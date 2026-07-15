GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбук
Портатив компьютерлар бозорида ўзининг ихчам ва ноодатий қурилмалари билан танилган GPD компанияси янги авлод гибрид ноутбуки — ВИН Max 3 моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ҳам кучли ишчи станция, ҳам портатив ўйин консоли вазифасини бажаришга мўлжалланган бўлиб, ўзининг конструктив ечимлари билан саноатдаги анъанавий қарашларни ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг ички қисмида аккумулятор мавжуд эмаслигидир. Ишлаб чиқарувчи батареяни алоҳида олинадиган модул кўринишида ишлаб чиққан. Бу фойдаланувчига қурилманинг оғирлигини бошқариш ва ундан фойдаланиш сценарийсига қараб мослашиш имконини беради. Ноутбукнинг ўзи 815 грамм тош босса, аккумулятор билан бирга унинг вазни 1220 граммга етади.
Батареяни улашнинг икки хил усулиGPD муҳандислари аккумуляторни улаш учун иккита қулай усулни таклиф қилишмоқда. Биринчиси — батареяни бевосита корпуснинг олд қисмидаги махсус бўлмага жойлаштириш. Бу усул ноутбукни стол устида ишлатганда қулайлик яратади. Иккинчи усул эса магнитли кабел орқали уланишдир. Бу, айниқса, қурилмани қўлда тутиб ўйин ўйнаганда қўл толиқмаслиги учун батареяни четга қўйиб қўйиш имконини беради.
Қурилманинг техник имкониятлари ҳам ҳайратланарли. GPD ВИН Max 3 энг сўнгги Ryzen AI Max сериясидаги кучли APУ (процессор ва график чип жамланмаси) билан жиҳозланган. Бундай қувватни совутиш учун ишлаб чиқарувчи яна бир қўшимча модулни тақдим этган — бу иккита вентилятордан иборат ташқи совутиш тизими бўлиб, у 170 грамм оғирликка эга.
Экран борасида ҳам муросага ўрин қолдирилмаган. Ноутбук 9,06 дюймли OLED-дисплей билан таъминланган бўлиб, у 2400 х 1504 пикселли аниқликда ва 165 Hz янгиланиш частотасида ишлайди. Бу каби юқори кўрсаткичлар ҳам профессионал график ишларида, ҳам динамик ўйинларда тасвир равонлигини таъминлайди.
Хотира ва уланиш имкониятлариХотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб турлича бўлиши мумкин:
- Оператив хотира (RAM): 32 GB дан 128 GB гача;
- Асосий хотира (SSD): 512 GB дан бошланади;
- Қўшимча SSD слотлари: Битта стандарт ва битта Mini-SSD уяси;
- Портлар: Юқори тезликдаги маълумот узатиш учун USB4 порти.
…