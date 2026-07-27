Жаҳонгир Хўжаев Андижонда 3,5 метрлик питса тайёрлаб рекорд ўрнатди!
Андижонда узунлиги 3,5 метр бўлган катта питса тайёрланди. Ушбу ташаббус бир нечта бизнеслар эгаси Жаҳонгир Хўжаев ва унинг жамоаси томонидан амалга оширилган.
Питса "Сариқ бола" номи билан очилган марказда пиширилган. Жараён бошланиши биланоқ буни кўриш учун кўплаб одамлар тўпланган. Катта ҳажмдаги питсани тайёрлашда жамоа биргаликда ишлаб, хамирни ёйишдан тортиб, маҳсулотларни жойлаштиришгача бўлган барча босқични бажарган.
Ижтимоий тармоққа жойланган видеода Жаҳонгир Хўжаев бу натижани рекорд сифатида баҳолаб, "Ўзбекистонда биринчи маротаба" деб ёзган. Шунингдек, у андижонликларни фаоллик кўрсатишга чақирган.
Тайёр питса атрофида одамлар суратга тушган, видео эса турли саҳифаларда тарқалган. Кўпчилик 3,5 метрлик питсанинг қандай пиширилганига қизиқиш билдирмоқда.
…