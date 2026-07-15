OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқда

·0·Техно
OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқда

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компаниясининг иқтидорли тадқиқотчиси Милес Ванг ўз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. У ChatGPT яратувчиси сафларини тарк этиб, тиббиёт ва фармацевтика соҳасида инқилоб қилишни кўзлаган янги стартапга асос солмоқда. Мазкур лойиҳа сунъий интеллект ёрдамида янги дори воситаларини кашф этишга ихтисослашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Милес Ванг ҳозирда ўзининг янги компанияси учун тахминан 200 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Эътиборлиси шундаки, ҳали иш фаолиятини тўлиқ бошламаган ушбу стартап инвесторлар томонидан 2 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг ҳаётий фанлар (лифе ссиенсес) соҳасидаги салоҳиятига бўлган ишонч нақадар юқори эканлигини кўрсатади.

Музокараларда Lightsпеед венчур жамғармаси етакчилик қилиши кутилмоқда. Гарчи Ванг молиявий кўрсаткичлар ва компания тавсифи бўйича айрим тафсилотларни рад этган бўлса-да, соҳа мутахассислари OpenAI таркибидан яна бир неча кучли тадқиқотчилар ушбу янги жамоага қўшилишини тахмин қилишмоқда. Бу тенденция сўнгги йилларда OpenAI собиқ ходимларининг мустақил лойиҳалар яратиши одатий ҳолга айланиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Тиббиётда сунъий интеллект пойгаси

Ванг асос солаётган стартапнинг асосий мақсади — мавжуд дори воситаларининг янги хусусиятларини аниқлаш ва илгари клиник синовлардан ўта олмаган препаратларга "иккинчи ҳаёт" беришдир. Бу стратегия нолдан янги дори яратишга қараганда анча самарали ва иқтисодий жиҳатдан фойдали ҳисобланади. Чунки ФДА (АҚШ озиқ-овқат ва фармацевтика идораси) томонидан аллақачон хавфсиз деб топилган дори воситаларини янги мақсадларда қўллаш вақт ва маблағни сезиларли даражада тежайди.

Ҳозирда ушбу йўналишда рақобат жуда кучли. Масалан, яқиндагина Чаи Дисковерй стартапи 3,8 миллиард доллар баҳо билан 400 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Шунингдек, Google DeepMind таркибидан ажралиб чиққан Isomorphic Labs ҳам май ойида 2,1 миллиард долларлик молиялаштириш босқичини якунлаган эди. Милес Вангнинг лойиҳаси мана шундай гигантлар билан бир қаторда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилади.

Милес Вангнинг ўзи ҳақида тўхталадиган бўлсак, у 2024-йилда Ҳарвард университетидаги ўқишини ташлаб, OpenAI жамоасига қўшилган эди. У ерда сунъий интеллект моделларининг илмий кашфиётларни тезлаштириш имкониятларини ўрганувчи тадқиқотлар устида ишлаган. Бугунги кунда венчур инвесторлар олий маълумотга эга бўлмаган, бироқ юксак технологик салоҳиятга эга ёш асосчиларга катта сармоя киритишдан чўчимаётгани диққатга сазовордир.

Ушбу стартапнинг муваффақияти келажакда оғир касалликларга қарши самарали даво чораларини топиш жараёнини бир неча ўн йилликдан бир неча йилга қисқартириши мумкин. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда арзон ва самарали дори воситаларига эга бўлиш имкониятини яратади.

OpenAIСунъий ИнтеллектСтартапТиббиётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиРоскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиБугун, 03:57OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди