Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирди

·20·Техно
Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирди

Google DeepMind компанияси раҳбари Демис Ҳассабис жаҳон ҳамжамиятини энг кучли сунъий интеллект (СИ) моделларини оммага тақдим этишдан аввал уларни синовдан ўтказувчи ва баҳоловчи мустақил ташкилот тузишга чақирди. Унинг фикрича, бундай тузилма глобал хавфсизликни таъминлаш учун ўта муҳим бўлиб, зарурат туғилганда хавфли технологияларнинг тарқалишини вақтинча чеклаш ваколатига эга бўлиши лозим. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳассабис ўзининг "А Фрамеворк фор Фронтиер AI анд те Давнинг оф а Нев Аге" номли мақоласида илғор СИ тизимлари учун глобал қоидаларни ишлаб чиқиш вақтини ортга суриб бўлмаслигини таъкидлади. У таклиф этаётган халқаро назорат органи мустақил экспертлар гуруҳи сифатида фаолият юритиб, энг мураккаб моделларнинг жамият учун хавфсизлигини текшириши керак. Бу ташаббус технологик оламда СИ ривожи назоратдан чиқиб кетиши ҳақидаги хавотирлар кучайган бир пайтда илгари сурилмоқда.

АҚШ етакчилигидаги янги тартиб

DeepMind раҳбарининг фикрига кўра, ушбу халқаро тузилмани ташкил этишда АҚШ ташаббускор бўлиши лозим. Бу мамлакатнинг технологик бозордаги етакчи ўрни ва СИ соҳасидаги улкан салоҳияти шундай масъулиятни юклайди. Таклиф этилаётган орган таркибига СИ хавфсизлиги бўйича мутахассислар, илмий доира вакиллари ва очиқ кодли дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари кириши кўзда тутилган.

Ахиос нашри маълумотларига кўра, Ҳассабис ушбу ташаббусни бир неча ойдан бери АҚШ маъмурияти, Европа расмийлари ва бошқа йирик СИ лабораториялари билан муҳокама қилиб келмоқда. У янги ташкилот жорий йил якунига қадар иш бошлашига умид қилмоқда. Бироқ, ҳозирча на халқаро миқёсда, на АҚШнинг ўзида бундай регулятор учун ягона ҳуқуқий база ёки келишилган формат мавжуд эмас.

Сунъий умумий интеллект (AGI) остонасида

Ҳассабиснинг огоҳлантиришича, инсоният сунъий умумий интеллект (AGI) даражасига яқинлашмоқда. Бу шундай тизимки, у инсон бажара оладиган деярли ҳар қандай интеллектуал вазифани у билан тенг ёки ундан юқори даражада бажара олади. Бундай технологик сакраш иқтисодиёт ва жамиятда фундаментал ўзгаришларни келтириб чиқариши муқаррар, шунинг учун назорат механизмларини ҳозирдан яратиш шарт.

Шунингдек, Google DeepMind раҳбари СИ тизимларидан биологик қурол яратишда фойдаланиш хавфини ҳам алоҳида қайд этган. Аввалроқ у бошқа технологик гигантлар раҳбарлари билан биргаликда ушбу йўналишда ҳимояни кучайтириш зарурлигини айтиб чиққан эди. Шу билан бирга, мутахассислар меҳнат бозоридаги кутилаётган ўзгаришларга ҳам тайёргарлик кўриш кераклигини эслатиб ўтишмоқда.

Ҳозирча глобал назорат органини тузиш мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Турли давлатлар СИ хавфларини турлича баҳолайди, йирик компаниялар эса бир томондан тартибга солишни ёқласа, иккинчи томондан ўз моделларини пойга тарзида ривожлантиришда давом этмоқда. Ҳассабиснинг таклифи аслида энг кучли СИ тизимларининг рухсат этилган чегараларини ким ва қандай белгилаши кераклиги ҳақидаги муҳим саволни ўртага ташлади.

GoogleDeepMindСунъий ИнтеллектХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22Роскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиРоскосмос ва NASA Халқаро коинот станцияси фаолиятини 2030-йилгача узайтирдиБугун, 03:57OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди