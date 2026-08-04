Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмади
Гарри Стайлз Мехико шаҳридаги Естадио ГНП Сегурос стадионида консерт бераётиб саҳнада сирпаниб, йиқилиб тушди. У саросимага тушмай, ерда ётган ҳолда ҳам қўшиқ куйлашда давом етди. Хонанда тез орада ўрнидан туриб, мухлислар олқиши остида консертни давом еттирди. Ҳодиса акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
Гарри Стайлз Мексиканинг Мехико шаҳридаги Estadio GNP Seguros стадионида концерт бераётган вақтида кутилмаганда саҳнада сирпаниб, йиқилиб тушди. Хонанда вазиятни саросимага тушмасдан ҳазил билан қабул қилди ва ҳатто ерда ётган ҳолида ҳам қўшиқ куйлашда давом этди.
Мухлислар эса севимли хонандасини олқишлаб, уни қўллаб-қувватлади. Стайлз тез орада ўрнидан туриб, концертни давом эттирди. Унинг бу ҳолатга енгил ва ҳазиломуз муносабати томошабинларда илиқ таассурот қолдирди. Ҳодиса акс этган видеолар эса ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кўплаб томошалар йиғмоқда.
…