"Жудаям соғиндим": Манзура мухлисларига янги тарона тайёрлади (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Манзура янги қўшиғи премьераси ҳақида хабар берди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида "Жудаям соғиндим" номли қўшиғи 16 июль куни тингловчиларга тақдим этилишини маълум қилди.
Манзура премьера эълони билан бирга қўшиқ учун ишланган қисқа видеолавҳани ҳам жойлади. У изоҳ қисмида 16 июль куни катта премьера бўлишини ёзган.
Клип лавҳаларида хонанданинг турмуш ўртоғи ҳам иштирок этганини кўриш мумкин. Бу эса мухлислар орасида алоҳида қизиқиш уйғотди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари изоҳларда Манзуранинг янги ижодий ишини кутаётганини билдирмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…