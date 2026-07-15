Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”

·23·Техно
Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”

Машҳур поп-юлдуз Лорде Мадридда бўлиб ўтган Мад Коол фестивалидаги чиқиши чоғида замонавий технологиялар оламидаги янги тренд — сунъий интеллект (AI) билан жиҳозланган ақлли кўзойнакларга нисбатан ўзининг кескин эътирозини билдирди. Хонанданинг фикрича, бундай қурилмалар нафақат шахсий ҳаёт дахлсизлигига таҳдид солади, балки эстетик жиҳатдан ҳам ҳеч қандай жозибага эга эмас. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лорде саҳнада туриб, мухлисларига қарата бугунги кунда нима ҳақиқий ва нима сунъий эканлигини ажратиш қийинлашиб бораётганини таъкидлади. “Дунёимизда ҳақиқатни англаш борган сари мураккаблашмоқда. Сиз қаршингиздаги инсон оддий қуёшдан ҳимояловчи кўзойнак таққанми ёки ўша лаънати AI-кўзойнакларими, билолмай қоласиз. Расман айтишим мумкинки, бу кўзойнакларни сотиб олманг. Улар мутлақо цехй эмас”, — дея қўшимча қилди хонанда.

Ушбу баёнот фестивал ҳомийларидан бири Рай-Бан бренди эканлиги фонида янада шов-шувли янгради. Гап шундаки, Рай-Бан айни пайтда Meta компанияси билан ҳамкорликда сунъий интеллектли ақлли кўзойнакларни ишлаб чиқармоқда. Қолаверса, Лордедан сўнг саҳнага чиққан хонанда Женние ушбу маҳсулотнинг расмий элчиси ҳисобланади. Лорденинг чиқиши реклама кампаниялари авжига чиққан бир пайтда кутилмаган зарба бўлди.

Махфийлик ва хавфсизлик муаммолари

Лорде фақат ташқи кўриниш ҳақида гапираётган бўлса-да, хавфсизлик бўйича экспертлар анча жиддийроқ муаммоларни кўтаришмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, камералар ва AI функциялари билан жиҳозланган ушбу қурилмалар шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш, одамларни яширинча кузатиш ва товламачилик мақсадларида ишлатилиши мумкин. Meta компанияси махфийликни ҳимоя қилиш учун махсус индикатор чироқларини ўрнатганини айтса-да, бу чоралар кўплаб суд даъволари ва текширувларнинг олдини ололмаяпти.

Ҳатто Meta компаниясининг сунъий интеллектини ўргатиш жараёни билан боғлиқ жанжаллар ҳам юзага келган. Даъволардан бирига кўра, Кениядаги шартнома асосида ишловчи ишчилар кўзойнаклар орқали олинган очиқ ва шафқатсиз видеоларни кўриб чиқишга мажбурланган. Бу каби ҳолатлар технологик гигантларнинг маълумот йиғиш усуллари қанчалик шаффоф эканлиги борасида катта шубҳаларни уйғотмоқда.

Савдо ҳажми ва бозор динамикаси

Танқидларга қарамай, ақлли кўзойнаклар бозори жадал ўсишда давом этмоқда. Рай-Бан ишлаб чиқарувчиси бўлган ЭссилорЛухоттика компанияси маълумотларига кўра, 2025-йилда Meta AI кўзойнакларининг сотуви 7 миллион донадан ошган. Бу кўрсаткич 2023 ва 2024-йиллардаги умумий савдо ҳажмидан уч баравар кўпдир. Истеъмолчиларнинг қизиқиши ортиб бораётгани сабабли, Meta ушбу йўналишдаги маҳсулотлар қаторини кенгайтиришни режалаштирмоқда.

Лорденинг бу борадаги позицияси унинг аввалги қарашларига ҳам мос келади. Хонанда ўз вақтида смартфонини океанга улоқтиргани ҳақида ёзган эди. Унинг фикрича, технологиялар инсонни реал ҳаётдан узиб қўймаслиги керак. “Ҳозир ва шу ерда бўлиш — мана шу ҳақиқий жозибадир”, — дея якунлади у ўз нутқини.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай гаджетларга қизиқиш аста-секин ортиб бормоқда, бироқ уларнинг нархи ва махфийлик билан боғлиқ хавотирлар кўпчиликни ўйлантириб қўйиши табиий. Лорде каби жаҳон юлдузларининг чиқишлари эса технологик трендларга нисбатан танқидий қарашни шакллантиришга хизмат қилади.

ЛордеMetaРай-БанСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиРоскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиБугун, 03:57OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди