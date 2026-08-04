Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмади

·41·Маданият
Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмади
Қисқача

Гарри Стайлз Мехико шаҳридаги Естадио ГНП Сегурос стадионида консерт бераётиб саҳнада сирпаниб, йиқилиб тушди. У саросимага тушмай, ерда ётган ҳолда ҳам қўшиқ куйлашда давом етди. Хонанда тез орада ўрнидан туриб, мухлислар олқиши остида консертни давом еттирди. Ҳодиса акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.

Гарри Стайлз Мексиканинг Мехико шаҳридаги Estadio GNP Seguros стадионида концерт бераётган вақтида кутилмаганда саҳнада сирпаниб, йиқилиб тушди. Хонанда вазиятни саросимага тушмасдан ҳазил билан қабул қилди ва ҳатто ерда ётган ҳолида ҳам қўшиқ куйлашда давом этди.

Мухлислар эса севимли хонандасини олқишлаб, уни қўллаб-қувватлади. Стайлз тез орада ўрнидан туриб, концертни давом эттирди. Унинг бу ҳолатга енгил ва ҳазиломуз муносабати томошабинларда илиқ таассурот қолдирди. Ҳодиса акс этган видеолар эса ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кўплаб томошалар йиғмоқда.

Гарри СтайлзМехикоМексикаЭстадио ГНП Сегурос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:15Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Бугун, 14:36Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 14:27Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиМуродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиБугун, 12:07Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Кеча, 23:03«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида