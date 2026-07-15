Телебошловчи Дилдора Рустамова қизининг тўй маросимларидан видео лавҳалар улашди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли журналист, телебошловчи ва дубляж актрисаси Дилдора Рустамова оиласида тўй маросими бўлиб ўтди. У қизи Шаҳризоданинг тўйидан видео лавҳаларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди.
Дилдора Рустамова бир неча кун аввал Шаҳризоданинг фотиҳа маросими ҳақида ҳам суратлар билан бўлишган эди. Кеча эса тўй маросимидан кадрлар жойланди.
Тўйда кўплаб санъаткорлар иштирок этиб, ёшларга яхши тилаклар билдирган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам изоҳларда Дилдора Рустамова ва унинг оиласини табрикламоқда.
Маълумот учун, Шаҳризода Дилдора Рустамованинг тўнғич қизи. Телебошловчи Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими сифатида танилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…