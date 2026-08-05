Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчи

·24·Техно
Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчи
Қисқача

Lucid Моторс молиявий барқарорликни тиклаш учун 1,4 миллиард долларлик нақд пул харажатларини қисқартириш режасини еълон қилди. Режа капитал харажатларини 500 миллион долларга, омборхона захиралари орқали 600 миллиондан 800 миллион долларгача ва операцион харажатларни 200 миллион долларга камайтиришни назарда тутади. Иккинчи чоракда компания 405 миллион доллар тушум олган, бироқ соф зарари 1,26 миллиард долларни ташкил етган.

Электр автомобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компанияси молиявий барқарорликни тиклаш ва ортиқча харажатларни қисқартиришга қаратилган кенг кўламли операцион қайта ишга тушириш режасини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги бош директори Силвио Наполи бошчилигидаги бу ўзгаришлар компанияни чуқур инқироздан олиб чиқиб, 2027-йилгача етарли молиявий захирани таъминлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг иккинчи чорак молиявий ҳисоботига асосан, умумий тежамкорлик режасининг асосий қисми 1,4 миллиард долларлик нақд пул харажатларини қисқартиришга қаратилган. Ушбу мақсадга эришиш учун капитал харажатларини 500 миллион долларга қисқартириш, омборхона захиралари орқали 600 миллиондан 800 миллион долларгача маблағ тежаш ҳамда операцион харажатларни 200 миллион долларга камайтириш режалаштирилган.

Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва кескин қисқартиришлар

Бош директор Силвио Наполи инвесторлар билан бўлган илк чораклик учрашувида компания фаолиятидаги жиддий камчиликларни очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, Lucid бозорда етакчи инновацияларни тақдим этганига қарамай, узоқ йиллар давомида изчил ҳаракат қила олмаган, ўз вадаларини бажармаган ва маҳсулотларни тайёр бўлмасдан туриб бозорга чиқарган.

Ушбу муаммоларни ҳал этиш мақсадида Наполи дарҳол амалий қадамларга қўл урди. Компанияда янги молиявий, технологик, мижозлар билан ишлаш, рақамли технологиялар ва трансформация бўйича юқори малакали раҳбарлар ишга олинди. Шунингдек, бош директорга бевосита бўйсунувчилар сони икки бараварга қисқартирилди ва июн ойида ходимлар сони 18 фоизга (тахминан 1,500 киши) қисқартирилди.

Молиявий кўрсаткичлар ва келажакдаги устувор йўналишлар

Қатъий тежамкорлик чораларига қарамай, Lucid компаниясининг охирги молиявий натижалари катта йўқотишларни кўрсатмоқда. Иккинчи чоракда тушум 405 миллион долларни ташкил этган бўлса-да, соф зарар 1,26 миллиард долларга етди. Шунга қарамай, давр якунида компаниянинг умумий ликвидлик маблағлари 3 миллиард долларни ташкил этгани маълум қилинди.

Молиявий инқирозни енгиб ўтиш ва келгусида фойда келтириш учун компания бир нечта муҳим стратегик устувор вазифаларни белгилаб олди:

  • Ўрта ўлчамли янги электр автомобилни бозорга чиқариш
  • Саудия Арабистонидаги АMP-2 заводини тўлиқ ишга тушириш
  • Uber ва Нуро билан ҳамкорликдаги роботакси дастурини ривожлантириш
  • Операцион харажатларни қатъий назорат қилиш
Раҳбарият фикрича, ушбу чора-тадбирлар ва "мустақил ғалаба қозониш" деб аталувчи устувор йўналишлар Lucid компаниясининг келажакдаги муваффақияти ва бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Lucid МоторсЭлектр автомобилБизнесТехнологияАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди