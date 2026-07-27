“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Мендирман Жалолиддин” тарихий сериалидаги роли орқали кенг оммага танилган актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида унутилмас ва қувончли воқеа юз берди. Санъаткор илк бор ота бўлиб, оиласида ўғил фарзанд дунёга келди.
Қувончли янгилик мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқларда актёрга табриклар ёғилиб, кўплаб мухлислар унга ва турмуш ўртоғига самимий тилаклар йўлламоқда.
Жаҳонгир Абдумаликов сўнгги йилларда кино ва сериаллардаги муваффақиятли роллари билан томошабинлар меҳрини қозонган. Энди эса ижодий фаолияти билан бир қаторда, ҳаётининг энг муҳим саҳифаларидан бири — оталик бахтига ҳам эришди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…