OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқда
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компаниясининг иқтидорли тадқиқотчиси Милес Ванг ўз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. У ChatGPT яратувчиси сафларини тарк этиб, тиббиёт ва фармацевтика соҳасида инқилоб қилишни кўзлаган янги стартапга асос солмоқда. Мазкур лойиҳа сунъий интеллект ёрдамида янги дори воситаларини кашф этишга ихтисослашади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Милес Ванг ҳозирда ўзининг янги компанияси учун тахминан 200 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Эътиборлиси шундаки, ҳали иш фаолиятини тўлиқ бошламаган ушбу стартап инвесторлар томонидан 2 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг ҳаётий фанлар (лифе ссиенсес) соҳасидаги салоҳиятига бўлган ишонч нақадар юқори эканлигини кўрсатади.
Музокараларда Lightsпеед венчур жамғармаси етакчилик қилиши кутилмоқда. Гарчи Ванг молиявий кўрсаткичлар ва компания тавсифи бўйича айрим тафсилотларни рад этган бўлса-да, соҳа мутахассислари OpenAI таркибидан яна бир неча кучли тадқиқотчилар ушбу янги жамоага қўшилишини тахмин қилишмоқда. Бу тенденция сўнгги йилларда OpenAI собиқ ходимларининг мустақил лойиҳалар яратиши одатий ҳолга айланиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.
Тиббиётда сунъий интеллект пойгасиВанг асос солаётган стартапнинг асосий мақсади — мавжуд дори воситаларининг янги хусусиятларини аниқлаш ва илгари клиник синовлардан ўта олмаган препаратларга "иккинчи ҳаёт" беришдир. Бу стратегия нолдан янги дори яратишга қараганда анча самарали ва иқтисодий жиҳатдан фойдали ҳисобланади. Чунки ФДА (АҚШ озиқ-овқат ва фармацевтика идораси) томонидан аллақачон хавфсиз деб топилган дори воситаларини янги мақсадларда қўллаш вақт ва маблағни сезиларли даражада тежайди.
Ҳозирда ушбу йўналишда рақобат жуда кучли. Масалан, яқиндагина Чаи Дисковерй стартапи 3,8 миллиард доллар баҳо билан 400 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Шунингдек, Google DeepMind таркибидан ажралиб чиққан Isomorphic Labs ҳам май ойида 2,1 миллиард долларлик молиялаштириш босқичини якунлаган эди. Милес Вангнинг лойиҳаси мана шундай гигантлар билан бир қаторда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилади.
Милес Вангнинг ўзи ҳақида тўхталадиган бўлсак, у 2024-йилда Ҳарвард университетидаги ўқишини ташлаб, OpenAI жамоасига қўшилган эди. У ерда сунъий интеллект моделларининг илмий кашфиётларни тезлаштириш имкониятларини ўрганувчи тадқиқотлар устида ишлаган. Бугунги кунда венчур инвесторлар олий маълумотга эга бўлмаган, бироқ юксак технологик салоҳиятга эга ёш асосчиларга катта сармоя киритишдан чўчимаётгани диққатга сазовордир.
Ушбу стартапнинг муваффақияти келажакда оғир касалликларга қарши самарали даво чораларини топиш жараёнини бир неча ўн йилликдан бир неча йилга қисқартириши мумкин. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда арзон ва самарали дори воситаларига эга бўлиш имкониятини яратади.
…