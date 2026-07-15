35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Зарафшон шаҳридаги олтин заводида ишчи қимматбаҳо металлни корхонадан олиб чиқишга урингани фош этилди. Ҳолат суд ҳукмида келтирилган маълумотлар асосида маълум бўлган, деб хабар беради Kun.uz.
36 ёшли завод ходими тегирмон машинисти бўлиб ишлаган. У таркибида олтин ва кумуш мавжуд бўлган бўтанани 2 та гилам бўлагига тўйинтириб, ташқарига олиб чиқмоқчи бўлган.
Корхонанинг тартибот бўлими ходимлари уни ўз вақтида тўхтатган. Кейинги текширувда гилам бўлакларидан 4 килограммдан зиёд маъданли қум аниқланган.
Экспертиза хулосасига кўра, ушбу қум таркибида қарийб 19 грамм олтин ва 4 грамм кумуш бўлган. Уларнинг қиймати 35 млн сўм атрофида баҳоланган.
Суд ишчини ўғирликка суиқасд қилганликда айбли деб топиб, унга 4 млн 120 минг сўм жарима тайинлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…