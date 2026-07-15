АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатди

·0·Техно
АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатди

Нью-Йорк штати губернатори Катй Ҳочул йирик маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) қурилишига бир йиллик мораторий эълон қилишга тайёрланмоқда. Ушбу қарор АҚШ тарихида штат даражасида сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришга қўйилган илк расмий тақиқ сифатида қайд этилмоқда. Мазкур қадам технологик ривожланиш ва энергия хавфсизлиги ўртасидаги мувозанатни сақлаш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мораторий қуввати 50 МВ дан юқори бўлган йирик лойиҳаларга дахлдор бўлиб, у ҳатто рухсатнома олиш учун ариза топширган, аммо қурилишни бошламаган объектларни ҳам қамраб олади. Ixbt.com маълумотларига кўра, кичикроқ ҳажмдаги марказлар ҳамда касалхоналар, университетлар каби махсус эҳтиёжли муассасалар учун истиснолар кўзда тутилган. Ҳукумат ушбу танаффусдан янги экологик талабларни ишлаб чиқиш ва штат энергия тизимига юкламани баҳолаш учун фойдаланмоқчи.

Энергетик инқироз ва аҳоли манфаатларининг ҳимояси

Губернатор маъмуриятининг таъкидлашича, сунъий интеллект тизимлари учун мўлжалланган замонавий дата-марказлар анъанавий ҳисоблаш майдончаларига қараганда бир неча баробар кўп электр энергияси истеъмол қилади. Бу эса ўз навбатида умумий тармоқдаги юкламани ошириб, оддий аҳоли учун электр энергияси нархининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Катй Ҳочулнинг сўзларига кўра, табиий ресурсларнинг камайиши ва нархлар ноаниқлиги штат аҳолиси учун жиддий хавф туғдирмоқда.

Янги тартибга кўра, нафақат қурилиш тўхтатилади, балки йирик дата-марказлар учун илгари амал қилган солиқ имтиёзларини бекор қилиш масаласи ҳам кўриб чиқилади. Тақиқ дарҳол кучга киради ва бир йил давом этади, бироқ штат янги қоидаларни тезроқ қабул қилса, муддат қисқартирилиши мумкин. Бу чора Нью-Йорк қонун чиқарувчи органи томонидан аввалроқ маъқулланган қонун лойиҳасининг ижро этувчи ҳокимият даражасидаги муқобили ҳисобланади.

Ижтимоий норозилик ва соҳа келажаги

Сунъий интеллект инфратузилмасига нисбатан салбий муносабат нафақат Нью-Йоркда, балки бутун АҚШ бўйлаб кузатилмоқда. Галлуп томонидан ўтказилган сўровномага кўра, америкаликларнинг 71 фоизи ўз ҳудудларида дата-марказлар қурилишига қарши чиқмоқда. Қизиғи шундаки, ҳатто атом электр станциялари қурилишига нисбатан норозилик даражаси (53 фоиз) бу кўрсаткичдан пастроқ экани маълум бўлди.

Бироқ, бу борада АҚШ штатлари ўртасида ягона позиция мавжуд эмас. Масалан, Мейн штатида ҳам шунга ўхшаш тақиқ киритилган бўлса-да, губернатор Жанет Миллс маълум лойиҳаларга истисно берилмагани сабабли унга вето қўйган эди. Шу билан бирга, Калифорния, Мичиган ва Пенсилвания каби штатлар сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришни қўллаб-қувватлашда давом этмоқда.

Нью-Йоркнинг ушбу қарори технологик гигантлар учун жиддий сигнал бўлиб хизмат қилади. Эндиликда Microsoft, Google ва OpenAI каби компаниялар янги ҳисоблаш қувватларини яратишда нафақат техник имкониятларни, балки ҳудудларнинг энергетик ресурслари ва қатъий экологик қонунчилигини ҳам биринчи ўринга қўйишга мажбур бўладилар. Бу эса келажакда сунъий интеллект ривожланиш суръатларига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Нью-ЙоркДата-марказСунъий ИнтеллектЭнергетикаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиРоскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиБугун, 03:57OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди