Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)

·0·Маданият
Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)

Хонанда Хуршид Расулов мухлислари интиқлик билан кутган “Эсингдаму” номли янги қўшиғи ва унга ишланган видеоклип бугун, 12 июль куни соат 18:00 да санъаткорнинг расмий YouTube каналида премьера қилинди.

Хонанда янги ижод маҳсули ҳақида аввалроқ ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали хабар берган эди. Премьерадан олдин эълон қилинган қисқа видеолавҳалар тингловчилар орасида катта қизиқиш уйғотиб, қўшиқнинг тўлиқ талқинига бўлган қизиқишни янада оширганди.

Премьера эълон қилинганидан сўнг “Эсингдаму” қисқа вақт ичида кўплаб томошаларни жамлашга улгурди. Мухлислар янги тарона ва видеоклипни илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда ўз таассуротлари билан фаол бўлишмоқда.

Изоҳларда кўплаб тингловчилар Хуршид Расуловни навбатдаги ижодий иши билан табрикламоқда. Аксарият мухлислар ушбу тарона хонанданинг энг муваффақиятли ижод намуналаридан бирига айланишини ҳам қайд этишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Бугун, 17:50Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 16:56Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Бугун, 16:24Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Бугун, 13:56Шаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортдиШаҳзода Муҳаммедованинг денгиз бўйидаги гўзал образи мухлислар эътиборини тортдиБугун, 13:38Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)Кеча, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди