улгурди. Мухлислар янги тарона ва видеоклипни илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда ўз таассуротлари билан фаол бўлишмоқда.
Изоҳларда кўплаб тингловчилар Хуршид Расуловни навбатдаги ижодий иши билан табрикламоқда. Аксарият мухлислар ушбу тарона хонанданинг энг муваффақиятли ижод намуналаридан бирига айланишини ҳам қайд этишмоқда.
…