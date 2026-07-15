35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди

·0·Жамият
35 млн сўмлик олтинни гиламга "сингдириб" олиб чиқмоқчи бўлган ишчи фош этилди

Зарафшон шаҳридаги олтин заводида ишчи қимматбаҳо металлни корхонадан олиб чиқишга урингани фош этилди. Ҳолат суд ҳукмида келтирилган маълумотлар асосида маълум бўлган, деб хабар беради Kun.uz.

36 ёшли завод ходими тегирмон машинисти бўлиб ишлаган. У таркибида олтин ва кумуш мавжуд бўлган бўтанани 2 та гилам бўлагига тўйинтириб, ташқарига олиб чиқмоқчи бўлган.

Корхонанинг тартибот бўлими ходимлари уни ўз вақтида тўхтатган. Кейинги текширувда гилам бўлакларидан 4 килограммдан зиёд маъданли қум аниқланган.

Экспертиза хулосасига кўра, ушбу қум таркибида қарийб 19 грамм олтин ва 4 грамм кумуш бўлган. Уларнинг қиймати 35 млн сўм атрофида баҳоланган.

Суд ишчини ўғирликка суиқасд қилганликда айбли деб топиб, унга 4 млн 120 минг сўм жарима тайинлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик олдиндан тўлаб берилдиҚарздорлик олдиндан тўлаб берилдиКеча, 20:09БМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаБМТдан жиддий огоҳлантириш: Фарғона водийси «ўта заиф» сейсмик ҳудудлар қаторидаКеча, 19:15Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Гиламда олтин: НКМК ишчиси қандай фош бўлган эди?Кеча, 18:49Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Қашқадарёда тулки тирнаган эркак вафот этди Кеча, 18:10Бола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиБола оғзига латта тиққан тарбиячи ишлайдиган боғча энди фаолият юритмайдиКеча, 18:08Сув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиСув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошладиКеча, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди