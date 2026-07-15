GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбук

·0·Техно
GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбук

Портатив компьютерлар бозорида ўзининг ихчам ва ноодатий қурилмалари билан танилган GPD компанияси янги авлод гибрид ноутбуки — ВИН Max 3 моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ҳам кучли ишчи станция, ҳам портатив ўйин консоли вазифасини бажаришга мўлжалланган бўлиб, ўзининг конструктив ечимлари билан саноатдаги анъанавий қарашларни ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг ички қисмида аккумулятор мавжуд эмаслигидир. Ишлаб чиқарувчи батареяни алоҳида олинадиган модул кўринишида ишлаб чиққан. Бу фойдаланувчига қурилманинг оғирлигини бошқариш ва ундан фойдаланиш сценарийсига қараб мослашиш имконини беради. Ноутбукнинг ўзи 815 грамм тош босса, аккумулятор билан бирга унинг вазни 1220 граммга етади.

Батареяни улашнинг икки хил усули

GPD муҳандислари аккумуляторни улаш учун иккита қулай усулни таклиф қилишмоқда. Биринчиси — батареяни бевосита корпуснинг олд қисмидаги махсус бўлмага жойлаштириш. Бу усул ноутбукни стол устида ишлатганда қулайлик яратади. Иккинчи усул эса магнитли кабел орқали уланишдир. Бу, айниқса, қурилмани қўлда тутиб ўйин ўйнаганда қўл толиқмаслиги учун батареяни четга қўйиб қўйиш имконини беради.

Қурилманинг техник имкониятлари ҳам ҳайратланарли. GPD ВИН Max 3 энг сўнгги Ryzen AI Max сериясидаги кучли APУ (процессор ва график чип жамланмаси) билан жиҳозланган. Бундай қувватни совутиш учун ишлаб чиқарувчи яна бир қўшимча модулни тақдим этган — бу иккита вентилятордан иборат ташқи совутиш тизими бўлиб, у 170 грамм оғирликка эга.

Экран борасида ҳам муросага ўрин қолдирилмаган. Ноутбук 9,06 дюймли OLED-дисплей билан таъминланган бўлиб, у 2400 х 1504 пикселли аниқликда ва 165 Hz янгиланиш частотасида ишлайди. Бу каби юқори кўрсаткичлар ҳам профессионал график ишларида, ҳам динамик ўйинларда тасвир равонлигини таъминлайди.

Хотира ва уланиш имкониятлари

Хотира конфигурацияси фойдаланувчи эҳтиёжига қараб турлича бўлиши мумкин:

  • Оператив хотира (RAM): 32 GB дан 128 GB гача;
  • Асосий хотира (SSD): 512 GB дан бошланади;
  • Қўшимча SSD слотлари: Битта стандарт ва битта Mini-SSD уяси;
  • Портлар: Юқори тезликдаги маълумот узатиш учун USB4 порти.
Ўзбекистон бозори учун бундай қурилмалар одатда буюртма асосида ёки ихтисослашган дўконлар орқали кириб келади. GPD ВИН Max 3 ўзининг ихчам ўлчамлари (207 х 147 х 34 мм) билан тез-тез сафарда бўладиган ва юқори қувватга эҳтиёж сезадиган мутахассислар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча компания қурилманинг расмий нархларини эълон қилмаган бўлса-да, унинг премиум сегментга мансублиги шубҳасиз.

GPDНоутбукRyzen AI MaxТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиРоскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиБугун, 03:57OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди