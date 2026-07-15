Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирди

·24·Техно
Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирди

Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси ва АҚШнинг NASA аэрокосмик агентлиги Халқаро коинот станцияси (ХКС) фаолиятини 2030-йил якунига қадар давом эттириш бўйича расмий келишувга эришди. Ушбу қарор глобал илмий ҳамжамият учун муҳим аҳамиятга эга бўлииб, инсониятнинг коинотдаги энг йирик лабораторияси яна бир неча йил хизмат қилишини кафолатлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур келишув ҳақида Роскосмос бош директори ўринбосари Дмитрий Баканов «Soyuz MS-29» бошқариладиган кемасининг ХКС билан муваффақиятли туташувидан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида маълйм қилди. Аввалроқ томонлар станциядан фойдаланиш муддатини камида 2028-йилгача деб белгилаган эди, бироқ янги музокаралар натижасида бу муддат яна икки йилга узайтирилди.

Янги орбитал станциялар ва ҳамкорлик истиқболлари

Ҳозирги вақтда ХКС ўз ресурсининг сўнгги босқичида экани сир эмас. Шу сабабли ҳам Россия, ҳам АҚШ келажакда ўзларининг мустақил орбитал станцияларини қуриш режаларини фаол ишлаб чиқмоқда. Шунга қарамай, амалдаги лойиҳани сақлаб қолиш илмий тажрибаларни узлуксиз давом эттириш учун зарур деб топилди.

Музокаралар давомида томонлар нафақат ХКСнинг келажаги, балки у ўз фаолиятини тўхтатганидан кейинги ҳамкорлик масалаларини ҳам муҳокама қилишди. Хусусан, Роскосмос ва NASA янги лойиҳалаштирилаётган миллий станцияларнинг техник жиҳатлари бўйича маълймот алмашишни давом эттиришга келишиб олдилар.

Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, бундай техник мувофиқлаштириш келажакда коинотда юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятларда бир-бирига ёрдам бериш ва умумий хавфсизлик стандартларини сақлаб қолиш учун хизмат қилади. Бу эса коинотни ўзлаштиришда рақобат билан бирга ўзаро кўмак ҳам муҳим ўрин тутишини кўрсатмоқда.

Халқаро коинот станцияси 1998-йилдан буён орбитада фаолият юритиб келмоқда ва у кўплаб давлатларнинг технологик ютуғини ифодаловчи ноёб иншоотдир. Ixbt.com хабарига кўра, ушбу келишув коинот соҳасидаги сиёсий мураккабликларга қарамай, илмий ҳамкорлик устувор бўлиб қолаётганидан далолат беради.

NASAРоскосмосХКСКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди